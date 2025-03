Anthony Davis: “Nunca houve dúvida de que voltaria ao Mavericks nessa temporada”

O Dallas Mavericks deveria voltar a colocar Anthony Davis em quadra nessa temporada? Essa pergunta dividiu torcida e analistas nos últimos dias, mas, dentro da franquia, nunca houve essa questão. Tanto que, depois de seis semanas afastado, ele reforçou o time com restrição de minutos na vitória contra o Brooklyn Nets. O ala-pivô anotou 12 pontos e seis rebotes no duelo.

“Do ponto de vista físico, eu me senti ótimo. O que mais pesa em uma situação assim, no entanto, é o aspecto mental. Estar mentalmente pronto para entrar em quadra e jogar é o mais difícil, mas estava pronto. Não dá para prever o que o outro time planeja fazer, então os primeiros minutos são uma surpresa. Passei por esse choque inicial e, depois, só fui esperto”, celebrou o astro, após o triunfo por 120 a 101.

As dúvidas em torno da validade da volta de Davis giravam em torno de vários fatores. Para começar, o jogador tem um longo histórico de problemas físicos e a mais recente lesão veio de um retorno precoce. A competição dos texanos, além disso, já se limita só a uma das últimas vagas no play-in. Mas, para o craque, o debate fica pequeno perto da dedicação dos seus colegas.

“Foi duro, antes de tudo, só poder assistir ao time jogar todas as noites. Vencer e perder jogos apertados. Esses caras estavam entregando tudo em quadra, então nunca cogitei não voltar. Em particular, com condições físicas plenas. Estávamos com poucos atletas, pois tivemos várias lesões. Kyrie já está fora da temporada. Então, a equipe precisava de mim. Nunca houve dúvidas de que voltaria”, cravou o veterano.

Motivação

Enquanto o debate sobre Davis agitava a imprensa e redes sociais, tudo parecia já acertado dentro da organização. É claro que, antes de tudo, ninguém estava disposto a correr riscos em longo prazo. Mas Davis já havia alinhado com a direção do Mavericks que, se pudesse, estaria em quadra. E a situação do time na tabela, a princípio, não teria nenhuma influência nisso.

“Eu deixei claro para todos que, assim que estivesse 100% recuperado, voltaria a jogar. Não importa quantas partidas faltassem, quais fossem as chances de classificação. Por isso, durante o processo de recuperação, não passou pela minha cabeça estar fora da temporada. Ver o time lutando só com sete jogadores à disposição, por exemplo, só aumentou a minha motivação para voltar”, contou o astro.

O discurso de Davis, certamente, não vai ter o apoio da maior parte dos torcedores e analistas. Apela, no entanto, a um senso de obrigação e dever pessoal. “Nos últimos dias, eu vi os meus companheiros exaustos enquanto tentavam nos manter vivos na temporada. Como um dos líderes do grupo, então, precisava estar lá dentro para dar qualquer fôlego que fosse”, completou.

Aos poucos

Anthony Davis jogou bem menos do que a média da temporada na vitória do Mavericks contra o Nets. Foram 26 minutos de ação. Parece pouco, mas foi mais do que muitos projetavam para alguém afastado há 18 partidas. Depois do jogo, o técnico Jason Kidd revelou que traçou uma estratégia para respeitar o tempo liberado pela junta médica. Ele definiu o retorno do ala-pivô, em vários sentidos, como uma “experiência positiva”.

“Nós tentamos manter Anthony em quadra por curtos períodos. E, assim, garantir que não passasse a restrição de minutos. Mas, mesmo com pouco tempo, eu acho que fez um trabalho incrível. Jogou em um ótimo ritmo. Às vezes, quando você tem um atleta desse nível de volta, a reação natural é dar-lhe a bola. Mas acho que todos foram muito bem deixando que o jogo o achasse naturalmente”, avaliou o treinador.

