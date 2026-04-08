Jaylen Brown comanda e Celtics vence Hornets

Rodada dessa terça ainda contou com mais nove partidas

Em um grande duelo entre Jaylen Brown e LaMelo Ball, o Boston Celtics prevaleceu sobre o Charlotte Hornets nessa terça-feira (7). Foi mais um bom duelo entre as duas equipes. Nos últimos dois jogos entre eles, uma vitória para cada, sempre fora de casa. Mas dessa vez, foi Boston que acabou saindo vitorioso em jogo disputado no TD Garden.

Jaylen Brown continua sua temporada dos sonhos em 2025/26. Pela primeira vez na carreira, o ala atingiu a marca de 2.000 pontos em uma única campanha. Ele se tornou o oitavo atleta da história da franquia a chegar a este número. A candidatura ao MVP acabou não pegando, sobretudo por outras enormes temporadas ao redor da liga. Mas o astro certamente estará brigando por uma vaga no principal time All-NBA.

O Boston Celtics segue em grande fase, acumulando sua quarta vitória seguida. Aliás, são 11 nos últimos 13 jogos. O triunfo praticamente assegurou o time como segundo colocado do Leste. Mesmo em caso de derrota para o New York Knicks no confronto direto de quinta-feira (9), o time celta precisaria perder os outros dois jogos para cair para o terceiro posto, além de outras duas vitórias do rival. São 54 triunfos em 79 jogos em 2025/26.

Por outro lado, o Charlotte Hornets dificilmente escapará do play-in. Em 80 jogos na campanha, o time venceu 43 vezes, nesse momento ocupando a nona posição. Em suma, eles precisam vencer todos os seus jogos restantes e contar com muitos tropeços de pelo menos quatro times que estão acima na tabela (Atlanta, Toronto, Philadelphia e Orlando). O próximo compromisso? Contra o Detroit Pistons, líder do Leste na sexta-feira (10).

Escalações

Boston não teve baixas para o confronto. O recente retorno de Nikola Vucevic às quadras, permite que o time de Joe Mazzulla esteja completo nesse momento decisivo da NBA. Assim, o quinteto titular para Celtics x Hornets teve: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta.

Pelo lado de Charlotte, a grande baixa foi a de Coby White, com dores na virilha. O sexto homem tem sido muito importante desde que chegou. Ainda assim, isso não mudou o quinteto titular habitual de Charles Lee: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.

Destaques

Charlotte fez um grande primeiro tempo em Boston. O jogo parecia uma repetição do último duelo entre eles no TD Garden. Um time visitante explosivo desde o início, com os celtas não conseguindo acompanhar. LaMelo Ball começou o jogo com 13 pontos ainda no primeiro quarto e o Hornets converteu mais sete bolas de três contra o Celtics de Jaylen Brown, que começou com baixa eficiência do perímetro.

Em um primeiro momento, a solução foi tentar igualar esse ritmo ofensivo. Boston conseguiu, sobretudo no segundo período. Brown esquentou, anotando 11 pontos só nos 12 minutos anteriores ao intervalo, com muitas infiltrações. O time ao redor, passou a corresponder com cinco bolas triplas. Derrick White e Jordan Walsh tiveram algum destaque, enquanto Jayson Tatum também era presença importante nas infiltrações e passes para fora.

Charlotte se manteve muito bem no ataque, com outras seis bolas triplas. Mas um problema que assolou o time no perímetro foram os turnovers. Ceder oportunidades de transição para o time da casa, em suma, foi o que fez o ataque de Boston ganhar confiança e jogar em outro ritmo. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes ainda tinham a vantagem, mas apenas por 61 a 55.

Charlotte ainda sustentou sua liderança em grande parte por conta de LaMelo no terceiro período. Foi mais um quarto de 13 pontos para o armador, que estava com seu shotmaking afiado. A grande questão, porém, é que os outros dois principais astros sofriam com o aproveitamento. Brandon Miller até fez oito pontos no terceiro quarto, mas fez só dois em quatro arremessos no último. Kon Knueppel fez cinco pontos no segundo tempo.

