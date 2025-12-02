Anthony Davis faz grande jogo e Mavericks surpreende Nuggets

O Dallas Mavericks conseguiu grande vitória sobre o Denver Nuggets, em grande duelo entre Anthony Davis e Nikola Jokic. A franquia texana conseguiu grande virada após um início explosivo da franquia do Colorado, que atuava em casa, mas derreteu no último período. Tudo isso casa com o provável melhor jogo de Davis na temporada, em um momento onde seu nome está em tantos rumores de troca.

Continua após a publicidade

Vale destacar que Anthony Davis retornou recentemente às quadras após ficar fora de 14 partidas devido a uma contusão na panturrilha. A partida dessa segunda-feira (1) marcou seu primeiro desempenho de pelo menos 30 pontos, com algumas coisas simbólicas. Afinal, ele jogou de maneira integral como pivô, e conseguiu sua maior pontuação em 2025/26, contra o melhor do mundo na posição e para muitos em toda a NBA, Nikola Jokic.

Em meio a rumores de troca, o Mavericks se vê em uma rara sequência positiva em 2025/26. Afinal, a equipe venceu os últimos dois compromissos que disputou. Apesar de no geral, ter vencido apenas quatro dos últimos nove jogos, vale destacar que quatro das cinco derrotas tiveram desvantagens menores do que dez pontos. Com sete triunfos em 22 jogos, a equipe ocupa a 12ª posição do Oeste. O próximo compromisso é na quarta-feira (3) contra o Miami Heat.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o Nuggets vive seu momento de maior instabilidade na campanha. É verdade que o time vinha de vitória, mas é justamente essa instabilidade que tem pesado no atual momento. Denver venceu apenas quatro dos últimos oito jogos e só não caiu ainda mais na tabela porque se beneficiou das derrotas recentes de Los Angeles Lakers, Houston Rockets e San Antonio Spurs. A equipe ocupa a quarta posição com 14 triunfos em 20 partidas. O próximo jogo também é quarta, contra o Indiana Pacers.

Escalações

Apesar de estar contando com Anthony Davis, Dallas segue com desfalques importantes. Nomes como por exemplo, Kyrie Irving e Dante Exum sequer estrearam em 2025/26. Além disso, Dereck Lively, Daniel Gafford e PJ Washington estão lesionados. Assim, Jason Kidd escalou o seguinte quinteto titular para o duelo: Ryan Nembhard, Max Christie, Cooper Flagg, Naji Marshall e Anthony Davis para Mavericks x Nuggets.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, Denver tem dois desfalques importantes nesse momento na NBA. Afinal, Aaron Gordon e Christian Braun estão lesionados. Além disso, Julian Strawther também é baixa. Então, David Adelman tem escalado seu time com Jamal Murray, Cam Johnson, Spencer Jones, Peyton Watson e Nikola Jokic. Murray, aliás, deixou o jogo antes do último quarto com uma torção no tornozelo.

Destaques

Anthony Davis lideraria o Mavericks contra o Nuggets ao longo da noite. Mas o começo da partida foi o ideal para Denver, e não para Dallas. A equipe do Colorado conseguiu uma sequência de 21 a 4 logo nos cinco minutos iniciais da partida. O primeiro quarto nem tinha chegado na metade e o time da casa já liderava por 17 pontos.

Continua após a publicidade

Nikola Jokic foi espetacular nesse meio tempo. O sérvio não se incomodava com a presença de Anthony Davis, marcando 15 pontos, nove rebotes e cinco assistências ainda nos primeiros 12 minutos. Jogando e gerando jogo, sobretudo para Spencer Jones e Tim Hardaway Jr, ele foi central em um período em que Denver marcou 41 pontos e tomou conta da partida.

Porém, o time visitante foi se aclimatando. Anthony Davis, por exemplo, fez dez pontos no primeiro quarto e iniciou uma reação. Depois fez mais 11 no segundo período, que viu outro personagem central entrar no jogo: Ryan Nembhard. O jovem armador também fez 11 pontos só nesse quarto e a produção ofensiva texana disparou. Alie isso a uma defesa que trancou o ataque do time da casa na metade final do segundo período, e o Mavericks terminou o primeiro tempo na liderança do placar.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Após reviravoltas no primeiro tempo, o jogo se equilibrou no terceiro quarto. Jokic voltou mais agressivo após atuar em apenas quatro minutos do segundo período, e completou seu triplo-duplo. Mas sua eficiência já não era a mesma contra Davis e o forte sistema de ajuda que travou o sérvio. As bolas de três de Denver ainda caiam, sobretudo com Cam Johnson, Tim Hardaway e Peyton Watson, e a equipe voltou a liderar o placar.

