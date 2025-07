Veja quem são os sete jogadores da NBA mais seguidos nas redes sociais

Os jogadores da NBA têm sido cada vez mais presentes nas redes sociais. Seja em temporada ou não, é comum que os astros da liga compartilhem o dia, com treinos de basquete e até momentos em família. Desse modo, os fãs do mundo todo não perdem tempo e costumam seguir aqueles que são considerados os favoritos da internet.

É claro que alguns dos jogadores da NBA têm mais apelo nas redes do que outros. É caso, por exemplo, de LeBron James, que conta com 159 milhões de seguidores no Instagram. Assim, o atleta de basquete mais seguido na internet, com mais fãs que os seis nomes seguintes da lista.

A busca por LeBron nas redes sociais tem muitos motivos. Isso porque, o camisa 23 está há mais de 20 temporadas na NBA e trouxe uma série de fãs para o esporte ao longo das últimas duas décadas. Inclusive, é o quinto esportista com mais seguidores no mundo, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e Virat Kohli (críquete).

Os fãs nas redes sociais também rendem a James no sentido financeiro. Em 2024, por exemplo, o craque do Los Angeles Lakers faturou cerca de US$85 milhões fora das quadras. Isso graças a acordos milionários com Nike, PepsiCo, Taco Bell e outras grandes marcas que o buscam por conta do apelo dos fãs.

Após James, Stephen Curry é o segundo na lista de jogadores da NBA com mais seguidores nas redes sociais. O astro do Golden State Warriors acumula 58.1 milhões de fãs no Instagram. A base, aliás, se consolidou nos últimos 12 anos, quando o camisa 30 se tornou o rosto da ‘nova NBA’, marcada pelos arremessos de três pontos.

Curry, inclusive, aproveita o apelo nas redes sociais bem mais que LeBron. Somente no último ano, afinal, o craque faturou mais de US$100 milhões em contratos de publicidade. Além da Under Armour, ele teve acordos com JPMorgan Chase, Callaway, Rakuten e Panini.

Os outros nomes da liga de jogadores mais seguidos nas redes são na maioria astros da NBA. Porém, há uma exceção: o armador Lonzo Ball. O jogador acumula 18.1 milhões de seguidores no Instagram. Assim, a frente de craques como Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Anthony Davis e Nikola Jokic.

A busca por Ball nas redes sociais é associada à fama precoce dele. Por conta do pai LaVar Ball, afinal, Lonzo sempre esteve exposto na internet, seja por um reality show que cobriu sua família ou por ter sido a segunda escolha do Draft de 2017. Então, mesmo sem ter alcançado o nível que se esperava, ele mantém força entre os fãs.

Portanto, confira os sete jogadores da NBA mais seguidos no Instagram:

1. LeBron James – 159 milhões

2. Stephen Curry – 58,1 milhões

3. Russell Westbrook – 22,8 milhões

4. Kyrie Irving – 20,3 milhões

5. Lonzo Ball – 18,1 milhões

6. Klay Thompson – 16,9 milhões

7. Giannis Antetokounmpo – 16,1 milhões

