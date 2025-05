“Volta” de Michael Jordan à NBA serve para fãs saberem quem é

Melhor ou maior de todos os tempos? Michael Jordan ainda é lembrado por milhões de fãs da NBA. Mas quantos deles realmente o viram jogando? Após a aposentadoria em 2002/03, Jordan preferiu ficar recluso por boa parte do tempo. No entanto, isso fez mal para o seu legado. Agora, ele tenta reconstruir a narrativa.

É claro que, para quem o viu, não há dúvida: Michael Jordan é o melhor e maior da história. E se existe, a porcentagem é realmente baixa. Mas a ideia não poderia vir em melhor momento. Isso porque LeBron James está cada vez mais perto de sua aposentadoria e ele estacionou em quatro títulos.

A ideia de ter ele na TV é aprofundar uma narrativa sobre quem é o grande nome da NBA e Jordan sabe que se aparecer mais para os jovens, terá seu nome cada vez mais lembrado. É como aconteceu na série The Last Dance. Até então, tudo levava a crer que LeBron começaria a brigar pelo topo de vez. Então, ele venceu com o Los Angeles Lakers e a discussão cresceu.

Entretanto, tudo esfriou nos últimos anos. James não fez mais finais, o Lakers chegou a ficar fora dos playoffs em uma temporada e toda aquela onda diminuiu de tamanho. Apesar de LeBron ser o maior cestinha de todos os tempos da NBA, Jordan voltou a ganhar apelo por suas conquistas, que possivelmente não serão batidas pelo jogador de Los Angeles.

Com a confirmação de Michael Jordan na NBC a partir da próxima temporada da NBA, os fãs vão poder se lembrar e conhecer mais de sua história. Ele é muito mais do que uma marca de tênis. Para quem não viu, tem um filme no Prime Vídeo sobre como a Nike “explodiu” nas vendas por sua causa. Em Air, a empresa aposta todas as suas fichas naquele que revolucionou o basquete.

E deu muito certo. Esperava-se uma receita de US$3 milhões e, por causa de Michael Jordan, bateu na casa dos US$126 milhões. Isso, em 1984. Apenas no ano passado, gerou cerca de US$7 bilhões. Ou seja, não estamos falando de “um cara da marca de tênis”. É sobre o maior e melhor de todos os tempos.

Por mais que LeBron seja a cara da NBA hoje, Jordan está até nas camisas dos times. Seu legado continua, mesmo há mais de 20 anos longe das quadras.

Mas e se James e o Lakers tivessem vencido os outros anos? De acordo com Kentavious Caldwell-Pope, hoje no Orlando Magic, a conversa sobre o GOAT não existiria mais, mas em favor de LeBron.

“Aquele time, nós tínhamos muitos momentos em que tudo dava certo para a gente. Seja dentro ou fora das quadras, convidando uns aos outros para suas casa, nós estávamos sempre juntos. Então, eles eram meus irmãos. Eu passei mais tempo com o meu time do que com a minha família. Mas acho que se a gente tivesse seguido, nós teríamos mais dois títulos. Não teria mais conversa sobre o melhor de todos os tempos, assim que LeBron tivesse seis”, disse.

Plano de Michael Jordan é estabelecer seu nome de vez

Ninguém sabe ao certo qual será a função de Michael Jordan na NBC, mas o fato é que vai se reaproximar dos fãs da NBA. Hoje, especialmente nos EUA, todo mundo conhece Shaquille O’Neal. Por todos os seus anos de TNT, os mais jovens tiveram a chance de saber quem é. Muitas vezes, o torcedor não viu Shaq jogar, mas foi atrás de informações e vídeos sobre ele.

Apenas como comparação, Hakeem Olajuwon é um Hall da Fama que venceu o título da NBA duas vezes, mas os fãs pouco sabem sobre ele. A não ser aqueles que consomem mais o produto. E quem não o viu tem poucas chances de o colocar acima de O’Neal em uma lista de todos os tempos.

Olajuwon pouco aparece, não dá muitas entrevistas, não tem a mídia “trabalhando” em seu favor. Por outro lado, Shaq está no canal há mais de uma década, tem seu próprio podcast, enquanto aparece em tudo quanto é lugar. Ele não quer ser esquecido.

Quando traçamos o paralelo entre Olajuwon e O’Neal, é porque LeBron segue ativo, aparecendo há mais de duas décadas, enquanto Michael Jordan pouco apareceu. É óbvio que James vai ganhar mais adeptos, assim como Shaq.

E é claro que cada um tem sua lista. Para alguns, LeBron James foi maior e melhor que Michael Jordan. E está tudo bem pensar assim. Afinal, ele não viu o ex-jogador do Chicago Bulls. Mas daqui dez anos, LeBron ainda terá a força da mídia que tem hoje?

GOAT?

A palavra GOAT vem das iniciais greatest of all time, ou melhor de todos os tempos, em português. Para boa parte dos fãs que acompanham a NBA, Michael Jordan ainda é o dono da sigla. Mas os mais velhos, que tiveram a chance de ver Wilt Chamberlain, não abrem mão de dizer que o antigo pivô do Los Angeles Lakers foi “o cara”.

Quem aqui viu um jogo completo de Wilt? Ou de Bill Russell, por exemplo. Ninguém ou quase isso. Como vai eleger um jogador que atuou há seis décadas? Não tem como. Não tem parâmetro.

Outras regras, estilo de jogo bem diferente, mas é basquete do mesmo jeito. Tem de assistir. Nada melhor que o olho para comprovar teorias.

Por isso, as narrativas. Michael Jordan na TV vai servir para chamar mais o público, mas ainda para garantir o fim da discussão. A não ser que o Lakers monte um esquadrão em 2025/26 e o time vença as duas próximas temporadas com Luka Doncic e LeBron, o papo vai acabar em breve.

