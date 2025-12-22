Após briga, Kevin Durant dá aviso a Bruce Brown

Astro do Houston Rockets, Kevin Durant deixou um recado a Bruce Brown, do Denver Nuggets, após a partida entre os times no último sábado (20). A equipe do Texas venceu por 115 a 101. No entanto, o duelo ficou marcado por confusão envolvendo os dois jogadores.
Kevin Durant e Bruce Brown chegaram ao auge da tensão com uma discussão no segundo tempo do confronto. Brown provocou Durant após uma jogada de ataque e ambos, assim, logo começaram a se encarar e a se insultar. Inclusive, o situação quase fugiu do controle com uma briga entre os dois. O astro confirmou sua vontade após o jogo.
“Eu com certeza queria ter ‘cruzado a linha'”, disparou o camisa 7 do Rockets.
“Isso é o basquete, é a NBA. Dentro das quatro linhas não existe respeito. Não existe amor comigo. Nada. Eu acho que eles cruzam a linha com o jeito físico como eles jogam. Há alguns jogadores que conseguem jogar e falar ao mesmo tempo. Outros já não conseguem. Mas é parte do basquete. Eu aprendi isso. É algo que ele vai aprender também”, completou Durant.
Perguntado mais uma vez sobre o quê teria sido dito de fato entre eles, Durant despistou a resposta ao repórter. “Não é nada demais que vocês tenham que saber. Ele entendeu. Eu entendi. Mas não é nada que vocês tenham que saber”, finalizou.
What Kevin Durant Really Said To Bruce Brown👀:
Brown: “We here”
Durant: “That’s not your shot, you a bum!”
Durant also called him a “pu**y”, which Brown took personally.Continua após a publicidade
Still, Durant kept going and told Brown:
“Nobody gotta guard you, bruh” pic.twitter.com/pbfrLb7KQH
— LegendZ (@legendz_prod) December 21, 2025
Então, ao final da partida, Brown também falou sobre a situação e também deixou seu recado.
“Eu estava lá lutando em termos esportivos. Existem certas coisas que você não diz para outro homem. Eu queria que a gente pudesse brigar (na NBA). Espero que não sejamos multados. Eu pensei em fazer isso se pudesse”, declarou o ala do Nuggets. Brown um duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes. No entanto, sua atuação não foi capaz de evitar a derrota do time de Denver.
Durant foi o grande cestinha da partida. Ele anotou 31 pontos, pegou seis rebotes e deu cinco passes para cestas de colegas na vitória do Rockets. Assim, continua liderando a equipe em seu atual recorde de 17 vitórias e nove derrotas. Assim, o Rockets é o sexto colocado do lado Oeste da NBA.
No entanto, apesar da derrota, Denver continua à frente na tabela. Isso porque é o terceiro lugar da conferência com 20 vitórias e sete derrotas.
