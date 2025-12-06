Apesar de derrota do Hawks, Jalen Johnson faz história na NBA

13Um dos melhores jogadores da NBA nesta temporada, o jovem Jalen Johnson teve mais uma grande atuação pelo Atlanta Hawks. Nessa sexta-feira (5), o ala fez um triplo duplo diante do Denver Nuggets: 21 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. No entanto, o Hawks perdeu em casa por 134 a 133. A equipe chegou a liderar por 23 pontos, mas sofreu a virada no segundo tempo.

Segundo a plataforma Stat Muse, Jalen Johnson fez o segundo triplo-duplo mais rápido da história da NBA. O atleta de 23 anos levou apenas 18 minutos para alcançar a marca. Assim, ele só fica atrás de Nikola Jokic, que conseguiu o feito em 14 minutos, em 2018. Além disso, o jogador do Hawks é o ala mais jovem a fazer pelo menos 20 pontos, 15 rebotes e 15 assistências em uma partida da liga.

Johnson também se igualou ao craque do Nuggets. Afinal, eles são os únicos atletas desde 1970 a fazerem 21 pontos, 18 rebotes, 16 assistências e dois roubos de bola. Ainda de acordo com a Stat Muse, o camisa 1 do Hawks é o oitavo jogador da NBA a chegar a um triplo-duplo antes do intervalo. Os outros são Jokic, Kevin Johnson, Jason Kidd, Russell Westbrook, Domantas Sabonis, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo.

Há três semanas, quando o Hawks bateu o Utah Jazz, Jalen Johnson quebrou recordes pessoais na NBA. Assim, na melhor noite da carreira, o jovem fez 31 pontos, 18 rebotes, 14 assistências e sete roubos de bola. Com isso, ele se tornou o primeiro jogador desde Doug Christie, hoje técnico do Sacramento Kings, a fazer um primeiro tempo com, pelo menos, 20 pontos, cinco rebotes, cinco passes decisivos e cinco roubos. Christie o fez em abril de 1997. Ou seja, a marca não ocorria há 28 anos.

Em sua quinta campanha na NBA, Johnson vem fazendo a diferença para o Hawks. O jogador cresceu de produção especialmente após a lesão de Trae Young. Sem o armador, o camisa 1 passou a comandar as ações ofensivas de Atlanta. Seja pontuando ou criando para os companheiros.

Até o momento, Johnson tem médias são de 23,1 pontos, 10,4 rebotes e 7,7 assistências, em 21 jogos. São dez duplos-duplos e três triplos-duplos em 2025/26. Além disso, está acertando 53% dos arremessos de quadra e 40% das bolas de três. Desse modo, ele lidera o Hawks em pontos e rebotes, além de ser o segundo em passes decisivos (atrás de Young). O time, por sua vez, é o nono do Leste.

Portanto, caso siga jogando em alto nível pelo Hawks, Jalen Johnson é um forte candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). Outro cenário cada vez mais provável é a primeira seleção dele para o All-Star Game. Além disso, na semana passada, o ala chegou a aparecer no top 10 da Corrida para MVP. Ou seja, Johnson faz uma temporada mágica.

Na offseason de 2024, o camisa 1 assinou uma extensão de cinco anos com o Hawks. Desse modo, ele vai receber US$150 milhões em salários até 2030.

