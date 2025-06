Analista debocha do Pelicans por troca de escolha de draft: “Idiota”

O New Orleans Pelicans foi uma das equipes mais agressiva na primeira noite do draft, fechando uma troca pela 13a escolha geral. Mas, para isso, pagou muito caro. O time, para resumir, aceitou ceder a sua seleção desprotegida do próximo recrutamento para subir da 23a posição para a loteria. A decisão dividiu opiniões, para dizer o mínimo. O jornalista Bill Simmons, por exemplo, crê que foi um desastre para a equipe.

“Essa troca me fez perder a cabeça. Acho que apaguei de tudo depois disso. É tão bom que a NBA ainda nos dê esse tipo de entretenimento. New Orleans, afinal, enviou essa escolha só para subir dez posições no recrutamento. O Atlanta Hawks deve estar feliz demais, pois o preço de uma seleção desprotegida foi só esse aí? Essa é uma das cinco trocas mais idiotas dessa década”, definiu o analista do site The Ringer.

O Pelicans, a princípio, só tinha a sétima escolha geral do recrutamento e selecionou o armador Jeremiah Fears. Mas, na véspera do draft, fechou uma troca com o Indiana Pacers: devolveu a seleção de primeira rodada de 2026 dos vice-campeões para ter a 23a desse ano. E, depois, usou essa escolha recém-adquirida e a sua própria de 2026 para chegar à 13a posição. O escolhido foi o pivô Derik Queen.

“Eu fiquei sem palavras porque não conseguia acreditar. Esse time está na conferência Oeste, então o que pensam que vão fazer? Acham que vão ficar no TOP 5 na próxima temporada? Pois, agora, não tem a escolha deles no próximo recrutamento. Acho que eles merecem o troféu de franquia mais disfuncional da NBA após essa negociação”, concluiu um indignado Simmons.

Explicação

A troca do Pelicans pela 13a escolha do draft foi só uma das decisões do início de gestão do novo vice-presidente de operações, Joe Dumars. Antes do recrutamento, o ex-atleta já havia acertado a troca que garantiu a chegada de Jordan Poole à franquia. Ele sabe que pagou caro para ter a chance de selecionar Queen. No entanto, não se arrepende nem um pouco da controversa decisão.

“Nós procuramos jogadores, antes de tudo, que possam impactar vitórias. E, quando se tem a chance de conseguir duas escolhas de loteria em um draft, aproveite. Já fizemos, para resumir, a nossa seleção do próximo recrutamento não importa o que aconteça. E, mais do que isso, quando você identifica um jovem que pode ser uma base para o seu time, pegue. Foi o que fizemos”, explicou o ídolo do Detroit Pistons.

E, para quem não gostou da sua postura, Dumars não trouxe boas notícias. Ele crê que esses dias, afinal, vão ser um resumo de como será a sua gestão. “O recrutamento e a agência livre, por exemplo, são chances de mostrar a todo mundo quem você é como time. Nesse momento, nós estamos tentando definir quem somos. E, acima de tudo, queremos ser uma direção agressiva”, finalizou.

Outro lado

A direção do Hawks, ao mesmo tempo, mostrou-se satisfeita com o negócio logo depois do draft. Especulava-se que o time prometeu escolheu Asa Newell e, mesmo descendo dez posições, conseguiu selecioná-lo na 23a posição. E ainda pegou uma escolha extra de primeira rodada – na verdade, a melhor entre a do Pelicans e do Milwaukee Bucks em 2026. Simmons crê que “satisfeito” não descreve o estado de espírito do Hawks.

“Imaginem o escritório de Atlanta depois de fecharem o negócio. Eles deviam estar em festa, girando as camisas no ar e jogando champagne uns nos outros. Uma verdadeira farra”, debochou o comentarista.

