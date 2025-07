Antes do Lakers, rivais do Celtics tentaram troca por Marcus Smart

Marcus Smart será mais um jogador a defender Boston Celtics e Los Angeles Lakers. O veterano assinou com o time angelino por dois anos no valor de US$11 milhões durante a offseason de 2025. Desse modo, vestirá a camisa do maior rival da equipe onde fez história, entre 2014 e 2023.

A escolha de Marcus Smart não agradou os fãs do Celtics. Isso porque, Boston e Los Angeles representam a maior rivalidade da história da NBA, com momentos históricos ao longo dos últimos 70 anos. Assim, não será fácil para os celtas verem um ídolo com o uniforme roxo e dourado do Lakers.

Smart, porém, podia ter reforçado rivais ainda mais diretos do Boston Celtics. Afinal, de acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, times do Leste tentaram uma troca pelo armador com o Washington Wizards.

“Em um certo momento, o Wizards e o Milwaukee Bucks negociaram a troca de Marcus Smart. Houve também conversas com o Miami Heat. A ideia de um negócio envolvendo Terry Rozier foi cogitada. Além disso, o Atlanta Hawks considerou a contratação do veterano quando analisava opções para usar a trade exception de US$ 25 milhões”, disse Fischer.

No fim, o Wizards optou por dispensar Marcus Smart do contrato que tinha US$21.6 milhões restantes. Pouco tempo depois, ele assinou com o Los Angeles Lakers, para se juntar a LeBron James e Luka Doncic. O veterano, aliás, teria sido um pedido do esloveno, que conversou com o especialista defensivo e o convenceu a se mudar para Los Angeles.

É fato que a escolha de Marcus Smart pelo Lakers não agradou os fãs do Celtics. Porém, caso ele tivesse fechado com Heat, Bucks ou Hawks poderia ter tido um impacto maior. Isso porque, times do Leste e Oeste se enfrentam somente duas vezes no ano. Um outro encontro, assim, só seria possível nas finais da NBA.

Por outro lado, jogar por times do Leste forçaria mais encontros na fase regular. Fora isso, se Smart se juntasse a Heat ou Bucks, por exemplo, as equipes ganhariam um reforço importante para a temporada 2025/26 da NBA, que poderia ajudar na briga pelos playoffs da Conferência.