Porém, um grande ponto mudou o jogo no final. Jamal Murray teve uma torção de tornozelo e não conseguiu voltar para a partida no último quarto. Nem era seu dia mais inspirado em termos de cestas, mas ele era vital na construção e outra bola de segurança ao lado de Jokic.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Cooper Flagg e Ryan Nembhard faziam grande trabalho de apoio ofensivo para Anthony Davis no Mavericks x Nuggets. O armador, por exemplo, fez 15 pontos apenas no terceiro período. Além disso, seis de suas dez assistências tiveram como destino Davis ou Flagg. Além dos três, Klay Thompson foi se tornando um fator ao longo do jogo, saindo do banco para marcar 15 pontos fundamentais.

Por fim, Anthony Davis fez um último quarto de domínio, com nove pontos, seis rebotes, duas assistências e um toco para fechar o Mavericks x Nuggets. Sem Murray para apoiar e com Jokic fortemente contestado, o ataque de Denver desapareceu. O sérvio acertou só um de seis arremessos no último quarto e seu time marcou apenas nove pontos nos últimos oito minutos de jogo. Por fim, Dallas teve sucesso em ambos os lados da quadra e venceu.

Continua após a publicidade

(7-15) Dallas Mavericks 131 x 121 Denver Nuggets (14-6)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 32 13 4 1 2 Ryan Nembhard 28 3 10 0 0 Cooper Flagg 24 8 2 2 1 Klay Thompson 15 5 1 0 0 Naji Marshall 9 7 6 0 0

Três pontos: 16/31 (51.6%) / Nembhard: 4/5

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 29 20 13 1 2 Spencer Jones 28 5 0 0 0 Peyton Watson 15 5 3 0 3 Tim Hardaway Jr. 13 1 6 1 0 Jamal Murray 10 4 9 1 0

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Jones: 4/6

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Mavericks de Anthony Davis sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada dessa segunda-feira (1) contou com outras oito partidas.

Em jogo duríssimo, o Detroit Pistons bateu o Atlanta Hawks por 99 a 98 e segue na liderança do Leste. Em uma noite em que Detroit pouco converteu do perímetro, a parceria entre Cade Cunningham e Jalen Duren, além da forte defesa, foram as chaves da vitória. Jalen Johnson flertou com um triplo-duplo de 29 pontos, mas não bastou para uma vitória de Atlanta.

Continua após a publicidade

O Phoenix Suns atropelou o Los Angeles Lakers fora de casa, mesmo perdendo Devin Booker depois do primeiro quarto. Dillon Brooks e Collin Gillespie lideraram o time ofensivamente, em noite abaixo dos astros de Los Angeles.

O Cleveland Cavaliers voltou a vencer, após Donovan Mitchell marcar 43 pontos na vitória sobre o Indiana Pacers. Além disso, vale destacar o jovem Jaylon Tyson, que anotou 27 pontos. O Orlando Magic também venceu na rodada, superando o Chicago Bulls em casa. Enfim, Desmond Bane embalou. Afinal, produziu seu segundo jogo seguido com 37 pontos.

Continua após a publicidade

O Miami Heat é outro que segue em grande fase. Com um verdadeiro show ofensivo, atropelou o Los Angeles Clippers que segue em péssima fase e com uma péssima defesa. Quatro dos cinco titulares de Miami superaram os 20 pontos. O Utah Jazz venceu o Houston Rockets em revanche de duelo que também ocorreu no útlimo domingo (30). Lauri Markkanen e Keyonte George foram os cestinhas do time de Salt Lake City.

Por fim, os lanternas do Leste surpreenderam na rodada. O Brooklyn Nets venceu o Charlotte Hornets com show de Michael Porter Jr. Além disso, o Washington Wizards superou o Milwaukee Bucks, que segue em crise. CJ McCollum foi o cestinha.

Continua após a publicidade

(9-13) Milwaukee Bucks 126 x 129 Washington Wizards (3-16)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Porter Jr. 30 4 5 3 0 Giannis Antetokounmpo 26 7 4 1 1 Ryan Rollins 14 2 5 0 1 Gary Trent Jr. 14 1 0 0 1 AJ Green 13 5 5 0 0

Três pontos: 21/38 (55.3%) / Porter: 5/6

Continua após a publicidade

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 28 4 5 1 0 Marvin Bagley II 22 9 1 0 0 Cam Whitmore 17 5 1 0 0 Tristan Vukcevic 16 2 2 2 0 Khris Middleton 15 4 6 1 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / McCollum: 4/11

