Jaylen Brown comanda e Celtics vence Hornets

Em um grande duelo entre Jaylen Brown e LaMelo Ball, o Boston Celtics prevaleceu sobre o Charlotte Hornets nessa terça-feira (7). Foi mais um bom duelo entre as duas equipes. Nos últimos dois jogos entre eles, uma vitória para cada, sempre fora de casa. Mas dessa vez, foi Boston que acabou saindo vitorioso em jogo disputado no TD Garden.
Jaylen Brown continua sua temporada dos sonhos em 2025/26. Pela primeira vez na carreira, o ala atingiu a marca de 2.000 pontos em uma única campanha. Ele se tornou o oitavo atleta da história da franquia a chegar a este número. A candidatura ao MVP acabou não pegando, sobretudo por outras enormes temporadas ao redor da liga. Mas o astro certamente estará brigando por uma vaga no principal time All-NBA.
O Boston Celtics segue em grande fase, acumulando sua quarta vitória seguida. Aliás, são 11 nos últimos 13 jogos. O triunfo praticamente assegurou o time como segundo colocado do Leste. Mesmo em caso de derrota para o New York Knicks no confronto direto de quinta-feira (9), o time celta precisaria perder os outros dois jogos para cair para o terceiro posto, além de outras duas vitórias do rival. São 54 triunfos em 79 jogos em 2025/26.
Por outro lado, o Charlotte Hornets dificilmente escapará do play-in. Em 80 jogos na campanha, o time venceu 43 vezes, nesse momento ocupando a nona posição. Em suma, eles precisam vencer todos os seus jogos restantes e contar com muitos tropeços de pelo menos quatro times que estão acima na tabela (Atlanta, Toronto, Philadelphia e Orlando). O próximo compromisso? Contra o Detroit Pistons, líder do Leste na sexta-feira (10).
Escalações
Boston não teve baixas para o confronto. O recente retorno de Nikola Vucevic às quadras, permite que o time de Joe Mazzulla esteja completo nesse momento decisivo da NBA. Assim, o quinteto titular para Celtics x Hornets teve: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta.
Pelo lado de Charlotte, a grande baixa foi a de Coby White, com dores na virilha. O sexto homem tem sido muito importante desde que chegou. Ainda assim, isso não mudou o quinteto titular habitual de Charles Lee: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.
Destaques
Charlotte fez um grande primeiro tempo em Boston. O jogo parecia uma repetição do último duelo entre eles no TD Garden. Um time visitante explosivo desde o início, com os celtas não conseguindo acompanhar. LaMelo Ball começou o jogo com 13 pontos ainda no primeiro quarto e o Hornets converteu mais sete bolas de três contra o Celtics de Jaylen Brown, que começou com baixa eficiência do perímetro.
Em um primeiro momento, a solução foi tentar igualar esse ritmo ofensivo. Boston conseguiu, sobretudo no segundo período. Brown esquentou, anotando 11 pontos só nos 12 minutos anteriores ao intervalo, com muitas infiltrações. O time ao redor, passou a corresponder com cinco bolas triplas. Derrick White e Jordan Walsh tiveram algum destaque, enquanto Jayson Tatum também era presença importante nas infiltrações e passes para fora.
Charlotte se manteve muito bem no ataque, com outras seis bolas triplas. Mas um problema que assolou o time no perímetro foram os turnovers. Ceder oportunidades de transição para o time da casa, em suma, foi o que fez o ataque de Boston ganhar confiança e jogar em outro ritmo. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes ainda tinham a vantagem, mas apenas por 61 a 55.
Charlotte ainda sustentou sua liderança em grande parte por conta de LaMelo no terceiro período. Foi mais um quarto de 13 pontos para o armador, que estava com seu shotmaking afiado. A grande questão, porém, é que os outros dois principais astros sofriam com o aproveitamento. Brandon Miller até fez oito pontos no terceiro quarto, mas fez só dois em quatro arremessos no último. Kon Knueppel fez cinco pontos no segundo tempo.
Enquanto os visitantes sentiam a falta de Coby White para adicionar um novo ritmo ofensivo vindo do banco, Boston cresceu nesse sentido. Payton Pritchard e Baylor Scheierman converteram bolas de três importantes, enquanto Jaylen Brown e Jayson Tatum somaram 17 dos 35 pontos do Celtics sobre o Hornets no período após o intervalo. Foi em uma sequência de Pritchard e Brown que Boston virou o jogo para 90 a 87.
