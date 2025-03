Após cirurgia, Jalen Suggs desfalca Magic pelo resto da temporada

O Orlando Magic não vai contar com Jalen Suggs pelo resto da temporada. A franquia confirmou que o titular passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para extração de fragmentos de cartilagem do local. Com isso, ele não vai ter condições de atuar mais nessa campanha. O procedimento foi um sucesso, mas não evitou o afastamento do armador até depois dos playoffs.

A equipe já havia anunciado que o atleta faria uma artroscopia, mas, a princípio, não confirmava o fim de sua temporada. O problema é que essa cirurgia se revelou mais complexa do que parecia. O time relatou que, no fim das contas, o jogador fez uma mosaicoplastia. Ou seja, transplantou parte da própria cartilagem do joelho para a reparação da área lesionada.

Os problemas físicos de Suggs começaram ainda em janeiro. No segundo jogo do time em 2025, ele saiu de quadra com dores nas costas e nunca mais voltou a ter condição ideal. Enquanto estava no fim da recuperação das costas, o jovem passou a sentir um incômodo no joelho. A franquia pensava ser uma questão mais simples, mas, após exames, se comprovou a necessidade de artroscopia.

A notícia da ausência de Suggs chega em um péssimo momento para o Magic. Afinal, é mais uma lesão que atrapalha a equipe depois de um promissor começo da temporada. Paolo Banchero e Franz Wagner, anteriormente, tiveram ausências de várias semanas. Desde a virada do ano, foram só nove vitórias e 20 derrotas. Com isso, caiu do TOP 4 para a oitava posição do Leste.

Substituto

A tendência é o que o substituto de Jalen Suggs no Magic nesse fim da temporada seja, a princípio, Cole Anthony. Ele foi quem assumiu a titularidade na maior parte do tempo em que o armador já ficou afastado. Certamente, é um jogador com característica bem diferente. Wagner, no entanto, ressalta que suprir a ausência de Suggs vai muito além de um jogador no quinteto inicial.

“Não é só uma pessoa que vai ter que substituir Jalen em tudo que é bom. Todo mundo fala – com razão – em sua defesa, por exemplo. Mas nós também precisamos ajustar o nosso ataque sem tê-lo aqui. É um grande desafio para todos, sem dúvidas. Ele é uma grande parte da nossa equipe, então vamos sentir a sua falta demais nos próximos meses”, admitiu o ala.

Antes de saber da ausência pela temporada inteira, o técnico Jamahl Mosley já pregava calma na recuperação de Suggs. “A coisa mais importante nesse processo é confiar no corpo de Jalen. Nós não podemos apressar o seu retorno, pois ele precisa estar 100% recuperado para jogar o basquete que todos queremos”, cravou o treinador.

Frustração

Para Suggs, a lesão e cirurgia são um duro golpe na melhor temporada de sua carreira. Ele registrava médias de 16,2 pontos e 4,0 rebotes nessa campanha. Ambas, aliás, são as suas maiores marcas na NBA. E isso ocorria logo depois de assinar uma extensão de assinar uma extensão de US$150 milhões na offseason. Mas foi uma frustração, acima de tudo, porque ele pensava em voltar ao time antes dos playoffs.

“O meu objetivo é voltar a jogar o mais rápido possível. Quero causar impacto assim que iniciar a pré-temporada e chegarmos aos playoffs. Tudo está alinhado, a princípio, para isso. É claro que as coisas podem mudar no decorrer do processo. Mas, por enquanto, esse é o meu foco”, projetava o armador, na semana passada.

