Doc Rivers: “Victor Wembanyama foi o melhor que enfrentei neste ano”

Estar desempregado, a princípio, não é uma boa notícia para ninguém. Mas Doc Rivers vai comemorar não ter que enfrentar Victor Wembanyama mais. Afinal, ele é mais um dos técnicos impressionados com o craque do San Antonio Spurs. O veterano admitiu que o pivô francês foi o matchup mais complicado que teve pela frente na temporada.

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“O melhor jogador que enfrentei nessa temporada foi Victor, pois ele é tão diferente de tudo o que existe. Além disso, faz tantas coisas diferentes em quadra. Você precisa se preparar para encará-lo, então, de uma forma única. O garoto é diferente de qualquer outro atleta em atividade”, apontou o agora ex-treinador do Milwaukee Bucks.

Victor Wembanyama deu “dor de cabeça”, de fato, para Doc Rivers na temporada. Ele somou 45 pontos e 25 rebotes em 53 minutos de ação nas duas partidas contra o Bucks. No entanto, a equipe do Wisconsin também o limitou a só 14 cestas de quadra em 33 arremessos. Para o técnico, a versatilidade ofensiva do pivô é fora do comum.

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“Ele virou um arremessador de três pontos muito bom, então não pode dar espaço. Se fizer faltas, converte os seus lances livres. E, ao mesmo tempo, acho que descobriu a sua jogada de segurança para o fim de jogos. Quer receber a bola nos ‘cotovelos’ para criar um chute curto, assim como fazia Dirk Nowitzki”, explicou o ex-armador.

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E do outro lado…

Mas Rivers, assim como qualquer um, sabe que Wembanyama tem um impacto ainda maior no outro lado da quadra. Certamente, se ainda não chegou a hora de ser MVP, o jogador do Spurs vai ser eleito melhor defensor da liga. O técnico vê o francês tão dominante que há situações em que o ataque tem chance zero de sucesso.

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“Na defesa, antes de tudo, não se pode deixar que ele posicione atrás de você quando infiltra. Pois, se conseguir ocupar esse espaço, vai bloquear o seu arremesso e não há nada que possa fazer em relação a isso. Então, você pode até o superar ali na linha do lance livre, mas vai ser difícil finalizar”, detalhou o veterano.

Rivers concorda com quem já afirmou que Wembanyama é um sistema defensivo por si só. “Victor cobre muito espaço e, por isso, diria que não há tantas opções. A sua chance é arremessar enquanto ele está em recuperação de um movimento ou coisa do tipo. Eu acho que só nos resta isso”, resumiu o novo membro do Hall da Fama.

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Reza brava

Desde que chegou à NBA, Wembanyama lida com altas expectativas. Muita gente crê que ele vai ser um dos melhores jogadores de todos os tempos por causa do seu combo físico-técnico sem precedentes. Rivers parece ser um deles, pois vê o astro do Spurs a caminho do topo a passos largos. E já não há mais marcação ideal para enfrentá-lo.

“A gente chegou a um ponto em que, quando está o marcando, você só pode rezar para que Victor erre. Porque não há nada que possa ser feito pela defesa. Ele é talentoso demais e, além disso, tem aquela mentalidade obsessiva de Kobe Bryant, Michael Jordan. Ou seja, só dá para rezar mesmo”, finalizou o experiente treinador.