Após Luka Doncic, Lakers perde Austin Reaves

O Los Angeles Lakers chegou ao terceiro lugar do Oeste e vinha crescendo de produção nos dois lados da quadra. Como resultado, passou a figurar como um dos candidatos nos playoffs da NBA. Mas a derrota para o Oklahoma City Thunder na última quinta-feira (2) trouxe resultados terríveis para o time. Afinal, após o anúncio de que Luka Doncic estaria fora do resto da campanha e sem previsão de volta, agora foi a vez de Austin Reaves.

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De acordo com Shams Charania, da ESPN, Austin Reaves teve uma lesão na região abdominal e só deve voltar às quadras dentro de quatro a seis semanas. É mais uma notícia péssima para o time de Los Angeles, que não terá dois de seus três melhores jogadores para o início dos playoffs da NBA.

O Lakers venceu 15 dos últimos 18 jogos, mas não vai poder contar com seus dois principais cestinhas na atual campanha. Isso porque Doncic lidera a liga com 33.5 pontos, enquanto Reaves faz 23.3. LeBron James, aos 41 anos, é o terceiro, com 20.6 por partida em 2025/26.

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No entanto, existe uma estatística que dá ao Lakers uma vantagem de 7.4 pontos por 100 posses de bola quando LeBron não tem Luka Doncic e Austin Reaves ao seu lado. De acordo com o site Cleaning the Glass, a equipe californiana foi melhor que seus oponentes em situações sem os dois cestinhas.

Enquanto isso, o Lakers ainda espera a volta de Marcus Smart. O experiente defensor não jogou nas últimas seis partidas, mas deve voltar às quadras antes do fim da fase regular. Com ele no time titular, são 39 vitórias em 53 partidas até aqui. Ou seja, 73.6% de aproveitamento. Apenas para comparar, a equipe tem 64.9% de triunfos em 2025/26.

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Para o técnico JJ Redick, no entanto, nada mudou. De acordo com o treinador, a missão do time segue a mesma.

“A nossa missão, em si, não mudou em nada”, disse Redick. “O resto dos caras e meus assistentes, a gente vai tentar ficar com o terceiro lugar e nós vamos tentar vencer uma série de playoffs. Então, vamos ver o que acontece com Luka (Doncic) a partir daí”.

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Em geral, o tipo de lesão de Doncic (coxa) pode levar de quatro a oito semanas para a sua volta às quadras. Os playoffs começam no dia 18 de abril, enquanto uma série leva uma média de 15 dias. Então, na melhor das hipóteses, ele poderia retornar entre o fim da semifinal de conferência e a final do Oeste. Isso, claro, se o Lakers chegar até lá.

Queda de posição?

Vale ressaltar que, de acordo com as regras da NBA, mesmo o Lakers já sendo campeão de sua divisão, não tem mais garantido o mando de quadra. Até 2015/16, o time que ficasse em primeiro em sua divisão tinha de ficar, pelo menos, entre os quatro primeiros.

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Ou seja, se Denver Nuggets, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves conseguirem superar, o Lakers pode cair até para o sexto lugar. Por outro lado, o Phoenix Suns não consegue mais chegar ao time de Los Angeles.