Jaylen Brown ofusca Jalen Brunson e Celtics bate Knicks

Jaylen Brown teve grande noite e liderou a vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks no jogo dessa terça-feira (2). Em mais um duelo de reedição da série de playoffs entre as equipes em 2024/25, o time de Boston confirmou sua ascensão em 2025/26 com a vitória sobre o algo da temporada passada. Se o ala celta foi o dono do jogo, o maior astro de New York, Jalen Brunson, não teve uma grande noite.
Enquanto isso, Boston venceu quatro dos últimos cinco jogos e muito disso se deve ao desempenho estelar de Jaylen Brown. O astro entregou duas atuações de mais de 40 pontos nesse meio tempo, outras duas com 33 e 35 pontos, além de um triplo-duplo contra o Cleveland Cavaliers no último domingo. Com o jogo de hoje, ele assumiu o posto de sétimo maior pontuador da temporada 2025/26.
Quem agradece é o Celtics, pois vive seu melhor momento na temporada. Afinal, com sete vitórias nos últimos nove duelos, a equipe se firmou acima dos 50% de aproveitamento. Agora, o foco é subir ainda mais na tabela. O time é o oitavo do Leste, apenas meio jogo abaixo do sexto colocado e último time da zona direta para os playoffs, Cavaliers. O próximo compromisso é na quinta-feira (4) contra o Washington Wizards.
Enquanto isso, o Knicks perdeu um jogo importante que o fez perder posições no topo do Leste. A equipe que entrou nessa terça em igualdade com Toronto Raptors e Miami Heat na segunda posição, agora cai para o quarto posto, já que os canadenses venceram nessa terça. Ainda assim, o momento é positivo, afinal, o time vinha de quatro vitórias seguidas. New York volta a jogar já nessa quarta-feira (3) contra o Charlotte Hornets.
Escalações
Boston teve dois retornos importantes em relação ao seu último jogo na NBA. Afinal, Derrick White e Neemias Queta tinham ficado de fora do triunfo sobre Cleveland no último domingo. Assim, Joe Mazzulla teve seu time praticamente completo para o duelo, com exceção é claro para Jayson Tatum. O quinteto titular teve Payton Pritchard, Derrick White, Jordan Walsh, Jaylen Brown e Neemias Queta.
Do lado de New York, sem maiores novidades. Afinal, a equipe segue com as ausências de OG Anunoby e Landry Shamet no momento. Então, o técnico Mike Brown não alterou muito o quinteto titular que vem atuando, com: Jalen Brunson, Miles McBride, Josh Hart, Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns.
Destaques
Apesar da vitória ter sido do Boston Celtics de Jaylen Brown, o começo do jogo foi todo do New York Knicks no TD Garden. Rodando bem a bola e encontrando bons arremessos, o time visitante iniciou o duelo com uma sequência de 17 a 4. A equipe celta não se encontrava, sofrendo com os turnovers de Brown, que cometeu três de seus quatro no primeiro período. Josh Hart marcou 11 pontos.
As bolas de três foram uma grande vantagem do Knicks no duelo. E muito dessa vantagem se traduziu em um primeiro período em que New York converteu seis bolas triplas em 13 tentativas, contra apenas uma celta em nove tentativas. Assim, a equipe manteve uma vantagem de dois dígitos em todo o primeiro quarto e até o começo do segundo. Mas de repente, Jaylen Brown e o Celtics começaram a alterar o roteiro do duelo com o Knicks.
Apostando em uma forte pressão defensiva que tem sido a marca desse time na campanha, Boston fez uma corrida de 24 a 7 no meio do segundo período. O que era uma desvantagem de 14 pontos, se tornou uma vantagem de uma posse em um piscar de olhos. Brown marcou 18 pontos só no segundo quarto e as bolas triplas celtas começaram a cair. Por fim, a equipe da casa foi para o intervalo liderando o placar por 58 a 52.
