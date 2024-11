Alex Caruso compara Thunder ao Lakers campeão na “bolha”

Alex Caruso está feliz com seu início no Thunder, campeão pelo Lakers, o armador estava no Bulls e vem recebendo elogios na nova equipe. De fato, Caruso é um veterano dentro do elenco, mesmo com somente 30 anos.

O camisa 6 declarou que enxerga semelhanças entre o atual Thunder e o Lakers campeão na bolha em 2019/20. Mas, também fez questão dizer que o time ainda precisa evoluir.

“Precisamos ser melhores. Tivemos sucesso no início e vencemos jogos. Mas temos muitas coisas que melhorar se quisermos chegar a esse nível. Assim como no Thunder, sei que aconteceu a mesma coisa quando eu estava em Lakers”, afirmou Alex Caruso. “Não éramos o mesmo time no final da temporada comparado com o começo”.

Caruso explicou que a evolução durante o ano é vital para qualquer equipe brigar pelo título da NBA.

“É o quanto você pode melhorar ao longo do ano, uma questão de ser rápido na tomada de decisões. Estar em situações defensivas e executar ofensivamente. Todas essas coisas são o que faz parte da vitória no basquete no final da temporada”, disse Caruso ao setorista Mike Medina.

A princípio, Alex Caruso já ganhou a comissão e seus colegas. Por exemplo, o armador foi elogiado pelo astro do time, Shai Gilgeous-Alexander, que destacou sua liderança no elenco.

“Ele esteve onde todos nós sonhamos, e é muito vocal. É um grande líder, sempre diz a coisa certa. Quando ele fala, as pessoas ouvem. E ele ganhou isso por causa de seu trabalho e o esforço que colocou em seu jogo. Mas sim, ele tem sido um grande trunfo para o time”, afirmou.

Além disso, quem também foi só elogios para o armador foi o técnico Mark Daigneault. O comandante explicou um pouco mais sobre a rápida e natural adaptação do veterano ao seu novo time.

“Parece que ele está no time há cinco anos. Esse é o maior elogio que posso fazer a ele. Ele fez um bom trabalho de integração, É meio que pular em um trem em movimento em um time que tem uma química, uma identidade e experiências compartilhadas. Ainda assim, ele se misturou de uma forma muito natural”, disse.

Até o momento, Caruso acumula 19.9 minutos de média na temporada 2024/25. Como resultado, jogador vem sendo importante na fase defensiva do Oklahoma City Thunder.

