Após MVP, Shai Gilgeous-Alexander pode ter maior salário da NBA

mO astro Shai Gilgeous-Alexander está perto de ter o maior salário da história na NBA. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, após ser premiado MVP da temporada 2024/25, o craque do Oklahoma City Thunder ficou elegível a um acordo de US$380 milhões por cinco anos. No entanto, ele só pode assinar a renovação supermáxima na offseason de 2026.



“No ano passado, Gilgeous-Alexander atendeu aos critérios do supermáxico (estar na seleção da NBA em dois de três anos). Porém, ele estava inelegível para assinar porque não cumpria o critério de tempo de serviço. Por ter vencido o MVP, ele agora está elegível para assinar uma extensão de cinco anos por US$380 milhões”, explicou Marks.

A elegibilidade de Shai ao salário recorde, porém, passa a valer somente em 2026. Desse modo, ele teria que esperar um ano para entrar no novo acordo. Por enquanto, o armador do Thunder está elegível a uma extensão de US$293 milhões por quatro anos. Ainda assim, é provável que ele espere para ter a adição de US$87 milhões na renovação.

Publicidade

Enquanto isso, Gilgeous-Alexander tem um salário considerável, mas não um dos maiores da NBA. Em 2024/25, por exemplo, ele recebeu US$35.8 milhões. O acordo atual, aliás, tem mais dois anos, com média de US$39.5 milhões por cada temporada.

Leia mais!

Com o salário recorde, Shai Gilgeous-Alexander deve ser o jogador mais bem pago da NBA a partir de 2027/28. Isso porque, US$380 milhões em cinco anos significariam cerca de US$76 milhões anuais. Por enquanto, para a temporada citada, Giannis Antetokounmpo tem o maior salário, com cerca de US$66.8 milhões para receber em uma opção contratual com o Milwaukee Bucks.

Publicidade

O acordo futuro entre Thunder e Shai é um reconhecimento ao que ele tem feito na NBA. Eleito MVP em 2024/25, ele teve uma temporada impecável, sendo o líder da NBA em pontos, com 32.7 por jogo. Além disso, registrou 6.4 assistências e cinco rebotes. Por fim, foi um dos melhores defensores do ano, com médias de 1.7 roubo e um toco.

Gilgeous-Alexander, portanto, liderou o Thunder a melhor campanha da NBA na temporada. Além disso, ele tenta conduzir o time rumo ao título em 2025. Após eliminar Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, o time está nas finais do Oeste, onde enfrenta o Minnesota Timberwolves.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA