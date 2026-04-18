Doc Rivers: “Victor Wembanyama foi o melhor que enfrentei neste ano”

Estar desempregado, a princípio, não é uma boa notícia para ninguém. Mas Doc Rivers vai comemorar não ter que enfrentar Victor Wembanyama mais. Afinal, ele é mais um dos técnicos impressionados com o craque do San Antonio Spurs. O veterano admitiu que o pivô francês foi o matchup mais complicado que teve pela frente na temporada.
“O melhor jogador que enfrentei nessa temporada foi Victor, pois ele é tão diferente de tudo o que existe. Além disso, faz tantas coisas diferentes em quadra. Você precisa se preparar para encará-lo, então, de uma forma única. O garoto é diferente de qualquer outro atleta em atividade”, apontou o agora ex-treinador do Milwaukee Bucks.
Victor Wembanyama deu “dor de cabeça”, de fato, para Doc Rivers na temporada. Ele somou 45 pontos e 25 rebotes em 53 minutos de ação nas duas partidas contra o Bucks. No entanto, a equipe do Wisconsin também o limitou a só 14 cestas de quadra em 33 arremessos. Para o técnico, a versatilidade ofensiva do pivô é fora do comum.
“Ele virou um arremessador de três pontos muito bom, então não pode dar espaço. Se fizer faltas, converte os seus lances livres. E, ao mesmo tempo, acho que descobriu a sua jogada de segurança para o fim de jogos. Quer receber a bola nos ‘cotovelos’ para criar um chute curto, assim como fazia Dirk Nowitzki”, explicou o ex-armador.
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E do outro lado…
Mas Rivers, assim como qualquer um, sabe que Wembanyama tem um impacto ainda maior no outro lado da quadra. Certamente, se ainda não chegou a hora de ser MVP, o jogador do Spurs vai ser eleito melhor defensor da liga. O técnico vê o francês tão dominante que há situações em que o ataque tem chance zero de sucesso.
“Na defesa, antes de tudo, não se pode deixar que ele posicione atrás de você quando infiltra. Pois, se conseguir ocupar esse espaço, vai bloquear o seu arremesso e não há nada que possa fazer em relação a isso. Então, você pode até o superar ali na linha do lance livre, mas vai ser difícil finalizar”, detalhou o veterano.
Rivers concorda com quem já afirmou que Wembanyama é um sistema defensivo por si só. “Victor cobre muito espaço e, por isso, diria que não há tantas opções. A sua chance é arremessar enquanto ele está em recuperação de um movimento ou coisa do tipo. Eu acho que só nos resta isso”, resumiu o novo membro do Hall da Fama.
Reza brava
Desde que chegou à NBA, Wembanyama lida com altas expectativas. Muita gente crê que ele vai ser um dos melhores jogadores de todos os tempos por causa do seu combo físico-técnico sem precedentes. Rivers parece ser um deles, pois vê o astro do Spurs a caminho do topo a passos largos. E já não há mais marcação ideal para enfrentá-lo.
“A gente chegou a um ponto em que, quando está o marcando, você só pode rezar para que Victor erre. Porque não há nada que possa ser feito pela defesa. Ele é talentoso demais e, além disso, tem aquela mentalidade obsessiva de Kobe Bryant, Michael Jordan. Ou seja, só dá para rezar mesmo”, finalizou o experiente treinador.