Enquanto os visitantes sentiam a falta de Coby White para adicionar um novo ritmo ofensivo vindo do banco, Boston cresceu nesse sentido. Payton Pritchard e Baylor Scheierman converteram bolas de três importantes, enquanto Jaylen Brown e Jayson Tatum somaram 17 dos 35 pontos do Celtics sobre o Hornets no período após o intervalo. Foi em uma sequência de Pritchard e Brown que Boston virou o jogo para 90 a 87.

Daí em diante, Charlotte até tentou se manter, mas já não tinha o mesmo ritmo e nem a mesma confiança. O time marcou só 15 pontos no último período e nenhum deles veio de LaMelo Ball, que somou 36 em três quartos. A marcação de Boston dobrou no armador, e apesar de uma bola ou outra vindo de Knueppel e Miles Bridges, Charlotte não conseguiu se recuperar.

Boston, por outro lado, seguiu em sua forte sequência no começo do último quarto. Brown e Tatum fizeram algumas cestas decisivas que levaram a vantagem para dois dígitos a cinco minutos do fim. A equipe nunca mais deixou a vantagem cair além de dez pontos.

(43-37) Charlotte Hornets 102 x 113 Boston Celtics (54-25)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 36 5 6 1 0
Brandon Miller 20 0 2 0 0
Miles Bridges 13 12 4 0 0
Kon Knueppel 13 5 5 0 0
Grant Williams 9 2 0 0 2

Três pontos: 16/49 (32.7%) / Ball: 6/15

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 35 9 3 1 1
Jayson Tatum 23 5 4 1 0
Neemias Queta 12 5 3 0 1
Payton Pritchard 12 4 3 0 0
Derrick White 12 2 3 1 0

Três pontos: 17/42 (40.5%) / White: 4/5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics de Jaylen Brown sobre o Hornets de LaMelo Ball, a rodada dessa terça ainda contou com mais nove jogos. Então, confira estatísticas e resultados dos outros duelos da noite.

(30-49) Chicago Bulls 129 x 98 Washington Wizards (17-62)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Rob Dillingham 26 7 2 2 0
Tre Jones 20 2 9 1 0
Patrick Williams 20 7 6 3 1
Collin Sexton 15 9 7 4 0
Leonard Miller 13 8 1 0 2

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Dillingham: 5/8

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bilal Coulibaly 19 3 1 0 2
Julian Reese 17 11 4 3 2
Sharife Cooper 17 1 4 0 0
Bub Carrington 14 4 7 0 0
Jamir Watkins 13 7 1 0 0

Três pontos: 11/38 (28.9%) / Gill: 2/2

(47-32) Minnesota Timberwolves 124 x 104 Indiana Pacers (18-61)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ayo Dosunmu 24 5 1 3 0
Bones Hyland 19 4 7 1 0
Julius Randle 19 2 4 0 0
Naz Reid 17 2 1 2 0
Donte DiVincenzo 11 6 4 1 0

Três pontos: 17/41 (41.5%) / Hyland: 4/7

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ethan Thompson 17 4 1 0 0
Obi Toppin 14 3 2 1 0
Jalen Slawson 14 2 0 1 1
Jay Huff 12 4 3 0 0
Jarace Walker 11 6 5 3 0

Três pontos: 9/26 (34.6%) / Huff: 2/3

(31-48) Milwaukee Bucks 90 x 96 Brooklyn Nets (20-59)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
AJ Green 20 6 1 1 0
Taurean Prince 16 11 4 0 1
Cormac Ryan 14 5 2 0 0
Jericho Sims 12 8 6 1 1
Ousmane Dieng 10 7 3 1 1

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Green: 6/12

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
EJ Liddell 21 4 1 1 0
Ben Saraf 19 5 2 2 1
Malachi Smith 11 5 4 1 0
Drake Powell 11 4 1 2 1
Tyson Etienne 9 5 3 0 0

