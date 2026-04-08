Segundo site da NBA, Kon Knueppel lidera calouros

A corrida pelo prêmio de Novato do Ano do site da NBA revelou: Kon Knueppel é o melhor entre os calouros. Para o jornalista Steve Aschburner, responsável pelo ranking, o ala do Charlotte Hornets superou Cooper Flagg, do Dallas Mavericks. A disputa entre eles, aliás, foi uma das mais intensas dos últimos anos.
Vale lembrar que a corrida do site da NBA não crava o vencedor. Embora Archburer seja um dos votantes, outros 99 analistas serão ouvidos para escolher quem leva o prêmio de Calouro do Ano. Ainda assim, a lista é considerada a mais ‘confiável’ e indica a preferência por Kon Knueppel na disputa.
Para o jornalista, Knueppel lidera entre os calouros por conta de cinco critérios: “número de jogos, arremesso de três pontos, eficiência e impacto no sucesso do Hornets“.
Em relação à presença em quadra, de fato Knueppel foi superior a Flagg. O ala do Hornets perdeu apenas uma partida, enquanto o jovem do Mavericks ficou de fora de 12 jogos. Aliás, foi em uma sequência de ausências do camisa 32 que permitiu que o jogador do Charlotte disparasse na corrida pelo Calouro do Ano da NBA.
“Knueppel é um jogador muito consistente. Então, no momento em que Flagg perdeu oito jogos por lesão no pé, o ala do Hornets aproveitou para diminuir a diferença na disputa e assumir a dianteira”, disse o analista.
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Kon Knueppel ainda se consolidou como líder histórico de bolas de três entre calouros da NBA. Com três jogos restantes para o fim de 2025, o ala tem 265 acertos do perímetro, superando com folga o recorde que pertencia a Keegan Murray, com 206. Além disso, o camisa 7 acerta 43% das tentativas, contra 29.7% de Flagg.
Os pontos fortes de Knueppel, desse modo, alavancaram o Hornets na NBA. A equipe passou de 19 vitórias em 2024/25 para 43 em 2025/26, entrando na briga por uma vaga nos playoffs. O Mavericks de Flagg, por outro lado, caiu de 39 para 25.
“Este é o principal motivo para colocar Knueppel à frente de Cooper Flagg. Alguns argumentam que vitórias não importam para novatos, mas o Draft tem como objetivo ajudar equipes que precisam melhorar. Além disso, dos últimos 25 vencedores, 19 ajudaram suas equipes a vencer mais do que no ano anterior”, concluiu o repórter.
Na visão do jornalista, portanto, os pontos fortes de Knueppel superam o ano histórico de Cooper Flagg na NBA. Já no ano de novato, por exemplo, o ala do Mavericks se tornou o mais jovem da história a marcar 51 pontos, Além disso, aparece no top-3 em pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos, entre os calouros.
Por fim, além de definir o favorito ao Calouro do Ano, a última corrida pelo prêmio listou as possíveis seleções de novatos de 2025/26. Confira:
Primeiro time All-Rookie
Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)
Dylan Harper (San Antonio Spurs)
Maxime Raynaud (Sacramento Kings)
Segundo Time All-Rookie
Cedric Coward (Memphis Grizzlies)
Ace Bailey (Utah Jazz)
Derik Queen (New Orleans Pelicans)
Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)
Tre Johnson (Washington Wizards)