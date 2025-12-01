Luka Doncic brilha de novo e Lakers bate Pelicans

Rodada de domingo ainda contou com vitórias de Thunder, Rockets, Knicks, Hawks, Timberwolves, Celtics e Grizzlies

Luka Doncic Lakers Pelicans Fonte: Reprodução / X

Em mais uma grande atuação de Luka Doncic e Austin Reaves, o Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans nesse domingo (30). Vivendo grande momento, a franquia da Califórnia sequer precisou de LeBron James para vencer o lanterna do Oeste. A equipe de New Orleans também esteve muito desfalcada, o que inclui Zion Williamson na lista.

Se a equipe angelina não para de vencer, grande parte disso tem a ver com Luka Doncic. O esloveno segue endiabrado na temporada. O jogo desse domingo marcou sua sexta atuação seguida com pelo menos 33 pontos marcados. O camisa 77 segue como o cestinha da temporada e é o segundo jogador com maior número de assistências também. Aliás, Austin Reaves também fez seu terceiro jogo consecutivo com 30 pontos ou mais.

Assim, o Lakers chega ao seu 15° triunfo em 19 partidas na atual campanha. A sequência atual é ainda mais positiva. Afinal, o time venceu seus últimos sete compromissos. Los Angeles segue isolado na vice-liderança do Oeste, só abaixo do começo histórico do Oklahoma City Thunder em 2025/26. A equipe não terá folga e volta a jogar nesta segunda-feira (1) também em Los Angeles, contra o Phoenix Suns.

Mas a realidade é exatamente o oposto no outro lado do confronto. Isso porque a derrota para o Lakers de Luka Doncic foi a terceira seguida do Pelicans e a 18ª em 21 jogos na temporada. A equipe segue na lanterna do Oeste e só venceu uma vez desde que demitiu Willie Green do cargo de treinador. São cinco jogos e meio de déficit do Portland Trail Blazers, que é o atual último time da zona de play-in. New Orleans volta á quadra na terça-feira (2), em casa, contra o Minnesota Timberwolves.

Escalações

Em casa, o Los Angeles Lakers resolveu preservar LeBron James. Afinal, a equipe tem o jogo contra o Phoenix Suns, amanhã, em back-to-back na NBA. Outro desfalque foi Marcus Smart, que também não atuou no triunfo contra o Dallas Mavericks. Assim, JJ Redick escalou a equipe da casa com: Luka Doncic, Austin Reaves, Gabe Vincent, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Aliás, baixas não faltaram no time do New Orleans Pelicans para o duelo. Nomes como por exemplo, Herb Jones, Jordan Poole e Karlo Matkovic seguem ausentes há algum tempo. Além disso, Zion Williamson, Trey Murphy III e Jordan Hawkins também não atuaram em Los Angeles. Lembre-se também de Dejounte Murray, que nem estreou em 2025/26. Então, o quinteto de James Borrego foi: Jeremiah Fears, Bryce McGowens, Saddiq Bey, Derik Queen e Yves Missi.

Destaques

O Lakers começou a partida de forma dominante e em um roteiro bem conhecido de 2025/26. Um Luka Doncic muito agressivo começou dominando o duelo entre Lakers e Pelicans. O astro anotou 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências só nos doze minutos iniciais. Em suma, quase tudo passava pelo esloveno no primeiro período.

Apesar de toda a produção individual, Luka também conseguia envolver Deandre Ayton nos pick-and-rolls e encontrava arremessadores livres, como Rui Hachimura. Com muitos desfalques, New Orleans demorava a encontrar ritmo em ambos os lados da quadra. Embora tenha feito 27 pontos marcados no primeiro quarto, a equipe sofreu 46 e já perdia por 19 logo de cara.

No segundo período, Luka foi para o banco, mas foi Austin Reaves que assumiu o show do Lakers. O craque anotou 13 pontos só no segundo quarto. Mas o time visitante conseguiu equilibrar as ações. Nomes como Micah Peavy e o veterano Kevon Looney saíram bem do banco, enquanto Saddiq Bey passou a liderar um ataque que ainda via os calouros Jeremiah Fears e Derik Queen. A vantagem não foi diminuída, mas o Pelicans entrou no jogo.

