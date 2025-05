Analista critica Donovan Mitchell após fim de temporada do Cavaliers

A temporada do Cleveland Cavaliers terminou longe do resultado com que Donovan Mitchell sonhava. O time de melhor campanha do Leste era favorito nas semifinais de conferência, mas perdeu em cinco jogos para o Indiana Pacers. Foi a quarta vez que ele chegou a essa fase, mas nunca conseguiu avançar. Para Stephen A. Smith, o talento do ala-armador pede resultados melhores.

“Donovan é um legítimo astro dessa liga. É um jogador especial. E, mais do que isso, é uma ótima pessoa pela qual queremos torcer. Mas o fato é que você esteve em quatro semifinais de conferência e nunca se classificou. E nem todos os oponentes para quem perdeu eram melhores, pois houve momentos em que era favorito. Eu acho que a sua grandeza exige mais do que isso”, criticou o analista da ESPN.

A eliminação na segunda rodada do Leste, de fato, é uma grande decepção para o Cavs. A equipe liderou a conferência do início ao fim da temporada e teve a segunda melhor campanha de sua história. Mas deixou os playoffs como só o quarto time a vencer 64 jogos e não vencer (no mínimo) duas séries de playoffs. Esse tipo de derrota é o que mais “arranha” a imagem de Mitchell, na visão de Smith.

“Cleveland tinha a segunda melhor campanha da liga neste ano. Era o melhor mandante da NBA, mas perdeu os três jogos em casa da série. Houve uma partida em que tiveram vários desfalques, mas foi só uma das quatro em que saíram derrotados. Indiana é uma ótima equipe, mas não era superior. Então, eu olho para a situação e só consigo pensar que Donovan não conseguiu outra vez”, resumiu o comentarista.

A decepção de Donovan Mitchell com o fim da temporada do Cavaliers foi marcante nas entrevistas depois do último jogo contra o Pacers. Ele reconheceu que a eliminação, antes de tudo, “diminuiu” a campanha histórica que o time fez. Para Smith, isso recai nas costas do ala-armador. Afinal, como a referência do time, tem a obrigação de ser um atleta que confirma o favoritismo nos momentos mais difíceis.

“Quando se é a referência, você precisa olhar para a sua equipe com responsabilidade. Muita gente não confiava em Cleveland antes dos playoffs. Confiava em Donovan, mas não no coletivo. É aí que ele deve surgir. No fim das contas, esse time não perdeu para os atuais campeões, por exemplo. Foi para um bom time de Indiana. Então, em algum momento, Donovan precisa fazer mais do que isso”, cobrou o veterano.

É claro que todos os jogadores querem títulos, mas Smith não cobra títulos de Mitchell. Ele pede resultados mais condizentes com as temporadas regulares. “Jimmy Butler não foi campeão ainda, mas não questionamos a sua capacidade. Pois o homem já levou o seu time a duas finais da NBA. E, acima de tudo, sempre perdeu para adversários que eram superiores”, exemplificou.

Céticos

Mitchell sabe que, depois dessa eliminação, posições como a de Smith vão ser comuns. Não só sobre a sua capacidade individual, mas do elenco como um todo. Rumores de mudanças vão aumentar, pois os desempenhos de jogadores como Darius Garland e Jarrett Allen foram questionáveis. O astro vê encarar os céticos e as dúvidas como a única solução para superar esse momento de decepção.

“Essa eliminação foi constrangedora, mas temos que encarar isso. As férias serão longas e vão falar muito sobre a nossa derrota. Vão duvidar da nossa força e eu não questiono isso. Nós podemos vencer os 82 jogos da temporada regular e, mesmo assim, ninguém vai se importar. Só vai importar o que acontecer a partir de abril”, reconheceu o craque de 28 anos.

