JJ Redick discute com reserva em derrota vexatória do Lakers

O técnico JJ Redick teve que lidar com mais do que uma derrota vexatória em casa do Los Angeles Lakers nessa terça-feira. Afinal, se perder por 36 pontos de diferença não fosse o bastante, ainda teve um bate-boca “quente” com um dos seus atletas. Jarred Vanderbilt ficou revoltado depois de ser substituído com só 16 segundos de ação de segundo quarto. Ambos, aliás, tiveram que ser separados para tudo não piorar.

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“Nada pessoal. Diria que foi uma reação normal, na verdade. Eu acho que todos temos que estar bem alinhados e focados por causa das ausências que temos no time. Precisamos que todos joguem duro, mas não via isso. Pedi um tempo técnico para tirar Jarred do jogo e ele reagiu, então tudo normal para mim. Não foi nada demais mesmo”, minimizou o treinador, depois da derrota para o Oklahoma City Thunder por 123 a 87.

JJ Redick, apesar da postura calma após a partida, puniu Vanderbilt e não o colocou de volta no jogo. Preferiu dar amplos minutos para novatos e jogadores da G League como Chris Manon e Adou Thiero, por exemplo. E o ala não foi o único a ter problemas com a “tolerância zero” do técnico do Lakers. Rui Hachimura foi substituído com dois minutos de jogo, mas não teve uma reação intempestiva e retornou à partida em seguida.

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“Rui não estava fazendo o seu trabalho, então o tirei de quadra também. Ou seja, foi a mesma situação. A verdade é que precisamos achar nove jogadores dispostos a lutar e dar tudo de si para sermos competitivos nos próximos jogos. As três partidas finais da campanha são a janela que temos para encontrá-los. Por isso, temos que focar nisso”, cravou o ex-jogador da NBA.

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Classificação

Assim que soube da lesão de Luka Doncic, Redick traçou uma meta para o Lakers: se manter na terceira posição do Oeste. Mas isso caiu por terra em questão de horas, com a notícia do desfalque de Austin Reaves também. A equipe já saiu do TOP 3 depois da derrota contra o Thunder e tem grandes chances de perder a quarta posição também. O técnico lamenta, mas admite que não há muito a fazer.

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“Você precisa se adaptar às situações que se apresentam. E, certamente, nós estamos diante de uma situação bem particular. Por isso, a gente precisa admitir que a questão da posição na tabela já era. Não temos mais como pensar nisso. O nosso foco agora é, em síntese, preparar o elenco que vamos ter disponível para o começo dos playoffs. Nada muito além disso”, resumiu o treinador angelino.

Redick já sabe que vai precisar sobreviver aos primeiros jogos dos playoffs sem Doncic e Reaves. Então, a posição na tabela passou a ser o menor dos seus problemas. “A nossa abordagem para esses últimos jogos é pensar como vamos chegar à pós-temporada. É claro que muitas coisas passam pela cabeça, mas, no momento, a questão é descobrir quem vai fazer parte da nossa rotação lá”, concluiu.

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Uma chance

A derrota taxativa do Lakers, pelo menos, serviu para que JJ Redick observasse alguns jogadores do elenco. Opções, aliás, com quem chegou a dizer que não contava para atuar nesse momento da temporada. O calouro Adou Thiero, em particular, pisou no acelerador para aproveitar a chance. Ele anotou dez pontos em 21 minutos de ação, além de pegar quatro rebotes e distribuir duas assistências.

“JJ vem mantendo a mentalidade de que todos devem estar prontos para jogar desde o início da temporada. Então, eu só estou esperando para ter uma oportunidade. E foi o que aconteceu hoje, pois tínhamos vários jogadores fora de ação. Entrei em quadra e tentei jogar o meu basquete, nada mais. E, com isso, me desafiar para estar à altura dos atuais campeões”, disse o especialista defensivo.