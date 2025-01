Veja valores do leilão das camisas do primeiro jogo de LeBron e Bronny

A temporada 2024/25 da NBA entrou para a história com pai e filho jogando juntos pela primeira vez, LeBron James e Bronny, defendendo os Los Angeles Lakers.

É importante destacar que os Lakers selecionaram Bronny James no draft para atender ao desejo de seu pai, cujo contrato estava se encerrando e que poderia ter se transferido para qualquer equipe da liga. Com essa escolha, garantiram a renovação de LeBron e ainda fizeram história na NBA.

Camisas de LeBron e Bronny são leiloadas

Na abertura da temporada 2024/25, LeBron James e Bronny James fizeram história na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves por 110 a 103. Pela primeira vez, pai e filho atuaram juntos na principal liga de basquete do mundo.

LeBron teve uma atuação sólida, registrando 16 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Bronny, por sua vez, jogou apenas três minutos e contribuiu com um rebote.

Após a partida, as camisas de pai e filho foram leiloadas, com lances iniciais de 70 mil dólares (cerca de R$ 407 mil). No encerramento, os valores chegaram a 102 mil dólares (mais de R$ 600 mil).

Bronny também teve sua primeira camisa usada na Summer League leiloada por 38.400 dólares. Para comparação, a camisa de Victor Wembanyama, primeira escolha do draft pelos Spurs, foi vendida por 62.020 dólares.

LeBron criticou cobertura da mídia na NBA

Em meio ao momento mágico que a temporada proporcionou para LeBron James, o “King”, como é conhecido, não poupou críticas à cobertura da mídia na NBA. Insatisfeito com a forma como a imprensa americana aborda os assuntos da liga, o astro repostou uma publicação de Rich Kleiman, empresário de Kevin Durant, do Phoenix Suns, que também expressou descontentamento.

Logo depois, LeBron, jogador do Los Angeles Lakers, anunciou que sairia das redes sociais por um tempo.

“E com isso dito, vou gritar com vocês! Saindo das redes sociais por enquanto. Vocês se cuidem”, publicou LeBron James.

O astro ficou quase um mês longe do X, antigo Twitter. A postagem foi feita no dia 20 de novembro, e ele retornou no dia 16 de dezembro para destacar a formação de uma jovem beneficiada pela LeBron James Family Foundation.

Vale ressaltar que, somando todas as suas redes sociais, LeBron possui mais de 200 milhões de seguidores, sendo 159 milhões apenas no Instagram, onde continuou publicando fotos.

Enquanto isso, LeBron mantém um alto nível de desempenho, com médias de 22,6 pontos, 7,9 rebotes e 9 assistências por jogo em sua 21ª temporada na NBA. Já seu filho, Bronny, jogou apenas sete partidas pelo South Bay Lakers, equipe da G-League, onde busca mais minutos de quadra.