Daí em diante, Charlotte até tentou se manter, mas já não tinha o mesmo ritmo e nem a mesma confiança. O time marcou só 15 pontos no último período e nenhum deles veio de LaMelo Ball, que somou 36 em três quartos. A marcação de Boston dobrou no armador, e apesar de uma bola ou outra vindo de Knueppel e Miles Bridges, Charlotte não conseguiu se recuperar.
Boston, por outro lado, seguiu em sua forte sequência no começo do último quarto. Brown e Tatum fizeram algumas cestas decisivas que levaram a vantagem para dois dígitos a cinco minutos do fim. A equipe nunca mais deixou a vantagem cair além de dez pontos.
(43-37) Charlotte Hornets 102 x 113 Boston Celtics (54-25)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|36
|5
|6
|1
|0
|Brandon Miller
|20
|0
|2
|0
|0
|Miles Bridges
|13
|12
|4
|0
|0
|Kon Knueppel
|13
|5
|5
|0
|0
|Grant Williams
|9
|2
|0
|0
|2
Três pontos: 16/49 (32.7%) / Ball: 6/15
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|35
|9
|3
|1
|1
|Jayson Tatum
|23
|5
|4
|1
|0
|Neemias Queta
|12
|5
|3
|0
|1
|Payton Pritchard
|12
|4
|3
|0
|0
|Derrick White
|12
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 17/42 (40.5%) / White: 4/5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Celtics de Jaylen Brown sobre o Hornets de LaMelo Ball, a rodada dessa terça ainda contou com mais nove jogos. Então, confira estatísticas e resultados dos outros duelos da noite.
(30-49) Chicago Bulls 129 x 98 Washington Wizards (17-62)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Rob Dillingham
|26
|7
|2
|2
|0
|Tre Jones
|20
|2
|9
|1
|0
|Patrick Williams
|20
|7
|6
|3
|1
|Collin Sexton
|15
|9
|7
|4
|0
|Leonard Miller
|13
|8
|1
|0
|2
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Dillingham: 5/8
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bilal Coulibaly
|19
|3
|1
|0
|2
|Julian Reese
|17
|11
|4
|3
|2
|Sharife Cooper
|17
|1
|4
|0
|0
|Bub Carrington
|14
|4
|7
|0
|0
|Jamir Watkins
|13
|7
|1
|0
|0
Três pontos: 11/38 (28.9%) / Gill: 2/2
(47-32) Minnesota Timberwolves 124 x 104 Indiana Pacers (18-61)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|24
|5
|1
|3
|0
|Bones Hyland
|19
|4
|7
|1
|0
|Julius Randle
|19
|2
|4
|0
|0
|Naz Reid
|17
|2
|1
|2
|0
|Donte DiVincenzo
|11
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 17/41 (41.5%) / Hyland: 4/7
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ethan Thompson
|17
|4
|1
|0
|0
|Obi Toppin
|14
|3
|2
|1
|0
|Jalen Slawson
|14
|2
|0
|1
|1
|Jay Huff
|12
|4
|3
|0
|0
|Jarace Walker
|11
|6
|5
|3
|0
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Huff: 2/3
(31-48) Milwaukee Bucks 90 x 96 Brooklyn Nets (20-59)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|AJ Green
|20
|6
|1
|1
|0
|Taurean Prince
|16
|11
|4
|0
|1
|Cormac Ryan
|14
|5
|2
|0
|0
|Jericho Sims
|12
|8
|6
|1
|1
|Ousmane Dieng
|10
|7
|3
|1
|1
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Green: 6/12
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|EJ Liddell
|21
|4
|1
|1
|0
|Ben Saraf
|19
|5
|2
|2
|1
|Malachi Smith
|11
|5
|4
|1
|0
|Drake Powell
|11
|4
|1
|2
|1
|Tyson Etienne
|9
|5
|3
|0
|0
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Scott: 2/3
(41-38) Miami Heat 95 x 121 Toronto Raptors (44-35)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Wiggins
|24
|5
|1
|0
|0
