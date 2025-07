Troca de Kevin Durant poderia ser para o Mavericks

De acordo com o jornalista Brandon “Scoop B” Robinson, Kevin Durant poderia ter ido para o Dallas Mavericks ao invés da troca para o Houston Rockets. O astro deixou o Phoenix Suns nesta offseason em acordo que envolveu Jalen Green, Dillons Brooks e uma escolha de Draft. Ainda segundo o insider, o motivo para o possível acordo com o Mavs não se concretizar, foi Kyrie Irving.

Continua após a publicidade

Isso porque Irving sofreu grave lesão no joelho e ainda não tem prazo para retornar às quadras. Então, com a incerteza sobre o armador, Kevin Durant não foi para o Mavericks em troca.

“Só de conversar com pessoas da NBA, tive a sensação, e comecei a relatar isso por volta de fevereiro, de que se Irving não tivesse o problema no joelho, poderíamos estar tendo outra conversa sobre Kevin Durant e Kyrie Irving juntos no Mavericks. Então, a lesão foi o grande fator para que não acontecesse esse movimento”, disse Robinson.

Continua após a publicidade

É importante ressaltar que o jornalista não indica que houve algum tipo de proposta oficial. Inclusive, após a troca de Kevin Durant para o Rockets, o Dallas Mavericks não foi um dos times citados em rumores. Na ocasião, Shams Charania, da ESPN, revelou alguns times que conversaram com o Suns para ter o craque.

“O Phoenix Suns iniciou negociações sérias para a troca Durant esta semana, com foco principal no Miami Heat, Rockets e Minnesota Timberwolves. Mas, vários outros pretendentes correndo por fora também surgiram como Toronto Raptors , Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets”, disse Charania à época.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Por outro lado, vale lembrar que Kevin Durant e Kyrie Irving foram companheiros de equipe no Brooklyn Nets. Durant também jogou ao lado de Klay Thompson durante a campanha do título com o Golden State Warriors.

O Mavericks venceram a loteria do Draft da NBA de 2025 e selecionou Cooper Flagg na primeira escolha. Agora, Dallas tem um núcleo formado por Flagg, Irving, Thompson e Anthony Davis. Enquanto isso, o Houston Rockets tem Durant, Amen Thompson, Jabari Smith, Alperen Sengun, Fred VanVleet e outro reforço para a temporada: Dorian Finney-Smith.

Continua após a publicidade

Aliás, de acordo com Kelly Iko e Sam Amick do site The Athletic, Durant está “incrivelmente animado” pela troca para o Rockets.

“De acordo com uma fonte próxima a Durant, ele está ‘incrivelmente animado’ com a chance de se juntar a um concorrente ao título como Houston, cercado por uma boa comissão técnica e uma defesa de ponta. A notícia veio à tona justamente quando ele estava sendo entrevistado em Nova York com ele dando sorriso enorme diante de centenas de fãs”, publicaram os jornalistas depois do acordo.

Continua após a publicidade

Durant tem apenas uma temporada restante em seu contrato atual, no valor de US$ 54,7 milhões. Ele se tornou elegível para uma extensão de contrato em 6 de julho, com duas opções principais: assinar um vínculo de dois anos, que agora vale até US$112 milhões, ou esperar seis meses para se tornar elegível um acordo de mais dois anos que pode chegar a US$124 milhões.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA