Após derrota, Timberwolves questiona faltas em Jamal Murray

A derrota do Minnesota Timberwolves contra o Denver Nuggets na estreia dos playoffs, certamente, está muito na conta de Jamal Murray. O armador foi o cestinha do jogo e, com isso, comandou o triunfo da equipe do Colorado. Mas mais de metade dos seus 30 pontos vieram dos lances livres. Por isso, o técnico Chris Finch ficou na bronca com os árbitros.

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“Para começar, os 16 lances livres que deram para Jamal foi algo que não entendi. Eu fiquei sem reação porque acho que fizemos uma ótima defesa nele. E, mesmo se não concordar com isso, são 16 lances livres. Foi quase o total do nosso time só para um jogador do outro lado. Muita coisa”, reclamou o treinador do Timberwolves, após a derrota por 116 a 105.

Essa não foi uma reação isolada. Finch, na verdade, resumiu a reclamação de vários atletas em quadra durante o primeiro jogo da série quartas-de-final do Oeste. E isso também virou um assunto porque Jamal Murray aproveitou ao máximo: converteu todos os lances livres que cobrou. Para o comandante do Twolves, a arbitragem foi “generosa” demais com o adversário.

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“Muitas das faltas que marcaram nele aconteceram no segundo quarto. Nós fizemos um ótimo trabalho, pois fomos físicos e contestamos os arremessos com verticalidade. Mas ele inicia contato, recua e os árbitros o premiam. Assim como Nikola Jokic. Então, eu acho que temos que ser um pouco mais espertos com essas artimanhas”, alertou o veterano técnico.

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Mais fatores

Mas é claro que só os lances livres de Jamal Murray não explicam a primeira derrota do Timberwolves nos playoffs. E Finch, a princípio, não caiu na armadilha de esconder as falhas da equipe atrás dos árbitros. Ele reconheceu que mais fatores tiveram peso no resultado contra o Nuggets. O técnico crê que o seu time, antes de tudo, foi um tanto inconsequente.

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“Está claro que precisamos ser mais disciplinados. Estávamos perdendo por sete pontos a três minutos do fim do jogo ou algo assim e, então, cometemos uma falta no meio da quadra. Esse é o tipo de jogada que sempre te prejudica nos playoffs, por exemplo. Em particular, contra um time experiente como Denver. Não podemos aceitar”, admitiu o treinador de Minnesota.

Outro problema do Timberwolves foi Anthony Edwards. A atuação do jovem astro não foi ruim, mas, na visão de Finch, evidencia um jogador ainda tentando voltar de lesão. “Eu senti que Anthony estava cansado no terceiro quarto, mas isso é normal. Não é o atleta que estamos acostumados a ver, mas você espera isso de alguém que está tentando retomar o seu ritmo ideal”, ponderou.

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Foi falta!

Do outro lado, como se espera, a reclamação foi vista com ironia e sem muito mérito. Em particular, pelo jogador que foi o protagonista da polêmica. Murray não cobrou 16 lances livres em nenhuma partida da temporada regular. No entanto, assegura que mereceu cada um deles e não houve uma “boa vontade” da arbitragem.

“Eu acho que sofri faltas em cada um dos lances que foram marcados. Então, não sei do que todos estão falando e reclamam agora. Sei que todos estão empolgados e com a adrenalina lá em cima no primeiro jogo dos playoffs. Mas foram faltas reais e, por isso, os árbitros marcaram. Simples assim”, resumiu o astro do Nuggets.