|Tyler Herro
|14
|5
|6
|0
|0
|Norman Powell
|14
|3
|0
|0
|0
|Davion Mitchell
|9
|1
|6
|0
|0
|Bam Adebayo
|7
|9
|3
|1
|0
Três pontos: 12/44 (27.3%) / Wiggins: 4/7
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|25
|8
|5
|1
|1
|Brandon Ingram
|23
|6
|3
|2
|0
|Jakob Poeltl
|17
|6
|3
|2
|1
|RJ Barrett
|16
|8
|2
|0
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|11
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 12/28 (42.9%) / Ingram: 3/5
(21-59) Utah Jazz 137 x 156 New Orleans Pelicans (26-54)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kennedy Chandler
|31
|7
|8
|2
|0
|Bez Mbeng
|26
|3
|3
|5
|0
|Cody Williams
|19
|4
|5
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|18
|3
|4
|0
|0
|John Konchar
|12
|10
|10
|2
|1
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Konchar: 2/3
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|40
|5
|6
|3
|0
|Jordan Poole
|34
|2
|4
|1
|1
|Jordan Hawkins
|25
|6
|4
|3
|1
|Micah Peavy
|20
|4
|2
|2
|0
|Derik Queen
|17
|12
|7
|3
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Poole: 7/16
(21-59) Sacramento Kings 105 x 110 Golden State Warriors (37-42)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Killian Hayes
|18
|4
|4
|4
|0
|Maxime Raynaud
|17
|6
|1
|0
|0
|Doug McDermott
|16
|4
|2
|1
|1
|Precious Achiuwa
|13
|6
|4
|0
|1
|Nique Clifford
|12
|6
|2
|2
|0
Três pontos: 11/31 (35.5%) / McDermott: 4/10
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Anthony Melton
|21
|4
|5
|1
|0
|Brandin Podziemski
|20
|1
|3
|1
|0
|Stephen Curry
|17
|5
|2
|1
|0
|Charles Bassey
|14
|12
|0
|2
|2
|Pat Spencer
|14
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Melton: 4/6
(63-16) Oklahoma City Thunder 123 x 87 Los Angeles Lakers (50-29)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|25
|1
|8
|2
|0
|Isaiah Joe
|18
|2
|0
|0
|0
|Chet Holmgren
|15
|10
|0
|2
|2
|Jared McCain
|15
|2
|1
|0
|0
|Aaron Wiggins
|10
|2
|0
|1
|0
Três pontos: 21/41 (51.2%) / Joe: 6/9
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Rui Hachimura
|15
|5
|1
|0
|1
|Drew Timme
|11
|3
|2
|0
|0
|Nick Smith Jr.
|11
|0
|2
|0
|0
|Luke Kennard
|10
|2
|9
|1
|0
|Adou Thiero
|10
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Bufkin: 2/2
(25-54) Dallas Mavericks 103 x 116 Los Angeles Clippers (41-38)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|25
|9
|2
|0
|1
|Marvin Bagley III
|21
|9
|1
|1
|2
|Ryan Nembhard
|12
|6
|7
|2
|0
|Max Christie
|12
|5
|1
|1
|0
|Klay Thompson
|11
|3
|2
|0
|3
Três pontos: 6/33 (18.2%) / Smith: 2/4
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|34
|4
|3
|1
|0
|Darius Garland
|22
|1
|4
|1
|1
|John Collins
|12
|7
|1
|0
|2
|Derrick Jones Jr.
|11
|10
|2
|0
|1
|Brook Lopez
|9
|11
|3
|0
|4
Três pontos: 14/37 (37.8%) / Leonard: 6/10
(50-29) Houston Rockets 119 x 105 Phoenix Suns (43-36)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|24
|4
|3
|0
|0
|Amen Thompson
|22
|11
|8
|3
|1
|Jabari Smith Jr.
|20
|6
|1
|0
|1
|Alperen Sengun
|12
|14
|6
|0
|0
|Tari Eason
|12
|7
|2
|3
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Durant: 5/9
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|31
|4
|8
|0
|0
|Mark Williams
|19
|8
|0
|3
|0
|Jalen Green
|15
|3
|1
|0
|3
|Jordan Goodwin
|11
|4
|2
|2
|0
|Dillon Brooks
|10
|3
|1
|1
|0
Três pontos: 7/31 (22.6%) / Goodwin: 3/6