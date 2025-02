Trae Young substitui Giannis Antetokounmpo no All-Star

Trae Young foi escolhido como substituto de Giannis Antetokounmpo no All-Star Game. O astro do Milwaukee Bucks confirmou sua ausência no torneio por conta de uma lesão. Assim, o armador do Atlanta Hawks fará parte do time de Charles Barkley na edição de 2025, no Chase Center, em San Francisco.

A escolha por Trae Young foi feita após a notícia de Giannis Antetokounmpo pelo comissário da NBA. Adam Silver optou pelo astro por ele ser o que recebeu mais votos dos técnicos entre os nomes que ficaram fora da lista inicial. Então, o armador vai disputar seu quarto All-Star. Antes, ele esteve em 2020, 2022 e 2024.

Young tem médias de 23.5 pontos e 11.4 assistências em 49 partidas. Ele é, aliás, o melhor passador da NBA na temporada. Sua ausência, inclusive, havia chamado a atenção dos fãs, justamente pelo bom desempenho pelo Hawks em 2024/25. No X (antigo Twitter), aliás, ele chegou a reclamar por ser esnobado mais uma vez.

“Já não sou mais esnobado. Agora, sou Traed (junção de Trae e snubbed (esnobado em inglês)). Desculpas aos meus fãs, mas isso vai mudar em algum momento”, escreveu Young.

Na ocasião, ele havia sido preterido por outros armadores. Os titulares do Leste, por exemplo, serão Donovan Mitchell e Jalen Brunson, que lideram as boas campanhas de Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Os reservas, por sua vez, serão Darius Garland, Cade Cunningham, Damian Lillard e Tyler Herro,

Com Young também escolhido, o time de Barkley ganha mais um armador. Isso porque, no Draft, o ex-jogador optou por Shai Gilgeous-Alexander e Mitchell na posição. Além deles, estão: Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun e Karl-Anthony Towns. Com Antetokounmpo fora, um dos alas/pivôs deve ganhar espaço no time titular.

Outro desfalque

O All-Star Game terá outro desfalque importante. Após Giannis, o astro Anthony Davis também não estará apto para o torneio das estrelas. O pivô, afinal, teve uma distensão confirmada no adutor esquerdo e ficará fora das quadras por tempo indeterminado, segundo Shams Charania, da ESPN.

Davis havia estaria no time de Shaquille O’Neal. O elenco de Shaq é cercado de veteranos, como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum e Jaylen Brown. Sem o pivô do Mavs, então, a equipe aguarda a escolha de Silver, que deve ser anunciada em breve.

Até a lesão, Davis tinha médias de 25.7 pontos, 11.9 rebotes e 3.4 assistências. Além disso, era concorrente para Defensor do Ano, graças aos 2.1 tocos e 1.3 roubo por jogo em 2024/25.

O All-Star 2025 da NBA acontece entre 14 a 16 de fevereiro em San Francisco. Por fim, o jogo principal, que reúne as quatro equipes candidatos ao título no novo formato, acontece no domingo (16).

