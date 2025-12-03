Warriors fica no “quase” contra Thunder em estreia de Seth Curry

O armador Seth Curry foi bem em sua estreia pelo Golden State Warriors na noite de terça-feira (2) contra o Oklahoma City Thunder. Apesar de ter vários desfalques, o time de San Francisco fez jogo duro. Perdeu por 124 a 112, mas a diferença, que chegou a ser de 22 pontos em favor do Thunder, “evaporou” no último quarto. O Warriors virou o placar, mas não foi o bastante para garantir o triunfo.

Seth Curry voltou ao Warriors após ser dispensado antes do início da atual campanha. Isso porque o time ficaria acima do segundo nível de multas da liga. Então, após um mês de temporada, foi o bastante para ele assinar um contrato em definitivo.

Nessa terça-feira, Curry fez 14 pontos em 18 minutos, acertando seis dos sete arremessos. Foi, aliás, o melhor momento do Warriors diante do Thunder. O jogo esteve perto de “acabar” ao fim do primeiro tempo, quando Jimmy Butler saiu com dores no joelho e não voltou à quadra. Mas na volta para o terceiro período, a equipe californiana cresceu de produção com Pat Spencer (14 pontos e seis assistências) e Brandin Podziemski (17 pontos).

Gary Payton II virou em favor do Warriors quando restavam cerca de oito minutos para o fim. Jalen Williams recolocou o Thunder na liderança, mas Draymond Green e Spencer deixaram Golden State na frente por 103 a 99, a maior vantagem da equipe.

Spencer ainda conseguiu virar duas vezes para o Warriors, mas Shai Gilgeous-Alexander, cestinha com 38 pontos, comandou o Thunder e estragou a estreia de Seth Curry.

Atual campeão e dono da melhor campanha da NBA, o Thunder se aproveitou da ausência de Stephen Curry no começo do jogo para começar a abrir distância no placar. E a situação piorou para Golden State quando Butler deixou o jogo mancando.

Apesar de todo esforço de Seth Curry e de outros reservas, o Warriors não conseguiu evitar a derrota quando o MVP Gilgeous-Alexander tomou conta do jogo. Foi o 13° triunfo consecutivo de Oklahoma City, que tem campanha quase perfeita em 2025/26. Até aqui, só perdeu para o Portland Trail Blazers.

O Warriors, agora, soma 11 vitórias em 22 jogos, enquanto o Thunder venceu 21 dos mesmos 22. Enquanto o time de San Francisco volta às quadras contra o Philadelphia 76ers nesta quinta-feira (4), a equipe de Oklahoma City pega o Dallas Mavericks na próxima sexta-feira (5).