Três pontos: 9/26 (34.6%) / Scott: 2/3

(41-38) Miami Heat 95 x 121 Toronto Raptors (44-35)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Andrew Wiggins 24 5 1 0 0
Tyler Herro 14 5 6 0 0
Norman Powell 14 3 0 0 0
Davion Mitchell 9 1 6 0 0
Bam Adebayo 7 9 3 1 0

Três pontos: 12/44 (27.3%) / Wiggins: 4/7

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 25 8 5 1 1
Brandon Ingram 23 6 3 2 0
Jakob Poeltl 17 6 3 2 1
RJ Barrett 16 8 2 0 1
Sandro Mamukelashvilli 11 5 1 0 0

Três pontos: 12/28 (42.9%) / Ingram: 3/5

(21-59) Utah Jazz 137 x 156 New Orleans Pelicans (26-54)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kennedy Chandler 31 7 8 2 0
Bez Mbeng 26 3 3 5 0
Cody Williams 19 4 5 0 0
Brice Sensabaugh 18 3 4 0 0
John Konchar 12 10 10 2 1

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Konchar: 2/3

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jeremiah Fears 40 5 6 3 0
Jordan Poole 34 2 4 1 1
Jordan Hawkins 25 6 4 3 1
Micah Peavy 20 4 2 2 0
Derik Queen 17 12 7 3 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Poole: 7/16

(21-59) Sacramento Kings 105 x 110 Golden State Warriors (37-42)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Killian Hayes 18 4 4 4 0
Maxime Raynaud 17 6 1 0 0
Doug McDermott 16 4 2 1 1
Precious Achiuwa 13 6 4 0 1
Nique Clifford 12 6 2 2 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / McDermott: 4/10

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Anthony Melton 21 4 5 1 0
Brandin Podziemski 20 1 3 1 0
Stephen Curry 17 5 2 1 0
Charles Bassey 14 12 0 2 2
Pat Spencer 14 2 3 1 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Melton: 4/6

(63-16) Oklahoma City Thunder 123 x 87 Los Angeles Lakers (50-29)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 25 1 8 2 0
Isaiah Joe 18 2 0 0 0
Chet Holmgren 15 10 0 2 2
Jared McCain 15 2 1 0 0
Aaron Wiggins 10 2 0 1 0

Três pontos: 21/41 (51.2%) / Joe: 6/9

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Rui Hachimura 15 5 1 0 1
Drew Timme 11 3 2 0 0
Nick Smith Jr. 11 0 2 0 0
Luke Kennard 10 2 9 1 0
Adou Thiero 10 4 2 1 0

Três pontos: 9/26 (34.6%) / Bufkin: 2/2

(25-54) Dallas Mavericks 103 x 116 Los Angeles Clippers (41-38)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 25 9 2 0 1
Marvin Bagley III 21 9 1 1 2
Ryan Nembhard 12 6 7 2 0
Max Christie 12 5 1 1 0
Klay Thompson 11 3 2 0 3

Três pontos: 6/33 (18.2%) / Smith: 2/4

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 34 4 3 1 0
Darius Garland 22 1 4 1 1
John Collins 12 7 1 0 2
Derrick Jones Jr. 11 10 2 0 1
Brook Lopez 9 11 3 0 4

Três pontos: 14/37 (37.8%) / Leonard: 6/10

(50-29) Houston Rockets 119 x 105 Phoenix Suns (43-36)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 24 4 3 0 0
Amen Thompson 22 11 8 3 1
Jabari Smith Jr. 20 6 1 0 1
Alperen Sengun 12 14 6 0 0
Tari Eason 12 7 2 3 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Durant: 5/9

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 31 4 8 0 0
Mark Williams 19 8 0 3 0
Jalen Green 15 3 1 0 3
Jordan Goodwin 11 4 2 2 0
Dillon Brooks 10 3 1 1 0

Três pontos: 7/31 (22.6%) / Goodwin: 3/6

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012.

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Celtics pode ser destino de troca para Giannis Antetokounmpo
Últimas Notícias Thumbnail
Após reclamação de Draymond Green, NBA investiga Kings
Últimas Notícias Thumbnail
Donovan Mitchell comanda e Cavaliers bate Hawks
Comentários
