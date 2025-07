Após deixar Warriors, Kevon Looney reclama de técnico

Kevon Looney revelou que o técnico Steve Kerr foi um dos motivos para ele deixar o Golden State Warriors. Isso porque, o treinador vinha reduzindo seu tempo em quadra. Em entrevista ao podcast Warriors Plus Minus, o veterano contou que a série contra o Houston Rockets no último playoffs foi a gota d’água para seguir na equipe.

“Nós estávamos enfrentando o Steven Adams. Isso é o que eu faço. Porém, é como se não confiassem em mim”, disse Kevon Looney. “O técnico me colocou em quadra no fim do Jogo 7, quando já estava terminando. Não me deu a chance de realmente mostrar o que sei fazer. Foi como: ‘Ok, vocês não confiam em mim. Achei que confiavam'”.

De fato, Looney perdeu espaço ao longo dos anos no Warriors. Entre 2021 e 2023, por exemplo, ele foi titular de 150 dos 164 jogos que fez pela equipe. Desse modo, teve média de 22.5 minutos por partida. No entanto, na fase regular passada, ele iniciou apenas seis duelos e teve média reduzida de 15 minutos.

Nos playoffs, porém, o tempo de Kevon Looney em quadra diminuiu ainda mais. Com Trayce Jacks0n-Davis titular durante boa parte da campanha que terminou na semifinal do Oeste, o veterano teve apenas dez minutos de média por jogo. Além disso, precisou dividir tempo de quadra com o novato Quinten Post, o que o chateou ainda mais.

“Acho também pesou. Porém, não diria isso. Quint é meu parceiro, mas parecia que no Warriors era qualquer um, menos eu”, seguiu Looney. “Foi parecendo, então, sempre a mesma coisa. Não quero apontar um culpado, mas não foi um único momento em que me senti assim”.

No fim, ser a última posição do técnico do Warriors pesou para Kevon Looney querer sair. Como era agente livre, ele resolveu não dar início às conversar de extensão com Golden State. Portanto, assinou com o New Orleans Pelicans por dois anos no valor de US$16 milhões.

“Chega uma hora que você se cansa disso”, finalizou Kevon Looney. “Depois de provar seu valor nos primeiros quatro ou cinco anos, no décimo ano é tipo: ‘ou vocês confiam em mim ou não confiam”.

Como resultado, Looney encerrou uma passagem de dez temporadas pelo Warriors. Em 599 jogos pela equipe, sendo 262 como titular, ele teve médias de cinco pontos, 5.7 rebotes e 1.6 assistência.

