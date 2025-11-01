Victor Wembanyama lidera Spurs em início histórico na NBA

O pivô Victor Wembanyama liderou o San Antonio Spurs em um feito inédito da franquia na NBA. Isso porque, ao vencer o Miami Heat por 107 a 101, na quinta-feira (30), o time do Texas conseguiu, pela primeira vez na história, um começo de temporada com cinco triunfos em cinco jogos disputados.

Na vitória do Spurs, Victor Wembanyama também confirmou seu grande momento na NBA. Afinal, o jovem astro anotou 26 pontos, 18 rebotes, seis assistências e cinco tocos. O que valorizou ainda mais o resultado foi o momento do Heat. O time da Flórida também vinha em bom momento com três vitórias, uma derrota e média 131,5 pontos por jogo. Ou seja, contra o Spurs, teve a menor pontuação na temporada.

Além disso, Wembanyama registrou todos os cinco tocos no segundo tempo, sendo três no último quarto. Ao término da partida, o pivô celebrou muito a vitória e revelou que queria quebrar a marca histórica do San Antonio Spurs.

“Naquela hora, senti como se fosse o ponto de exclamação. Eu estava me alimentando dessa energia. É uma sensação ótima porque foi um jogo difícil. Então, é bom ter esse alívio e compartilhar isso com as pessoas em quadra e no ginásio. Eu estava pensando em quebrar esse recorde do Spurs e me senti orgulhoso por isso”, disse o francês.

O duelo contra o Heat também marcou o terceiro jogo com ao menos 25 pontos, 15 rebotes e cinco assistências do pivô. Entretanto, Victor Wembanyama não é o único na história do Spurs com este feito na NBA. Agora, ele está atrás de David Robinson (oito jogos) e Tim Duncan (seis).

Ele ainda registrou outro recorde. Com médias de 30,2 pontos, 14,6 rebotes e 4,8 tocos, Wembanyama é o segundo jogador na história da NBA a ter pelo menos 30 pontos, 14 rebotes e quatro tocos nos primeiros cinco jogos de uma campanha. Ele fica atrás apenas de Bob McAdoo, em 1975. Ao menos, desde que os tocos passaram a ser contados na temporada 1973/74.

Apesar de mais uma grande atuação, o astro não foi o único destaque do Spurs. Isso porque o armador Stephon Castle teve 21 pontos, seis rebotes e oito assistências. Enquanto isso, o ala Devin Vassell somou 17 pontos, nove rebotes e quatro bolas de três.

