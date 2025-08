Times de futebol querem disputar liga da NBA na Europa

De acordo com Bill Simmons, do The Ringer, tradicionais times de futebol estão interessados em participar da nova liga da NBA na Europa. Ainda segundo o jornalista, o comissário Adam Silver está priorizando a criação deste novo torneio ao invés da expansão de novas equipes nos Estados Unidos. Em seu podcast, o analista ainda citou alguns clubes que podem fazer parte do projeto.

“A oportunidade é que o Real Madrid e o Barcelona, não renovaram com a EuroLiga. Seus contratos de licenciamento expiram em 2026 e eles se tornaram ‘agentes livres’. Adam Silver está intrigado com isso há muito tempo. Eu sinto que a NBA está esfriando a ideia de expansão para dar atenção a essa ‘Eurocopa’ como uma oportunidade real”, iniciou Simmons.

O jornalista ainda relembrou a presença de Adam Silver na Europa esta semana. O comissário se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres. O encontro buscou possíveis interessados na criação de um concorrente para a EuroLiga. Ele tem feito uma série de viagens pela Europa. Ainda na Inglaterra, por exemplo, se encontrou com o embaixador dos EUA, além de empresas, grupo de investimentos e membros do clube turco Galatasaray.

“Adam Silver se reunindo com sua equipe, com possíveis investidores e com alguns times de futebol. Ele vê isso como uma oportunidade. Paris, um mercado em crescimento com (Victor) Wembanyama e Londres completamente inexplorada. Então, há grandes clubes de futebol que querem expandir seus projetos no basquete”, disse o analista do The Ringer.

Além disso, Bill Simmons detalhou quais times da Europa estão interessados na liga da NBA. Segundo ele, o Milan, da Itália, está na lista. Outros clubes como Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, da Grécia, e Fenerbahçe, da Turquia, aparecem como favoritos. Enquanto isso, o PSG, da França, e equipes tradicionais da Inglaterra também podem fazer parte do novo projeto. O London Lions não faz parte da EuroLiga e a expectativa é que ele possa ser comprado por grandes times.

“Em Paris, você poderia ter o PSG. Silver se encontrou com eles. O Paris Basketball venceu a Eurocopa de 2024, mas não está oficialmente na Euroliga. Talvez os dois times possam participar. Da mesma forma, ter grandes de Londres como Arsenal e Chelsea comprando um time ou lançando o seu próprio”, completou.

Desde março, o comissário tem trabalhado em conjunto com a FIBA para colocar em prática o torneio no continente. A ideia, assim, é oferecer uma alternativa de basquete na Europa, como uma espécie de concorrente da EuroLiga.

Por enquanto, Adam Silver não sinalizou quando a NBA Europa deve acontecer. Porém, uma reunião com a FIBA definiu alguns pontos. Um deles é que o torneio seguirá as regras da Federação. Assim, serão jogos de 40 minutos. Por outro lado, haverá um teto salarial, sendo algo que não existe fora dos EUA.

