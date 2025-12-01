Luka Doncic brilha de novo e Lakers bate Pelicans

Em mais uma grande atuação de Luka Doncic e Austin Reaves, o Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans nesse domingo (30). Vivendo grande momento, a franquia da Califórnia sequer precisou de LeBron James para vencer o lanterna do Oeste. A equipe de New Orleans também esteve muito desfalcada, o que inclui Zion Williamson na lista.
Se a equipe angelina não para de vencer, grande parte disso tem a ver com Luka Doncic. O esloveno segue endiabrado na temporada. O jogo desse domingo marcou sua sexta atuação seguida com pelo menos 33 pontos marcados. O camisa 77 segue como o cestinha da temporada e é o segundo jogador com maior número de assistências também. Aliás, Austin Reaves também fez seu terceiro jogo consecutivo com 30 pontos ou mais.
Assim, o Lakers chega ao seu 15° triunfo em 19 partidas na atual campanha. A sequência atual é ainda mais positiva. Afinal, o time venceu seus últimos sete compromissos. Los Angeles segue isolado na vice-liderança do Oeste, só abaixo do começo histórico do Oklahoma City Thunder em 2025/26. A equipe não terá folga e volta a jogar nesta segunda-feira (1) também em Los Angeles, contra o Phoenix Suns.
Mas a realidade é exatamente o oposto no outro lado do confronto. Isso porque a derrota para o Lakers de Luka Doncic foi a terceira seguida do Pelicans e a 18ª em 21 jogos na temporada. A equipe segue na lanterna do Oeste e só venceu uma vez desde que demitiu Willie Green do cargo de treinador. São cinco jogos e meio de déficit do Portland Trail Blazers, que é o atual último time da zona de play-in. New Orleans volta á quadra na terça-feira (2), em casa, contra o Minnesota Timberwolves.
Escalações
Em casa, o Los Angeles Lakers resolveu preservar LeBron James. Afinal, a equipe tem o jogo contra o Phoenix Suns, amanhã, em back-to-back na NBA. Outro desfalque foi Marcus Smart, que também não atuou no triunfo contra o Dallas Mavericks. Assim, JJ Redick escalou a equipe da casa com: Luka Doncic, Austin Reaves, Gabe Vincent, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Aliás, baixas não faltaram no time do New Orleans Pelicans para o duelo. Nomes como por exemplo, Herb Jones, Jordan Poole e Karlo Matkovic seguem ausentes há algum tempo. Além disso, Zion Williamson, Trey Murphy III e Jordan Hawkins também não atuaram em Los Angeles. Lembre-se também de Dejounte Murray, que nem estreou em 2025/26. Então, o quinteto de James Borrego foi: Jeremiah Fears, Bryce McGowens, Saddiq Bey, Derik Queen e Yves Missi.
Destaques
O Lakers começou a partida de forma dominante e em um roteiro bem conhecido de 2025/26. Um Luka Doncic muito agressivo começou dominando o duelo entre Lakers e Pelicans. O astro anotou 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências só nos doze minutos iniciais. Em suma, quase tudo passava pelo esloveno no primeiro período.
Apesar de toda a produção individual, Luka também conseguia envolver Deandre Ayton nos pick-and-rolls e encontrava arremessadores livres, como Rui Hachimura. Com muitos desfalques, New Orleans demorava a encontrar ritmo em ambos os lados da quadra. Embora tenha feito 27 pontos marcados no primeiro quarto, a equipe sofreu 46 e já perdia por 19 logo de cara.
No segundo período, Luka foi para o banco, mas foi Austin Reaves que assumiu o show do Lakers. O craque anotou 13 pontos só no segundo quarto. Mas o time visitante conseguiu equilibrar as ações. Nomes como Micah Peavy e o veterano Kevon Looney saíram bem do banco, enquanto Saddiq Bey passou a liderar um ataque que ainda via os calouros Jeremiah Fears e Derik Queen. A vantagem não foi diminuída, mas o Pelicans entrou no jogo.
Por fim, os donos da casa chegaram a ter 26 pontos de vantagem e foram ao intervalo com 20.
Então, na volta do intervalo, a tendência de equilíbrio da partida se manteve. Além de nomes que já vinham bem, Jeremiah Fears também passou a produzir para New Orleans. Afinal, foram dez pontos dele apenas no terceiro período. Algo que se manteve nessa reação foi o alto aproveitamento de perímetro da equipe visitante. Em alguns momentos, a distância chegou a cair para 13 pontos.
