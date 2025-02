Agente de Mark Williams rebate Lakers em troca

O fracasso na troca de Mark Williams para o Los Angeles Lakers segue repercutindo. Dessa vez, foi a vez do agente do pivô, o empresário Jeff Schwartz, se posicionar em relação ao negócio. Segundo ele, o motivo do time da Califórnia para voltar atrás na negociação não foi justo.

“O sentimento comum, após consultar vários médicos de renome nacional, é que o Los Angeles Lakers não deveria ter reprovado Mark Williams em seu exame médico na troca”, afirmou Schwartz, após a troca.

Williams foi trocado para o Lakers na trade deadline. O Charlotte Hornets receberia Dalton Knecht e Cam Reddish, além de escolhas de Draft. No entanto, já alguns dias após a troca, a franquia de Los Angeles voltou atrás após o pivô ser reprovado nos exames médicos da equipe.

O Lakers não especificou as falhas do pivô no processo. Ainda assim, é de conhecimento de toda a NBA o histórico do jogador com as lesões. Na temporada, ele só participou de 23 partidas, sendo menos que a metade dos jogos do Hornets. Além disso, perdeu mais de 60% dos duelos na sua carreira.

O jovem pivô, porém, também ficou confuso com a reprovação. De acordo com ele, seu físico durante a troca estava dentro do padrão. Como exemplo, Williams citou a atuação pelo Hornets em 5 de fevereiro, quando ele jogou por 25 minutos diante do Milwaukee Bucks.

“Eu não acho que tinha reprovado no meu exame físico. Isso nem passou pela minha cabeça. Na noite em que fui trocado, joguei muitos minutos. Não achei que isso fosse possível de jeito nenhum. Desde que voltei no começo do ano, joguei partidas com muitos minutos. Então, não sei o que levou a essa decisão. Acho que isso cabe a eles”, afirmou o pivô, após o cancelamento da troca para o Lakers.

Por fim, quem também contestou o Lakers em relação à troca foi o Hornets. Logo após o negócio falhar, a franquia contestou a decisão do time angelino e informou que o adversário foi agressivo para conseguir o pivô.

“Nós estamos felizes pela volta de Mark Williams. Depois que o outro time veio atrás de Mark de forma agressiva, então nós tivemos a difícil decisão de trocar o jogador. Nós sempre tivemos muito respeito pelo talento de Mark, sua forma de trabalhar e seu caráter. Então, sua volta deixa o nosso time muito mais forte e estamos olhando para o futuro com Mark dentro e fora das quadras”, escreveu a direção de Charlotte.

Aliás, o Lakers contestou a informação, já que a troca teria partido do próprio Hornets.

Diante de tamanha repercussão, Williams esteve de volta às quadras justamente contra o Lakers. Na última rodada, ele jogou contra a equipe por 29 minutos e marcou dez pontos.

