Técnico do Mavs fala sobre estreia de jogador que chegou em troca

O Dallas Mavericks foi uma das franquias que mais se movimentou na trade deadline da NBA. Após chegar às finais, o time trocou Luka Doncic por Anthony Davis e conseguiu Caleb Martin em negócio com o Philadelphia 76ers. O jogador do Mavs, no entanto, ainda não estreou na rotação do técnico Jason Kidd desde a troca.

O jogador chegou ao Mavs com uma distensão no quadril. Na época do negócio, que custou Quentin Grimes e uma escolha de segunda rodada, a franquia sabia que teria que aguardar a recuperação para a estreia de Martin. Algo que, de acordo com Jason Kidd, deve acontecer na quarta-feira (5).

“Ele está indo muito bem e há muitas coisas positivas ao redor neste momento. Então, ele está progredindo na direção certa. Espero que, nos próximos dias, tenhamos boas notícias. Ainda mais que suas sessões de reabilitação têm sido muito boas e ele não teve nenhum contratempo. Espero que ele esteja de volta o quanto antes”, disse Kidd.

Publicidade

Ainda segundo o técnico, Martin tem participado de treinos cinco contra cinco pelo Mavs. A partir destas atividades, ele deve ser confirmado no duelo diante do Milwaukee Bucks, na quarta. Desse modo, o ala-pivô segue fora para esta segunda-feira (3), contra o Sacramento Kings.

O jogador é um dos nomes mais aguardados para a reta final do Mavs na NBA. Com PJ Washington lidando com lesões, o ala-pivô é visto como uma peça que pode ganhar espaço na rotação titular. Na temporada, ele tem médias de 9.1 pontos, 4.4 rebotes, 2.2 assistências e 1.1 roubo em 31 jogos.

Publicidade

Leia mais!

Martin, aliás, não é o único jogador que o técnico do Mavs espera desde a janela de troca da NBA. O pivô Anthony Davis também está fora desde sua estreia pela franquia. Na ocasião, o ex-Los Angeles Lakers marcou 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos, tendo uma estreia excepcional pela franquia. Entretanto, sofreu uma distensão no adutor.

Desde então, o astro tem passado pelo processo de recuperação para seu retorno ao time. Por enquanto, não há uma data determinada, mas o Mavs listou que o jogador está fora pelo menos até 7 de março. Kidd, por sua vez, afirmou que ele está progredindo bem.

Publicidade

“Ele está indo muito bem”, disse Kidd. “A energia é positiva, ele se sente bem. Então, estamos felizes por vê-lo em quadra, e, em nossas conversas, ele diz que está se sentindo ótimo. Então, esperamos que ele continue evoluindo na direção certa e em breve saberemos como tudo está progredindo”, finalizou o técnico do Mavs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA