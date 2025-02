Tyus Jones reage após virar reserva no Suns

Tyus Jones se tornou reserva no Phoenix Suns. Com a equipe fora da zona de playoffs, o técnico Mike Budenholzer recolocou Bradley Beal no quinteto titular na partida diante do Chicago Bulls. O experiente armador, no entanto, iniciou no banco e terminou o duelo com 20 minutos em quadra.

Apesar da decisão do técnico do Suns, Tyus Jones não reclamou em ser reserva. O jogador já realizou a função em equipes anteriores. Ele entende o que é em iniciar um jogo no banco de reservas. Além disso, entendeu que a escolha por Beal considerou o atual momento de Phoenix.

“Estamos tentando corrigir o rumo, tentando encontrar a melhor solução. Então, o técnico veio até mim, me informou que era isso que íamos fazer. Mas sem problemas. Estou totalmente a favor”, comentou Jones.

A escolha de Budenholzer, aliás, fez sentido na partida. Jones jogou por 20 minutos, enquanto foi importante para liderar a segunda unidade do Suns, com dois pontos e seis assistências. Beal, enquanto isso, foi um dos responsáveis por liderar Phoenix a vitória, com 25 pontos e seis rebotes.

O bom jogo de Beal representou sua volta ao time titular. O astro, afinal, vinha como reserva no Suns desde 4 de janeiro. Na época, o time testava formações que pudesse elevar o desempenho da franquia na temporada.

Sem ele no time titular, porém, o Suns teve oito vitórias e sete derrotas. Desse modo, o técnico optou por fazer um teste mais uma vez como armador principal. Com ele diante do Bulls, a franquia de Arizona conseguiu ter maior presença ofensiva, como destacou Devin Booker. Assim, com Jones vindo do banco de reservas, o time teve ficou mais móvel, segundo os jogadores.

“Eu gosto de jogar com Beal e Durant. Temos muitas ameaças em quadra, várias opções ofensivas e defendemos em alto nível. Além disso, a comunicação estava mais intensa do que o normal. Precisamos continuar juntos”, comentou Booker.

Beal, por fim, foi responsável por um arremesso decisivo no final da partida. Com Durant e Booker bem marcados, ele recebeu um passe e conseguiu marcar de três pontos para confirmar o triunfo.

“O fator chave foi que, quando eu passei para o Booker e ele não segurou a bola. Sobre o Bradley, posso dizer que ele é o mesmo, seja começando como titular ou vindo do banco de reservas no Suns”, afirmou Durant.