Por fim, os donos da casa chegaram a ter 26 pontos de vantagem e foram ao intervalo com 20.

Leia mais!

Então, na volta do intervalo, a tendência de equilíbrio da partida se manteve. Além de nomes que já vinham bem, Jeremiah Fears também passou a produzir para New Orleans. Afinal, foram dez pontos dele apenas no terceiro período. Algo que se manteve nessa reação foi o alto aproveitamento de perímetro da equipe visitante. Em alguns momentos, a distância chegou a cair para 13 pontos.

Mas o Lakers de Luka Doncic foi bem na missão de administrar sua vantagem contra o Pelicans. Sempre que a equipe de New Orleans ameaçava diminuir a distância para um dígito, Los Angeles conseguia alguma sequência ofensiva para tranquilizar o placar. Após um segundo quarto apagado, o camisa 77 fez dez pontos no terceiro quarto. Ele e Fears, aliás, tiveram uma discussão após uma falta do calouro que gerou faltas técnicas para ambos.

Por fim, um último quarto mais tranquilo para o Lakers. New Orleans não conseguiu nenhuma outra grande corrida que o aproximasse no placar. Enquanto isso, outra tendência deste time de Los Angeles se fez presente: Um ótimo último quarto de Austin Reaves para fechar a partida.

Luka Doncic e Reaves somaram 67 dos 133 pontos do Lakers na vitória sobre o Pelicans.

(3-18) New Orleans Pelicans 121 x 133 Los Angeles Lakers (15-4)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bryce McGowens 23 7 5 0 0
Saddiq Bey 22 11 3 1 0
Jeremiah Fears 21 2 3 1 0
Derik Queen 15 7 3 1 0
Micah Peavy 13 2 1 2 0

Três pontos: 13/26 (50%) / Bey: 3/4

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 34 12 7 1 1
Austin Reaves 33 5 8 1 1
Deandre Ayton 22 12 1 0 4
Rui Hachimura 14 2 0 0 0
Jake LaRavia 10 5 2 0 1

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Reaves: 4/7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o desfalcado Pelicans, a rodada desse domingo (30) ainda contou com mais sete partidas.

O Oklahoma City Thunder chegou a sua 20ª vitória na temporada 2025/26. O atual campeão da NBA atingiu a marca em apenas 21 jogos. Aliás, a equipe segue em sequência enorme, com 12 triunfos consecutivos. Shai Gilgeous-Alexander, como de praxe, liderou mais um triunfo, dessa vez contra o Portland Trail Blazers.

Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers também fizeram jogo quente. Com direito a duas prorrogações, o time de Atlanta venceu mesmo jogando fora de casa. Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker, em grande fase, lideraram a vitória. Tyrese Maxey até marcou 44 pontos para Philadelphia, mas não foi o suficiente.

Outro bom jogo aconteceu em Cleveland Cavaliers x Boston Celtics. Payton Pritchard liderou o triunfo celta em Ohio, com 44 pontos. Aliás, não foi a primeira vitória de Boston contra o rival em 2025/26. Em jogo de líderes do Oeste, o Minnesota Timberwolves venceu o San Antonio Spurs em grande noite de Anthony Edwards. O ala-armador, afinal, anotou 32 pontos.

Em grande atuação defensiva, o New York Knicks não teve muitas dificuldades para vencer o bom time do Toronto Raptors no Madison Square Garden. O cestinha foi Karl-Anthony Towns. Enquanto isso, Josh Hart flertou com um triplo-duplo. Em Salt Lake City, Kevin Durant e Alperen Sengun lideraram a vitória do Houston Rockets sobre o Utah Jazz.

Por fim, o Memphis Grizzlies bateu o Sacramento Kings na Califórnia. A equipe do Tennessee segue em boa fase, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Em duelo equilibrado, os visitantes venceram com show do pivô Zach Edey.