Continua após a publicidade

(13-9) Cleveland Cavaliers 135 x 119 Indiana Pacers (4-17)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK D0novan Mitchell 43 9 6 0 0 Jaylon Tyson 27 11 4 1 0 Evan Mobley 13 5 5 0 2 De’Andre Hunter 13 3 4 0 0 Tyrese Proctor 12 2 0 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Tyson: 4/5

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 7 2 0 0 Andrew Nembhard 21 4 6 0 0 Jay Huff 15 3 1 0 3 Garrison Mathews 15 1 1 1 0 Bennedict Mathurin 11 4 1 0 0

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Matthews: 3/3

Continua após a publicidade

(13-9) Atlanta Hawks 98 x 99 Detroit Pistons (17-4)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 29 13 7 0 0 Nickeil Alexander-Walker 26 3 1 2 0 Onyeka Okongwu 20 6 4 1 3 Dyson Daniels 10 5 5 4 0 Luke Kennard 5 1 3 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Alexander-Walker: 6/10

Continua após a publicidade

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 21 11 0 0 0 Cade Cunningham 18 8 8 6 3 Ron Holland II 17 6 0 2 0 Caris LeVert 14 2 1 2 0 Isaiah Stewart 6 10 0 0 5

Três pontos: 5/26 (19.2%) / LeVert: 3/4

Continua após a publicidade

(5-16) Los Angeles Clippers 123 x 140 Miami Heat (14-7)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 36 7 2 3 0 Ivica Zubac 16 13 2 0 1 Kris Dunn 12 4 5 1 0 James Harden 11 2 3 0 0 John Collins 10 6 2 1 0

Três pontos: 9/29 (31%) / Leonard: 3/6

Continua após a publicidade

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 30 3 3 1 1 Bam Adebayo 27 14 3 2 2 Andrew Wiggins 22 9 3 0 3 Tyler Herro 22 3 2 0 1 Davion Mitchell 16 3 12 2 0

Três pontos: 24/46 (52.2%) / Powell: 6/10

Continua após a publicidade

(9-11) Chicago Bulls 120 x 125 Orlando Magic (13-8)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 22 9 6 3 1 Matas Buzelis 21 6 4 2 3 Nikola Vucevic 20 11 5 2 0 Tre Jones 20 1 3 0 0 Ayo Dosunmu 18 3 7 1 0

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Dosunmu: 4/6

Continua após a publicidade

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 37 6 5 1 0 Franz Wagner 25 6 2 2 1 Anthony Black 22 9 3 0 2 Wendell Carter Jr. 17 6 1 1 1 Jalen Suggs 10 4 4 5 1

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Bane: 3/7

Continua após a publicidade

(6-15) Charlotte Hornets 103 x 116 Brooklyn Nets (4-16)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 18 6 4 0 0 Collin Sexton 15 6 2 1 0 LaMelo Ball 12 5 14 0 2 Moussa Diabate 10 6 1 2 1 Tidjane Salaun 10 4 0 1 0

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Knueppel: 4/9

Continua após a publicidade

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 35 7 4 2 0 Noah Clowney 18 2 4 1 0 Nic Claxton 13 11 6 1 1 Danny Wolf 10 7 1 0 0 Drake Powell 10 1 4 3 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Porter: 7/11

Continua após a publicidade

(13-5) Houston Rockets 125 x 133 Utah Jazz (7-13)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 32 9 5 0 0 Alperen Sengun 31 8 14 2 5 Amen Thompson 23 8 3 0 2 Jabari Smith Jr. 12 7 1 1 1 Aaron Holiday 10 2 2 0 0

Três pontos: 10/34 (29.4%) / Sheppard: 3/7

Continua após a publicidade

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 29 8 0 1 0 Keyonte George 28 4 8 1 0 Jusuf Nurkic 18 9 2 0 0 Ace Bailey 13 3 3 2 3 Kyle Filipowski 12 7 3 0 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Bailey: 3/8

Continua após a publicidade

(13-9) Phoenix Suns 125 x 108 Los Angeles Lakers (15-5)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 33 2 2 1 0 Collin Gillespie 28 4 5 2 0 Mark Williams 13 6 1 2 1 Jordan Goodwin 13 1 5 3 0 Devin Booker 11 2 3 0 0

Três pontos: 17/39 (43.6%) / Gillespie: 8/14

Continua após a publicidade

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 38 11 5 0 0 Austin Reaves 16 4 3 0 0 Dalton Knecht 13 4 1 0 0 Deandre Ayton 12 9 1 1 0 LeBron James 10 0 3 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Knecht: 3/5

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA