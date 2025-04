Tyrese Haliburton comanda e Pacers atropela Bucks no jogo 4

Com um show ofensivo liderado por Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers atropelou o Milwaukee Bucks nesse domingo (27). No último jogo de um fim de semana de oito partidas de playoffs, uma vitória sem sustos do atual finalista do Leste, que, agora, abre 3 a 1 na série e está próximo de avançar para a próxima fase. Por outro lado, a franquia do Wisconsin não apenas se preocupa com a série, mas também com a terrível lesão sem contato de Damian Lillard.

Haliburton não foi o cestinha do duelo, mas além de seus 17 pontos, distribuiu 15 assistências e coletou oito rebotes. Ele gerou mais 36 pontos com seus passes decisivos, manteve seu time em execução e movimento no ataque, além de converter arremessos nos momentos em que Milwaukee tentava crescer na partida.

O cestinha do Pacers, por fim, acabou sendo Myles Turner, que anotou 23 pontos. O pivô não vinha de bom desempenho no terceiro jogo da série, mas começou agressivo desde o primeiro minuto no quarto confronto. Ele anotou nove dos 13 primeiros pontos de Indiana e ditou o ritmo para o time visitante.

Além disso, vale destacar o velho show coletivo do Pacers. Afinal, além da dupla citada, outros seis jogadores passaram dos dez pontos: Andrew Nembhard (20), TJ McConnell (15), Aaron Nesmith (14), Obi Toppin (13), Pascal Siakam (12) e Jarace Walker (12).

Aliás, fica o destaque também para as 36 assistências do time no jogo. A equipe superou a marca de 30 passes decisivos em três dos quatro jogos até aqui, enquanto os outros times dos playoffs somados têm duas partidas.

Em Milwaukee, acima de tudo, apreensão com o futuro de Damian Lillard. O armador sofreu uma lesão sem contato ainda no primeiro quarto. A impressão de momento foi confirmada pelo jornalista Chris Haynes, de que o temor do Bucks é que a lesão tenha sido no tendão de Aquiles. Aos 34 anos, e a essa altura da temporada, a contusão (se confirmada) pode o tirar até mesmo da campanha de 2025/26.

Uma noite que se desenhava como importante para empatar a série virou um pesadelo para o Bucks. Além de começar sofrendo com o ataque de Indiana, a equipe jamais liderou o placar no confronto. Giannis Antetokounmpo terminou com 28 pontos, 15 rebotes e seis assistências, fazendo um ótimo segundo tempo. Mas não foi o suficiente para ameaçar uma virada.

Kevin Porter, Bobby Portis e AJ Green foram outros destaques ofensivos. Mas no fim, Milwaukee realmente não conseguiu fazer grandes sequências defensivas para limitar o rival, que, em geral, sempre teve mais de dez pontos de vantagem. Algumas outras tendências da série no duelo de hoje? Brook Lopez muito explorado por Indiana e Kyle Kuzma muito mal em todos os aspectos.

Por fim, o jogo 5 será nesta terça-feira (29), em Indiana. Em caso de vitória, o Pacers fecha a série, enquanto o Bucks ainda tenta forçar um retorno para um sexto duelo em Milwaukee.

(3) Indiana Pacers 129 x 103 Milwaukee Bucks (1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 23 5 3 0 4 Andrew Nembhard 20 3 2 1 0 Tyrese Haliburton 17 8 15 1 0 TJ McConnell 15 3 6 0 0 Aaron Nesmith 14 5 0 0 1

Três pontos: 18-39; Jarace Walker: 4-5

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 28 15 6 1 0 Kevin Porter 23 5 6 2 0 Bobby Portis 14 3 1 0 0 AJ Green 9 1 3 0 0 Jericho Sims 6 3 1 0 0

Três pontos: 15-37; Porter: 5-7

