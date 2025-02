Torcedores do Mavs vão ganhar reembolso após troca de Luka Doncic

O Dallas Mavericks enxerga em Anthony Davis a peça que faltava para um título da NBA. Os torcedores, no entanto, não tem a mesma percepção do GM Nico Harrison. Sem Luka Doncic pós-troca para o Los Angeles Lakers, diversos fãs do Mavs cancelaram seus pacotes de ingressos para o restante da temporada 2024/25.

A reação dos torcedores irritados forçou o Mavericks a realizar o reembolso. O anúncio da franquia aconteceu na terça-feira (4), após a troca que decepcionou a base de fãs texana.

“Valorizamos cada um dos nossos assinantes de ingressos da temporada. Então, nossos representantes estão disponíveis para atender membros com qualquer dúvida ou preocupação”, comunicadou a franquia ao Dallas Morning News.

O Mavericks tem mais 16 jogos em casa na temporada regular. Os torcedores que adquiriram os ingressos, então, esperavam ver o esloveno em quadra, quando se recuperasse de lesão. O Mavs, no entanto, minou a expectativa ao concluir a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers.

O negócio foi um dos mais chocantes da história da NBA. Pela primeira vez, afinal, dois jogadores All-NBA ativos foram negociados ao mesmo tempo no meio de temporada. Embora Anthony Davis seja um dos melhores nomes da sua posição, a torcida não escondeu a insatisfação. A projeção, aliás, é de menor número de fãs no ginásio da equipe.

“Sinto muito que os fãs estejam chateados. No entanto, isso é algo que acreditamos como franquia. Isso vai nos tornar melhores. Acreditamos que essa decisão nos coloca em posição de vencer, não apenas agora, mas também no futuro. E, quando vencermos, acredito que a frustração desaparecerá”, disse o GM Nico Harrison aos fãs.

Doncic, enquanto isso, deve lotar a Crypto.com Arena. Ao lado de LeBron James, ele deve formar uma das duplas mais comerciais e talentosas de toda a NBA. No entanto, a estreia deve demorar para acontecer, uma vez que o esloveno sofreu uma distensão na panturrilha em 25 de dezembro.

A projeção é de que ele volte na próxima semana, antes da pausa para o All-Star Game. No recorte, Los Angeles tem três jogos em casa. Portanto, é provável que ele entre em quadra em uma dessas partidas.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

