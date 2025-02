“Time respeitável”, Pistons encara Celtics, campeão da NBA

O time do Detroit Pistons tem um grande desafio na próxima rodada da NBA: o Boston Celtics. A equipe de Michigan é uma das mais interessantes da atual temporada. Após anos sob recordes negativos, enfim a franquia está entre as forças do Leste. Desse modo, o duelo contra o atual campeão pode ser uma prova de força para o elenco.

Para o duelo contra o Celtics, o time chega em grande momento. Nenhum time, com exceção do Cleveland Cavaliers, vem de uma sequência melhor. São sete vitórias. A última delas contra o Los Angeles Clippers, na segunda-feira (24), quando o time venceu por 106 a 97.

A sequência atual é a melhor do Pistons desde a temporada 2014/15 na NBA. Como resultado, a franquia tem um recorde de 32 vitórias e 26 derrotas, sendo a sexta melhor campanha do Leste. Para o técnico JB Bickerstaff, o encontro contra o Celtics é a chance do time se desafiar.

“Ainda estamos trabalhando para nos tornarmos o time que queremos. Cada chance é um desafio para aprimorar. E, quando enfrentamos as melhores equipes da NBA, isso dá um parâmetro para nosso time, de onde temos de melhorar e o que fazemos bem”, comentou Bickerstaff.

O principal responsável para a boa fase da franquia é Cade Cunningham. Antes do jogo contra o Celtics, o astro do time do Pistons tem médias de 25.8 pontos, 9.5 assistências e 6.3 rebotes na NBA. Com as melhores marcas da carreira, inclusive, ele foi selecionado ao All-Star Game e está na Corrida pelo MVP em 2024/25.

Cunningham, inclusive, está safisfeito com o que o time tem alcançado na NBA. Em entrevista ao site AndScape, ele afirmou que a cidade aguardava um time competitivo. Desse modo, após tanto tempo com campanhas negativas, o elenco e os torcedores têm tido o que merecem.

“Existe uma sensação diferente de satisfação no elenco nesse momento, pois sabemos o quanto trabalhamos para isso. E, além disso, eu acho que essa cidade merece um time vencedor. Por isso, quero fazer parte dessa história. É preciso seguir trabalhando, pois não há nada garantido. Mas não gostaria de ter essa temporada em nenhum outro lugar”, garantiu o ala-armador.

O duelo do Pistons contra o Celtics acontece nesta quarta-feira (26), às 21h (horário de Brasília). Como o time de Detroit, o atual campeão da NBA também vem em bom momento, com cinco vitórias seguidas. Além disso, ocupa a segunda posição da conferência Leste.

