Torcida do Magic critica Wendell Carter Jr por jogada decisiva contra Bulls

A fase ruim do Orlando Magic na temporada continua e a última derrota para o Chicago Bulls gerou críticas ao pivô Wendell Carter Jr. Já nos últimos segundos, ele teve uma falha importante após pegar um rebote ofensivo que poderia ter levado o jogo para a prorrogação na Flórida.

No duelo da última quinta-feira (6), Orlando teve algumas chances de empatar o confronto após a bandeja de Coby White que deu a liderança para Chicago a pouco menos de um minuto e meio do fim. Em uma tentativa de Paolo Banchero a dois segundos do final, a bola não caiu novamente, mas Wendell Carter conferiu o rebote ofensivo que poderia ter empatado o duelo entre Magic x Bulls.

No entanto, Carter não subiu imediatamente para uma enterrada enquanto ainda estava no ar. Com a liberdade e proximidade da cesta, parecia ser a decisão mais certa para o pivô. Depois de aterrissar, ele enfim pulou e fez a cesta. Mas já não havia tempo para isso, os dois pontos não foram validados e Orlando perdeu o jogo em casa.

Wendell Carter has the chance to tie the game with a putback but instead of going up in one motion he comes down with the ball and Orlando drops a horrible game. pic.twitter.com/E3kLPrNEE3 — Richard Staple, BSN, RN🇯🇲 (@RichStapless) March 7, 2025

As reações contra o camisa 34 foram muito ruins e imediatas para os fãs de Orlando, muito chateados com a quinta derrota consecutiva da franquia.

“Wendell Carter Jr, o que você está fazendo? Como diabos você não sabe que não há tempo o suficiente para fazer isso?”, questionou um dos torcedores.

“É inacreditável como Wendell Carter Jr tem zero consciência do que está acontecendo. Inacreditável”, esbravejou outro fã.

O pivô até não foi mal no confronto. Afinal, anotou 17 pontos, cinco rebotes, duas assistências, um roubo de bola e um toco. Enquanto isso, acertou cinco de seus nove arremessos, sendo duas bolas de três. Porém, o lance final ficou em sua conta em uma derrota simbólica em meio a uma grande crise na franquia.

O Magic já vinha enfrentando problemas com uma queda de produção desde que seus principais astros retornaram de confusão. Mas o auge disso certamente tem sido nos últimos jogos. A equipe perdeu todos os últimos cinco, o que inclui derrotas nos últimos segundos para Chicago Bulls e Toronto Raptors (duas vezes), além de uma super virada sofrida contra o Golden State Warriors e por fim, uma queda de mais de 40 pontos para o Cleveland Cavaliers.

O time que já sofria com uma campanha abaixo dos 50% de aproveitamento antes disso, se consolidou na crise, com 29 vitórias e 35 derrotas atualmente. A franquia não só perdeu seu lugar entre os seis primeiros, como também está atrás de Miami Heat e Atlanta Hawks, ocupando a nona posição do Leste. Aliás, ironicamente a frente do próprio Bulls.

A franquia volta a atuar nesse sábado (8) em um jogo bem difícil contra o Milwaukee Bucks, que por outro lado, vem de quatro vitórias consecutivas.

