A agência livre de LeBron James é sobre o Cavaliers?

A NBA iniciou a agência livre na última segunda-feira (30), enquanto o Los Angeles Lakers definia seu futuro ou presente com LeBron James. Mas as declarações de seu agente, além de fotos sobre o Cleveland Cavaliers deixaram os fãs confusos. Ele está forçando uma ida para o Cavs ou é mais uma “brincadeira” para virar assunto?

Como acreditamos mais na segunda opção, pois uma troca para o Cavaliers seria muito difícil (quase impossível), podemos analisar sob vários aspectos o que LeBron James está fazendo. Aos 40 anos e com 22 temporadas de experiência na NBA, ele tem o direito de brincar. Não vamos levar tão a sério, né?

Mas… o que? Ele teve de usar suas redes sociais para justificar o fato de estar usando o centro de treinamentos do Cavs na agência livre? Por que isso, se é uma brincadeira?

And every summer since it was built. I live here still and train every summer. Got damn yall bored man! Go get a plate of food somewhere and enjoy the 4th of July! Continua após a publicidade — LeBron James (@KingJames) July 4, 2025

É só estranho. Criar uma narrativa usando um boné Welcome Home” (bem-vindo de volta à sua casa) ou sua esposa usar uma camisa do Cavs em fotos, além da aparição onde o time de Cleveland treina, parece só que quer brincar. Ou, ainda, deixar claro que Akron é a sua cidade. Mas, no fundo, tudo é motivo para duvidar em uma agência livre em que ele está em situação ruim.

Parece e é exagero da parte dele, mas faz parte do script. LeBron James não quer deixar de ser notado. Ele sabe muito bem disso. “Falem bem ou mal, mas falem de mim”.

Só para entender mesmo, mas é que LeBron James jamais esteve em um ponto da carreira sem total controle na agência livre da NBA. Ele até possui uma cláusula de veto para trocas, só que é pouco quando o Los Angeles Lakers dá todos os sinais de que espera por sua saída para, depois, querer brigar por algo.

Mas existem alguns fatos aqui. LeBron James sempre usa o centro de treinamento do Cavs quando está de férias. Assim como Jeremy Sochan, do San Antonio Spurs, estava no do Phoenix Suns há algumas semanas. O polonês treinava para representar seu país, mas escolheu o do Suns justamente em uma época em que os rumores da troca de Kevin Durant para o time texano estavam em alta.

Era uma brincadeira e todo mundo pensou na época: “nossa, ele está brincando com a cara de todo mundo, como Sochan gosta de piada”. Agora, quando LeBron faz o mesmo na agência livre, os sinais são “diferentes”. E nada muda o fato de um ter 40 anos, enquanto o outro está com 22.

Troca?

Temos de entender algumas coisas aqui. Você acha mesmo que se tiver uma troca sendo trabalhada entre Lakers e Cavs, LeBron James estaria treinando em Cleveland e deixando aparecer em fotos?

Claro que não. É óbvio que não. Uma coisa é sua situação com o Lakers, que não é tão favorável a ele. Outra, é LeBron James, um jogador muito esperto, usar tudo isso como vantagem. Ele brinca e, na sequência, faz uma postagem nas redes sociais dando lição de moral.

Se tivesse algo real sobre troca ou dispensa do Lakers, LeBron James não apareceria em lugar algum na agência livre. Não usaria suas redes para brincar ou qualquer outra coisa.

Até que algo realmente aconteça, não vai passar de rumor. Afinal, trocar um jogador em último ano de contrato, que recebe US$52.6 milhões, é muito difícil. Aconteceu com Durant, mas não tem veto, queria sair e tudo mais. É diferente.

Situação em Los Angeles não é boa, mas LeBron James pode tirar proveito

Está cada vez mais claro que LeBron James vai para o seu último ano no Los Angeles Lakers. Não houve uma proposta para a sua extensão, enquanto a direção mostra o que quer para um futuro próximo: que o trono seja passado a Luka Doncic. Nada além.

O Lakers, mesmo assim, vai competir pelo título. Com ou sem LeBron, pois vem se movimentando na agência livre para encontrar o que faltava. Precisava de um pivô melhor que Jaxson Hayes, fechou com Deandre Ayton. Dorian Finney-Smith saiu, então trouxe Jake LaRavia, ótimo defensor e mais jovem.

Ali, o time apenas preencheu lacunas. Falta, talvez, um cara explosivo para sair do banco, mas pode ser em uma troca com o Houston Rockets por Cam Whitmore (também muito jovem) ou um pivô para ser o imediato de Ayton. Mas o fato é que o Lakers vem preparando terreno para perder LeBron James na próxima agência livre da NBA.

E se LeBron faz questão de nunca ser trocado em sua carreira, não vai ser agora, indo para a temporada 23, que ele vai ficar livre em uma eventual dispensa. O momento não é sobre o Cavs, que acabou de fazer uma campanha incrível sem ele e ainda trouxe bons reforços para 2025/26.

É sobre LeBron James saber que um quinto título em sua carreira, mesmo não sendo o número 1 de uma franquia, ajudaria em seu legado ou em seus grandes feitos. Vai querer chamar a atenção para si? Claro. Ele entende tudo isso e quer construir narrativas. Mas é assim que ele sempre foi, por que mudaria agora?

