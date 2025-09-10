“Alperen Sengun é o melhor pivô com quem joguei”, crava ex-ala do 76ers

Companheiro de Alperen Sengun na seleção da Turquia, o antigo jogador do Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz, rasgou elogios ao pivô do Houston Rockets. Isso porque o jovem teve mais uma grande atuação no EuroBasket ao anotar um triplo-duplo nas quartas de final contra a Polônia. Portanto, o ala o colocou à frente de Joel Embiid.

“Joel Embiid era o melhor pivô com quem eu joguei, mas acho que podemos dizer que agora é o Alperen Sengun”, disse o ex-76ers. “É ótimo estar perto dele, ele nos ajuda muito em quadra. Acho que ele é um garoto especial e, a cada dia, tenta dar o seu máximo. Este ano também estamos vendo que ele está sendo agressivo na defesa, não apenas no ataque, e isso nos dá muita confiança em quadra. Ele tem um longo caminho a percorrer e ainda vai crescer muito”, disse Korkmaz.

Vale lembrar que Furkan Korkmaz jogou ao lado de Joel Embiid durante seus sete anos na NBA. O turco passou todo seu tempo na liga americana defendendo o Philadelphia 76ers. Então, iniciou sua carreira nos EUA no mesmo ano que o pivô estreou oficialmente. Mesmo presenciando o auge do MVP de 2023, ele colocou Sengun à frente do astro.

Isso porque Alperen Sengun tem sido um dos destaques do EuroBasket 2025. A jovem estrela do Houston Rockets é líder da campanha incrível da Turquia que se classificou à semifinal do torneio de forma invicta. Até agora, são sete vitórias em sete jogos disputados. Como resultado, o pivô tem médias de 21.6 pontos, 10.9 rebotes e 7.1 assistências. Ou seja, é o segundo jogador com mais rebotes e o terceiro com mais assistências na competição.

A fala de Furkan Korkmaz, aliás, vem após Sengun conseguir um feito histórico na vitória sobre a Polônia nas quartas de final. O craque anotou um triplo-duplo de 19 pontos, 12 rebotes e dez assistências. Além disso, teve três roubos de bola e quase 43% de aproveitamento nos arremessos. Assim, ele se tornou apenas o sexto jogador na história do EuroBasket a conseguir um triplo-duplo. Da mesma forma, é o mais jovem da lista.

Agora, a Turquia terá pela frente a Grécia de Giannis Antetokounmpo. A equipe chegou à semifinal pela primeira vez em 24 anos, aumentando ainda mais o feito da equipe e de Sengun como líder técnico.

Sua boa fase no EuroBasket vem depois de uma ótima temporada na NBA. Afinal, Sengun teve médias de 19.1pontos, 10.3 rebotes e 4.9 assistências em 76 jogos com o Rockets. Então, ajudou sua equipe a ter uma campanha com 52 vitórias e 30 derrotas, terminando a fase regular na segunda posição da Conferência Oeste. Além disso, ele foi selecionado pela primeira vez para o All-Star Game.

Por fim, aos 23 anos, Alperen Sengun vai para seu quinto ano na NBA, sendo todos pelo Rockets. Ele chegou à liga como 16ª escolha do Draft de 2021.

