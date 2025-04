Técnico do Spurs, Gregg Popovich passa mal, mas deixa hospital

Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, havia ido para o hospital na última terça-feira (15), após passar mal em um restaurante. Agora, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o treinador já está em casa e passa bem.

Segundo o canal TMZ, Popovich foi colocado em uma maca e levado a um hospital com o que autoridades disseram ser um problema sem risco de vida. Ainda de acordo com o portal, o treinador estava consciente quando entrou na ambulância.

Aos 76 anos, o técnico do Spurs teve um AVC em novembro, e não treina a equipe desde então. Mesmo assim, porém, tanto ele quanto a franquia continuam dizendo que ele voltará. Afinal, Popovich é o treinador mais vencedor da história da liga, com 1412 vitórias e cinco títulos. Em 2023, ele havia assinado uma extensão de contrato por mais cinco temporadas.

Enquanto Popovich esteve fora, Mitch Johnson foi quem assumiu o Spurs. Dessa forma, a equipe venceu 31 de 76 partidas sob seu comando. Vale dizer, porém, que perdeu Victor Wembanyama em fevereiro, por conta de um coágulo sanguíneo no ombro. Além disso, De’Aaron Fox, que chegou na trade deadline, está fora desde o início de março, para uma cirurgia na mão. Então, sem seu treinador e seus dois principais jogadores, San Antonio não conseguiu nem mesmo competir pelo play-in.

Antes do mais recente problema de saúde de Popovich, o Spurs já enfrentava um futuro incerto quanto ao retorno do técnico para a temporada 2025/26.

“Acho que ainda não tive tempo de lidar com isso”, disse Johnson após o fim da temporada regular. “Entendo que é uma pergunta justa, e acho que vou, como todos que já passaram por isso, tirar um tempo, respirar fundo e passar um tempo com a família”.

“A saúde de Pop ainda é prioridade. Com o tempo, ele fará o que precisa ser feito e tomará suas decisões. Isso será discutido em vários níveis. Elaboramos esse plano em grupo. Obviamente, meu papel mudou ao longo desses nove anos. O que farei não é o mesmo que fazia há oito anos, mas o desenvolvimento dos jogadores tem sido o foco desde que cheguei aqui”.

A franquia tem dito que deixará Popovich decidir se quer retornar para uma 30ª temporada em San Antonio.

O técnico Gregg Popovich teve uma reunião com os jogadores do Spurs no dia 27 de fevereiro. Assim, disse que não voltaria nesta temporada, mas esperava voltar no futuro.

“Vou continuar focando na minha saúde, com a esperança de que eu possa voltar a treinar no futuro” dizia o comunicado.