(13-4) Houston Rockets 129 x 101 Utah Jazz (6-13)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alperen Sengun 27 4 5 1 0
Kevin Durant 25 7 4 3 1
Jabari Smith Jr. 15 2 3 1 0
Steven Adams 13 12 2 1 1
Aaron Holiday 11 1 2 1 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Durant: 3/4

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ace Bailey 19 2 1 0 0
Lauri Markkanen 18 8 1 0 0
Jusuf Nurkic 14 6 9 0 1
Kyle Filipowski 12 8 4 0 0
Svi Mykhailiuk 11 1 1 1 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Bailey: 3/5

(11-9) Boston Celtics 117 x 115 Cleveland Cavaliers (12-9)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Payton Pritchard 42 3 3 0 0
Jaylen Brown 19 12 11 1 0
Anfernee Simons 18 1 2 1 0
Jordan Walsh 14 11 1 2 1
Xavier Tillman 9 6 0 3 1

Três pontos: 14/40 (35%) / Pritchard: 6/11

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Evan Mobley 27 14 4 0 0
Darius Garland 21 3 8 0 0
Donovan Mitchell 18 7 8 3 0
Jaylon Tyson 17 5 1 2 2
Tyrese Proctor 8 1 4 0 0

Três pontos: 20/52 (38.5%) / Tyson: 5/12

(14-7) Toronto Raptors 94 x 116 New York Knicks (13-6)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Immanuel Quickley 19 2 8 0 0
Scottie Barnes 18 5 4 1 2
Brandon Ingram 14 1 4 0 0
Collin Murray-Boyles 11 8 2 1 0
Sandro Mamukelashvilli 9 7 1 1 2

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Barnes: 4/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Karl-Anthony Towns 22 8 2 0 0
Josh Hart 20 12 7 3 0
Jalen Brunson 18 6 7 0 0
Miles McBride 14 5 2 2 0
Mikal Bridges 14 3 3 2 2

Três pontos: 16/45 (35.6%) / Hart: 4/7

(13-8) Atlanta Hawks 142 x 134 Philadelphia 76ers (10-9)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 41 14 7 1 1
Nickeil Alexander-Walker 34 8 7 1 1
Dyson Daniels 17 9 8 2 0
Zaccharie Risacher 12 2 0 0 1
Onyeka Okongwu 10 13 6 1 0

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Alexander-Walker: 6/11

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 44 7 9 0 1
Quentin Grimes 28 10 4 2 0
Joel Embiid 18 4 2 1 1
Paul George 16 7 4 5 0
Dominick Barlow 10 6 3 3 2

Três pontos: 10/44 (22.7%) / Grimes: 4/8

(20-1) Oklahoma City Thunder 123 x 115 Portland Trail Blazers (8-12)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 26 4 5 1 0
Chet Holmgren 19 9 1 1 3
Ajay Mitchell 17 5 5 1 0
Jalen Williams 16 8 5 0 3
Isaiah Joe 15 4 0 0 0

Três pontos: 10/29 (34.5%) / Joe: 3/6

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 31 19 10 1 0
Toumani Camara 19 8 4 0 0
Jerami Grant 18 3 2 1 3
Kris Murray 13 6 2 1 0
Caleb Love 12 0 1 2 0

Três pontos: 16/49 (32.7%) / Camara: 5/10

(13-6) San Antonio Spurs 112 x 125 Minnesota Timberwolves (12-8)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Aaron Fox 25 2 4 1 0
Keldon Johnson 22 8 2 2 0
Devin Vassell 22 1 3 2 0
Dylan Harper 17 0 0 1 0
Kelly Olynyk 7 5 1 0 0

Três pontos: 8/33 (24.2%) / Fox: 2/4

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 32 3 6 0 0
Julius Randle 22 6 12 1 0
Donte DiVincenzo 18 5 4 0 0
Naz Reid 15 5 3 2 0
Jaden McDaniels 13 4 3 1 0

Três pontos: 17/37 (45.9%) / Edwards: 4/6

(9-12) Memphis Grizzlies 115 x 107 Sacramento Kings (5-16)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach Edey 32 17 0 0 5
Cam Spencer 16 0 3 1 0
Jaylen Wells 15 3 1 0 0
Jaren Jackson Jr. 13 6 5 1 0
Kentavious Caldwell-Pope 13 3 3 0 0

Três pontos: 9/24 (37.5%) / Spencer: 4/5

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
DeMar DeRozan 23 1 4 3 1
Malik Monk 21 6 6 1 2
Zach LaVine 19 3 3 3 0
Keegan Murray 12 2 1 5 3
Precious Achiuwa 11 7 0 0 0

Três pontos: 8/27 (29.6%) / DeRozan: 3/5

