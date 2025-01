Veja recordes quebrados na NBA 2024; Chris Paul e Jokic brilham

A temporada 2024/25 está pegando fogo na NBA, com duelos emocionantes tanto do lado leste como no oeste. Além disso, a temporada ficou marcada por recordes históricos de jogadores como Chris Paul e Nikola Jokic.

O veterano armador, Chris Paul, chegou ao San Antonio Spurs para formar uma dupla com a pick 1 do Draft de 2024, o francês Victor Wembanyama. Juntos, o desempenho é bom, mas a longevidade de CP3 não vem de hoje.

Com sua excepcional visão de quadra, o armador se tornou o segundo jogador com mais assistências na história da NBA. Aos 39 anos, ele alcançou 12.099 assistências, ficando atrás apenas de John Stockton, que registrou 15.806 durante sua carreira no Utah Jazz.

“Obrigado. Sei que sou uma pessoa difícil em vários momentos, mas juro que me sinto muito grato. Estando longe da família, vocês se tornaram a minha família. Adoro jogar e gostaria que pudessem fazer isso por tanto tempo quanto eu”, disse Chris Paul, após receber homenagem do Spurs nos vestiários.

Nikola Jokic quebrou recorde em triplos-duplos

Principal estrela do Denver Nuggets, o pivô Nikola Jokic quebrou mais um recorde. Jokic agora é o terceiro jogador com mais triplos-duplos na história da NBA, superando a marca de Magic Johnson.

Foram 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências contra o Cleveland Cavaliers, chegando ao seu 139° triplo-duplo na carreira. Agora, o sérvio busca Oscar Robertson, segundo colocado no ranking com 181 triplos-duplos. O líder é o companheiro de equipe de Jokic, Russell Westbrook, com 202.

Confira o top 10 no ranking de triplos-duplos da história da NBA:

Russell Westbrook – 202

Oscar Robertson – 181

Nikola Jokic – 148

Magic Johnson – 138

LeBron James – 120

Jason Kidd – 107

Luka Doncic – 80

Wilt Chamberlain – 78

James Harden – 78

Domantas Sabonis – 63

LeBron James não para de quebrar recordes

Outra lenda da NBA que quebrou recordes em 2024/25 é LeBron James. Ele se tornou o primeiro jogador a dividir quadra com o seu filho, Bronny James, draftado pelo Los Angeles Lakers.

Com 40 anos, o King, como é conhecido, segue em alto nível. Inclusive, se chegar a marca de 69 jogos na temporada, o que é bem provável, ultrapassa Kareem Abdul-Jabbar e se torna o segundo jogador com mais partidas na história da NBA, atrás apenas de Robert Parish, com 1.611.

Outro recorde que ele pode quebrar é alcançar a marca de 50 mil pontos. Por fim, LeBron James está próximo de alcançar sua milésima vitória na NBA. Até o momento, o Lakers já conquistou 18 vitórias na temporada.