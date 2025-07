Analista ESPN ironiza Clippers na disputa por título da NBA: “Asilo”

O Los Angeles Clippers deu uma resposta firme e fez um mercado muito ativo depois de mais uma decepção da temporada passada. A franquia trouxe até mais reforços do que se imaginava e, com isso, sobe nas casas de aposta como um possível campeão da liga em 2026. Mas há quem siga sem confiança alguma no time angelino. Para Kendrick Perkins, da ESPN, a chance de título da NBA para o Clippers é zero.

“Eu não tenho o que dizer sobre a probabilidade de título dessa equipe porque não estão nesse nível. Não são candidatos. Aliás, estão mais para uma casa de retiro ou um asilo. Você olha para a liga e todos os times estão cada vez mais jovens, em particular, entre os seus alas. Essa é a posição mais importante agora, pois define a sua capacidade e versatilidade defensiva. Mas esse elenco é velho”, disparou o polêmico analista.

O Clippers, de fato, possui um dos elencos mais veteranos em uma liga cada vez mais jovem. E a situação piorou nos últimos dias, pois a franquia fechou as contratações de Bradley Beal e Chris Paul. Paul, por exemplo, tem 40 anos de idade. Com isso, nove dos 14 atletas sob contrato com os californianos estão acima dos 30 anos. Perkins crê que a idade avançada vai comprometer a equipe do ponto de vista competitivo.

“Entendo que uma franquia queira contratar Chris e Bradley. Mas esses atletas são bons no ataque, enquanto falta intensidade para marcar. Você precisa defender bem em uma conferência Oeste que está dura. Por isso, seguem atrás de Houston Rockets, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Talvez, até do Lakers. Até vejo um bom elenco para a temporada regular, mas sem futuro nos playoffs”, cravou o ex-pivô.

Efeito Beal

Essa não é a primeira vez, aliás, que o comentarista da ESPN questiona a visão geral das chances do Clippers ganhar o título da NBA. Logo depois de contratação de Beal, Perkins fez as mesmas ponderações. Mais do que isso, ele contestou a badalação pela chegada do ala-armador. Afinal, o atleta foi dispensado após uma passagem decepcionante pelo Phoenix Suns e traz um longo histórico de lesões.

“Bradley pode pontuar, mas não faz uma temporada saudável há uns quatro anos. Ele precisa, antes de tudo, estar disponível para poder ajudar de alguma forma. Não tenho dúvida de que é um bom jogador, mas vai mudar o patamar desse time no Oeste? Acho que não. Ele precisa nos provar que ainda pode ser um competidor de alto nível antes de ter esse status”, cobrou o analista.

Beal chega ao Clippers para ser muito mais um complemento do que era no Suns. Ainda assim, Perkins não está pronto para alçá-lo à condição de um efetivo reforço. Precisará provar em quadra. “Eu entendo que a franquia gosta de Bradley, mas não me sinto tão otimista assim. Tenho que ver com os meus olhos o que ele pode fazer nessa liga antes de qualquer coisa”, concluiu.

Presente

Chris Paul tem uma história marcante com o Clippers. Foram seis temporadas e mais de 400 jogos pela franquia, enquanto comandou algumas das melhores campanhas dos angelinos. Ou seja, terminar a carreira em Los Angeles é bem adequado. Mas não é só uma homenagem. O presidente de operações da equipe, Lawrence Frank, avisa que o veterano vai ser importante na rotação da próxima temporada.

“Chris é um dos jogadores de mais impacto que já atuaram pelo nosso time. Então, nada mais justo do que retornar para cá no último capítulo de sua carreira. Ele vai ajudar a fortalecer o nosso banco de reservas com incrível controle de bola, criação e arremesso. Por isso, temos muita sorte por ele estar de volta a Los Angeles”, celebrou o dirigente e ex-técnico da liga.