A tendência continuou no terceiro período. O Knicks cometeu oito de seus 11 turnovers entre o segundo e o terceiro período, enquanto Jaylen Brown fez 33 de seus 42 pontos nesse meio tempo pelo Celtics. Foi também um ótimo momento para nomes como por exemplo, Derrick White, Josh Minott, Payton Pritchard e Sam Hauser, todos convertendo bolas triplas. A vantagem chegou a 18 pontos no fim do terceiro quarto, em jogo que parecia decidido.
Mas o time de New York, que andava disperso e errático até aquele período, resolveu não entregar seus pontos. Tudo isso se materializou, acima de tudo, em grandes momentos de Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. O ala anotou 17 de seus 35 pontos no jogo durante o último quarto, relembrando seus grandes momentos nos playoffs do ano passado. O pivô, aliás, também fez 11 de seus 29 pontos no último quarto. Brunson, porém, se manteve abaixo, marcando 15 pontos em 21 arremessos.
O que era uma desvantagem de 18 pontos se tornou apenas três, e ainda faltavam mais de seis minutos por jogar. Brown e White acertaram alguns arremessos importantes em momentos críticos para manter a liderança celta. Além disso, o garoto Jordan Walsh apareceu de forma muito positiva. O ala gerou rebotes ofensivos e capitalizou as segundas chances.
Por fim, com algum drama, o Celtics de Jaylen Brown venceu o Knicks e comprovou seu bom momento em 2025/26.
(13-7) New York Knicks 117 x 123 Boston Celtics (12-9)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mikal Bridges
|35
|6
|3
|2
|0
|Karl-Anthony Towns
|29
|7
|2
|0
|1
|Josh Hart
|19
|7
|4
|1
|0
|Jalen Brunson
|15
|3
|11
|1
|0
|Miles McBride
|9
|3
|6
|0
|0
Três pontos: 19/44 (43.2%) / Bridges: 8/12
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|42
|4
|4
|1
|0
|Derrick White
|22
|2
|5
|1
|1
|Anfernee Simons
|12
|1
|3
|0
|0
|Josh Minott
|11
|6
|0
|0
|1
|Payton Pritchard
|10
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / White: 4/12
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Celtics de Jaylen Brown sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada da NBA dessa terça ainda contou com mais cinco partidas.
O líder da NBA venceu mais uma. O Oklahoma City Thunder venceu o Golden State Warriors em jogo que teve mais drama do que se poderia imaginar em San Francisco. Mas depois de uma reação e de até liderar o placar no último quarto, os donos da casa não tiveram força suficiente para segurar o triunfo contra Shai Gilgeous-Alexander e seus amigos.
O San Antonio Spurs venceu o Memphis Grizzlies em belo jogo no Texas. A equipe visitante contou com boa atuação coletiva para superar um jogo abaixo de Jaren Jackson Jr, mas viu De’Aaron Fox marcar os últimos 11 pontos de San Antonio no triunfo. Harrison Barnes, aliás, foi o cestinha com 31 pontos. Então, a equipe subiu ao quarto posto do Oeste e segue bem, mesmo com a ausência de Victor Wembanyama.
Do mesmo modo, o Toronto Raptors venceu o Portland Trail Blazers no Canadá e agora é vice-líder isolado do Leste. Scottie Barnes, Immanuel Quickley e Brandon Ingram lideraram o triunfo. A equipe voltou a vencer após duas derrotas seguidas. Quem também venceu no Leste foi o Philadelphia 76ers, que contou com 35 pontos de Tyrese Maxey para superar o Washington Wizards em jogo tranquilo.
Por fim, o Minnesota Timberwolves precisou da prorrogação, mas venceu o New Orleans Pelicans fora de casa. Anthony Edwards marcou 44 pontos e Rudy Gobert teve grande noite ofensiva para superar o lanterna do Oeste. Enquanto isso, quatro jogadores de New Orleans passaram dos 20 pontos e ainda assim, não foi o suficiente. O time ficará sem Zion Williamson por algumas semanas e vive um drama em 2025/26.
