Alperen Sengun é um dos cinco melhores pivôs da NBA, diz analista

De acordo com o analista da ESPN, Kendrick Perkins, o turco Alperen Sengun é um dos cinco melhores pivôs em atividade na NBA. A declaração ocorreu durante o programa NBA Today desta quinta-feira (11). Segundo o ex-pivô, o jogador do Houston Rockets merece crédito por ser útil nos dois lados da quadra.
“Alperen Sengun está entre os cinco melhores pivôs da NBA de hoje. Sabe por quê? Não só pelos pontos, rebotes e assistências. É porque ele também joga em alto nível na defesa”, afirmou Perkins.
O jogador de 23 anos está em alta, já que é um dos destaques do EuroBasket. Sengun, aliás, vem liderando a Turquia na competição. Com médias de 21,6 pontos, 10,9 rebotes e 7,1 assistências, o pivô é um dos candidatos a MVP do torneio. Além disso, a seleção turca está na semifinal. Nas quartas, por exemplo, ele fez um triplo-duplo: 19 pontos, 12 rebotes e dez assistências contra a Polônia.
Desse modo, a expectativa é que Alperen Sengun se consolide como um melhores pivôs da NBA. Chamado de Baby Jokic devido à semelhança de jogo com o craque do Denver Nuggets, o atleta do Rockets foi All-Star pela primeira vez, na última campanha. Um possível título do EuroBasket deixaria o turco ainda mais em evidência.
Leia mais!
- Saiba onde assistir às semifinais do EuroBasket 2025
- Boletim de rumores e trocas da NBA (11/09/2025)
- “Alperen Sengun é o melhor pivô com quem joguei”, crava ex-ala do 76ers
Em 2024/25, Sengun ajudou o jovem elenco do Rockets a fazer a segunda melhor campanha do Oeste. Nos 76 jogos que disputou, o pivô conseguiu médias de 19,1 pontos, 10,3 rebotes e 4,9 assistências. Mas nos playoffs, o time texano caiu logo na primeira rodada. O algoz foi o Golden State Warriors, em uma série de sete jogos.
Para a próxima temporada, o Rockets adquiriu o astro Kevin Durant, em uma troca com o Phoenix Suns. Além dele chegaram Dorian Finney-Smith e Clint Capela. Ou seja, o time trouxe jogadores com experiência nos playoffs. Assim, a meta da franquia é repetir a ótima campanha, mas ir além na pós-temporada. Quem sabe até brigar pelo título.
O sucesso Rockets, aliás, depende do elevado QI de basquete de Sengun. Afinal, o pivô é um ótimo passador, reboteiro de elite e dono de um jogo refinado perto da cesta. Portanto, o ataque de Houston passa pelo jovem turco. A tendência, então, é que Sengun faça com Durant uma das melhores duplas da liga em 2025/26.
Mas ao contrário do que Perkins afirmou, o camisa 28 do Rockets não é um grande protetor de aro. Essa, inclusive, é uma das poucas lacunas em seu jogo. Justamente para não expor tanto o pivô, a equipe tem bons defensores, como Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith e o trio de reforços. Na última temporada, aliás, o Rockets teve a quarta melhor defesa da NBA.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA