Warriors tem negociação “diferente” por contrato com Al Horford

A aposta geral é que Al Horford vai assinar contrato com o Golden State Warriors antes do início da próxima temporada. Mas, por enquanto, os detalhes em torno desse acordo verbal são incertos. É verdade que, a princípio, o pivô não é o único agente livre ainda disponível no mercado já acertado com a franquia. No entanto, segundo Jake Fischer, a sua negociação não segue a mesma linha de outros atletas.

“Golden State segue bem confiante em um acordo com Al. Creem que ele vai esperar o fim da novela com Jonathan Kuminga e, então, assinar com o time. Mas é um pouco diferente dos outros jogadores que só esperam uma decisão sobre Kuminga para negociar. Todos devem aceitar o salário-mínimo, mas Al vai receber mais do que isso”, contou o jornalista do site Bleacher Report.

Os outros atletas a que Fischer se refere são alvos menos “badalados” do Warriors na agência livre. A pauta inclui Gary Payton II, De’Anthony Melton e até Seth Curry, irmão de Stephen, por exemplo. As vagas em aberto no elenco após uma possível troca de Kuminga seria o ponto central para esses jogadores. Enquanto isso, Horford está mais atento à flexibilidade financeira do time.

“A depender do fim da história com Jonathan, eu creio que Al pode ganhar algo em torno de US$6 milhões. Ou seja, a exceção média inteira para equipes acima do teto salarial da NBA. Mas também há outros pontos soltos nessa conversa. Especula-se que ele possa receber um contrato de duas temporadas, em vez de só uma. Esse segundo ano, por fim, seria uma opção do jogador”, revelou o repórter.

Outra visão

A negociação de contrato do Warriors com Al Horford sempre foi a mais difícil entre todos os atletas citados por causa da concorrência. Várias franquias, desde o início da agência livre, tinham interesse no reforço. Então, de fato, houve uma disputa nos bastidores. A oferta nos termos citados por Fischer, com isso, virou uma vantagem em favor do time de San Francisco.

“Esse modelo de acordo seria muito beneficial para Al porque ele já cogita parar de jogar há dois anos. Também pensou nisso, aliás, em algum momento dessa offseason. Um contrato acima do salário-mínimo com a opção de extensão para outra temporada é um ‘luxo’ para um jogador de quase 40 anos. É uma boa negociação”, avaliou o jornalista.

Mas os termos da proposta não refletem só a concorrência do Warriors no mercado. Fischer apurou que Horford é visto como um reforço estratégico dentro da franquia. “Golden State deve dar um grande papel na rotação para Al. As opções de pivôs do elenco, afinal, são jovens demais no momento. Em particular, após a saída de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans”, explicou.

No aguardo

A grande pergunta agora é: Horford e os outros agentes livres vão ter que esperar mais quanto tempo? É uma questão, por enquanto, difícil de responder ou fazer previsões. O impasse entre o Warriors e Kuminga se arrasta, pois nenhum dos dois lados deve ceder. Fischer revelou que o time conversa com os atletas e, acima de tudo, conta com a paciência de todos.

“A franquia está em contato com todos os agentes livres que têm interesse em atuar em San Francisco. E, a princípio, eles entendem a situação. Esperam fechar um acordo com o time logo depois da decisão sobre Kuminga. Mas a resolução ainda pode demorar. A história deve se estender para setembro e, talvez, até perto do prazo limite de 01 de outubro”, projetou Fischer.