Mas o Lakers de Luka Doncic foi bem na missão de administrar sua vantagem contra o Pelicans. Sempre que a equipe de New Orleans ameaçava diminuir a distância para um dígito, Los Angeles conseguia alguma sequência ofensiva para tranquilizar o placar. Após um segundo quarto apagado, o camisa 77 fez dez pontos no terceiro quarto. Ele e Fears, aliás, tiveram uma discussão após uma falta do calouro que gerou faltas técnicas para ambos.
Por fim, um último quarto mais tranquilo para o Lakers. New Orleans não conseguiu nenhuma outra grande corrida que o aproximasse no placar. Enquanto isso, outra tendência deste time de Los Angeles se fez presente: Um ótimo último quarto de Austin Reaves para fechar a partida.
Luka Doncic e Reaves somaram 67 dos 133 pontos do Lakers na vitória sobre o Pelicans.
(3-18) New Orleans Pelicans 121 x 133 Los Angeles Lakers (15-4)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bryce McGowens
|23
|7
|5
|0
|0
|Saddiq Bey
|22
|11
|3
|1
|0
|Jeremiah Fears
|21
|2
|3
|1
|0
|Derik Queen
|15
|7
|3
|1
|0
|Micah Peavy
|13
|2
|1
|2
|0
Três pontos: 13/26 (50%) / Bey: 3/4
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|34
|12
|7
|1
|1
|Austin Reaves
|33
|5
|8
|1
|1
|Deandre Ayton
|22
|12
|1
|0
|4
|Rui Hachimura
|14
|2
|0
|0
|0
|Jake LaRavia
|10
|5
|2
|0
|1
Três pontos: 15/41 (36.6%) / Reaves: 4/7
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o desfalcado Pelicans, a rodada desse domingo (30) ainda contou com mais sete partidas.
O Oklahoma City Thunder chegou a sua 20ª vitória na temporada 2025/26. O atual campeão da NBA atingiu a marca em apenas 21 jogos. Aliás, a equipe segue em sequência enorme, com 12 triunfos consecutivos. Shai Gilgeous-Alexander, como de praxe, liderou mais um triunfo, dessa vez contra o Portland Trail Blazers.
Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers também fizeram jogo quente. Com direito a duas prorrogações, o time de Atlanta venceu mesmo jogando fora de casa. Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker, em grande fase, lideraram a vitória. Tyrese Maxey até marcou 44 pontos para Philadelphia, mas não foi o suficiente.
Outro bom jogo aconteceu em Cleveland Cavaliers x Boston Celtics. Payton Pritchard liderou o triunfo celta em Ohio, com 44 pontos. Aliás, não foi a primeira vitória de Boston contra o rival em 2025/26. Em jogo de líderes do Oeste, o Minnesota Timberwolves venceu o San Antonio Spurs em grande noite de Anthony Edwards. O ala-armador, afinal, anotou 32 pontos.
Em grande atuação defensiva, o New York Knicks não teve muitas dificuldades para vencer o bom time do Toronto Raptors no Madison Square Garden. O cestinha foi Karl-Anthony Towns. Enquanto isso, Josh Hart flertou com um triplo-duplo. Em Salt Lake City, Kevin Durant e Alperen Sengun lideraram a vitória do Houston Rockets sobre o Utah Jazz.
Por fim, o Memphis Grizzlies bateu o Sacramento Kings na Califórnia. A equipe do Tennessee segue em boa fase, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Em duelo equilibrado, os visitantes venceram com show do pivô Zach Edey.
(13-4) Houston Rockets 129 x 101 Utah Jazz (6-13)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alperen Sengun
|27
|4
|5
|1
|0
|Kevin Durant
|25
|7
|4
|3
|1
|Jabari Smith Jr.