(3-17) Washington Wizards 102 x 121 Philadelphia 76ers (11-9)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tristan Vukcevic
|16
|4
|4
|1
|0
|Marvin Bagley II
|13
|8
|1
|0
|5
|Justin Champagnie
|13
|7
|1
|1
|1
|Will Riley
|13
|4
|1
|1
|0
|Kyshawn George
|11
|8
|5
|0
|1
Três pontos: 9/36 (25%) / Riley: 2/2
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|35
|4
|6
|4
|1
|Jared McCain
|14
|3
|5
|1
|0
|Andre Drummond
|12
|10
|3
|1
|1
|Paul George
|11
|5
|0
|1
|0
|Jabari Walker
|10
|12
|1
|0
|1
Três pontos: 17/40 (42.5%) / Maxey: 4/9
(8-13) Portland Trail Blazers 118 x 121 Toronto Raptors (15-7)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|25
|8
|14
|0
|0
|Shaedon Sharpe
|23
|3
|3
|2
|0
|Toumani Camara
|21
|7
|2
|1
|1
|Jerami Grant
|19
|5
|2
|1
|2
|Donovan Clingan
|11
|11
|1
|0
|0
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Camara: 6/10
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|28
|7
|7
|0
|2
|Immanuel Quickley
|23
|5
|8
|0
|0
|Brandon Ingram
|21
|6
|3
|0
|0
|Gradey Dick
|14
|3
|0
|1
|0
|Jakob Poeltl
|11
|7
|4
|0
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Quickley: 5/6
(9-13) Memphis Grizzlies 119 x 126 San Antonio Spurs (14-6)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cam Spencer
|21
|1
|6
|0
|0
|Jaylen Wells
|20
|1
|2
|0
|0
|Zach Edey
|19
|15
|1
|1
|1
|John Konchar
|13
|2
|3
|0
|0
|Vince Williams Jr.
|12
|7
|7
|1
|3
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Spencer: 3/4
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Harrison Barnes
|31
|5
|5
|1
|0
|De’Aaron Fox
|29
|4
|4
|3
|0
|Dylan Harper
|15
|1
|6
|0
|0
|Devin Vassell
|12
|5
|2
|0
|1
|Keldon Johnson
|11
|6
|4
|0
|0
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Barnes: 7/12
(13-8) Minnesota Timberwolves 149 x 142 New Orleans Pelicans (3-19)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|44
|5
|4
|0
|1
|Rudy Gobert
|26
|13
|2
|1
|1
|Naz Reid
|18
|5
|6
|3
|0
|Jaden McDaniels
|17
|4
|2
|1
|1
|Julius Randle
|16
|5
|6
|0
|0
Três pontos: 20/51 (39.2%) / Edwards: 6/13
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|33
|15
|4
|0
|0
|Saddiq Bey
|22
|6
|3
|1
|0
|Derik Queen
|21
|8
|6
|1
|0
|Jeremiah Fears
|21
|3
|5
|0
|1
|Jose Alvarado
|14
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 12/21 (57.1%) / Alvarado: 4/4
(21-1) Oklahoma City Thunder 124 x 112 Golden State Warriors (11-11)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|38
|3
|4
|1
|0
|Jalen Williams
|22
|3
|6
|1
|1
|Jalen Williams
|21
|8
|3
|0
|1
|Aaron Wiggins
|11
|3
|0
|2
|1
|Ajay Mitchell
|10
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 15/32 (46.9%) / Shai: 5/6
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pat Spencer
|17
|3
|6
|1
|0
|Brandin Podziemski
|17
|4
|4
|1
|0
|Seth Curry
|14
|2
|2
|1
|0
|Draymond Green
|13
|9
|4
|0
|1
|Gary Payton II
|13
|5
|5
|0
|0
Três pontos: 18/42 (42.9%) / Podziemski: 3/5