|15
|2
|3
|1
|0
|Steven Adams
|13
|12
|2
|1
|1
|Aaron Holiday
|11
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 11/31 (35.5%) / Durant: 3/4
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|19
|2
|1
|0
|0
|Lauri Markkanen
|18
|8
|1
|0
|0
|Jusuf Nurkic
|14
|6
|9
|0
|1
|Kyle Filipowski
|12
|8
|4
|0
|0
|Svi Mykhailiuk
|11
|1
|1
|1
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Bailey: 3/5
(11-9) Boston Celtics 117 x 115 Cleveland Cavaliers (12-9)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Payton Pritchard
|42
|3
|3
|0
|0
|Jaylen Brown
|19
|12
|11
|1
|0
|Anfernee Simons
|18
|1
|2
|1
|0
|Jordan Walsh
|14
|11
|1
|2
|1
|Xavier Tillman
|9
|6
|0
|3
|1
Três pontos: 14/40 (35%) / Pritchard: 6/11
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|27
|14
|4
|0
|0
|Darius Garland
|21
|3
|8
|0
|0
|Donovan Mitchell
|18
|7
|8
|3
|0
|Jaylon Tyson
|17
|5
|1
|2
|2
|Tyrese Proctor
|8
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 20/52 (38.5%) / Tyson: 5/12
(14-7) Toronto Raptors 94 x 116 New York Knicks (13-6)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Immanuel Quickley
|19
|2
|8
|0
|0
|Scottie Barnes
|18
|5
|4
|1
|2
|Brandon Ingram
|14
|1
|4
|0
|0
|Collin Murray-Boyles
|11
|8
|2
|1
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|9
|7
|1
|1
|2
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Barnes: 4/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|22
|8
|2
|0
|0
|Josh Hart
|20
|12
|7
|3
|0
|Jalen Brunson
|18
|6
|7
|0
|0
|Miles McBride
|14
|5
|2
|2
|0
|Mikal Bridges
|14
|3
|3
|2
|2
Três pontos: 16/45 (35.6%) / Hart: 4/7
(13-8) Atlanta Hawks 142 x 134 Philadelphia 76ers (10-9)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|41
|14
|7
|1
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|34
|8
|7
|1
|1
|Dyson Daniels
|17
|9
|8
|2
|0
|Zaccharie Risacher
|12
|2
|0
|0
|1
|Onyeka Okongwu
|10
|13
|6
|1
|0
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Alexander-Walker: 6/11
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|44
|7
|9
|0
|1
|Quentin Grimes
|28
|10
|4
|2
|0
|Joel Embiid
|18
|4
|2
|1
|1
|Paul George
|16
|7
|4
|5
|0
|Dominick Barlow
|10
|6
|3
|3
|2
Três pontos: 10/44 (22.7%) / Grimes: 4/8
(20-1) Oklahoma City Thunder 123 x 115 Portland Trail Blazers (8-12)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|26
|4
|5
|1
|0
|Chet Holmgren
|19
|9
|1
|1
|3
|Ajay Mitchell
|17
|5
|5
|1
|0
|Jalen Williams
|16
|8
|5
|0
|3
|Isaiah Joe
|15
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 10/29 (34.5%) / Joe: 3/6
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|31
|19
|10
|1
|0
|Toumani Camara
|19
|8
|4
|0
|0
|Jerami Grant
|18
|3
|2
|1
|3
|Kris Murray
|13
|6
|2
|1
|0
|Caleb Love
|12
|0
|1
|2
|0
Três pontos: 16/49 (32.7%) / Camara: 5/10
(13-6) San Antonio Spurs 112 x 125 Minnesota Timberwolves (12-8)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|25
|2
|4
|1
|0
|Keldon Johnson
|22
|8
|2
|2
|0
|Devin Vassell
|22
|1
|3
|2
|0
|Dylan Harper
|17
|0
|0
|1
|0
|Kelly Olynyk
|7
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 8/33 (24.2%) / Fox: 2/4
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|32
|3
|6
|0
|0
|Julius Randle
|22
|6
|12
|1
|0
|Donte DiVincenzo
|18
|5
|4
|0
|0
|Naz Reid
|15
|5
|3
|2
|0
|Jaden McDaniels
|13
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 17/37 (45.9%) / Edwards: 4/6
(9-12) Memphis Grizzlies 115 x 107 Sacramento Kings (5-16)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach Edey
|32
|17
|0
|0
|5
|Cam Spencer
|16
|0
|3
|1
|0
|Jaylen Wells
|15
|3
|1
|0
|0
|Jaren Jackson Jr.
|13
|6
|5
|1
|0
|Kentavious Caldwell-Pope
|13
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 9/24 (37.5%) / Spencer: 4/5
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|23
|1
|4
|3
|1
|Malik Monk
|21
|6
|6
|1
|2
|Zach LaVine
|19
|3
|3
|3
|0
|Keegan Murray
|12
|2
|1
|5
|3
|Precious Achiuwa
|11
|7
|0
|0
|0
Três pontos: 8/27 (29.6%) / DeRozan: 3/5
