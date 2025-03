Suns, Mavericks e Kings lutam por duas vagas na NBA

Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Sacramento Kings tentam ficar com as últimas vagas do play-in da NBA. Enquanto parecia ser apenas uma, o Kings teve uma péssima sequência, deixando Suns e Mavs na briga. Mas o que pode definir mesmo é o calendário de cada um dos times.

De agora até o dia 13 de abril, data da última rodada da fase regular, restam poucos jogos para cada time. Para o Suns, por exemplo, a situação é um tanto mais difícil. Isso porque a equipe do Arizona vai fazer partidas contra adversários mais fortes na NBA. Começa neste domingo, contra o Houston Rockets. Depois, tem três embates fora de casa diante do Milwaukee Bucks, Boston Celtics e New York Knicks.

Ou seja, o calendário do Suns pode definir, sozinho, o resto do play-in do Oeste na NBA. Dos próximos quatro jogos, Phoenix não é favorito contra nenhum deles. E não fica mais fácil, pois encara Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder na sequência. Por fim, San Antonio Spurs e um confronto direto contra o Kings.

Mas nem tudo está perdido para o Suns, já que o mesmo Kings vai fazer cinco jogos consecutivos longe de seus domínios. Eram seis e já perdeu o primeiro, para o Orlando Magic. E por muito (121 a 91). Então, encara Los Angeles Clippers e fecha contra Phoenix.

Não que a situação do Mavericks seja muito melhor, mas parece mais confortável, apesar de tudo que aconteceu na trade deadline da NBA. Pode até não ser fácil, pois terá dois jogos contra o Los Angeles Clippers um com o Los Angeles Lakers. Mas vai pegar times piores.

Acontece que Mavericks, Suns e Kings só estão ali porque tiveram muitos problemas na atual temporada da NBA. Enquanto Dallas sofreu com lesões e a troca de Luka Doncic, Phoenix teve bons e péssimos momentos, seja por uma negociação de Jimmy Butler que não aconteceu ou pela falta de padrão. Por fim, Sacramento teve de tudo, até a demissão de Mike Brown por um Doug Christie, que não tinha experiência no cargo.

Apesar de Christie não ter feito o Kings melhor, ao menos conseguiu vencer jogos que precisava e chegou a subir na classificação na NBA. No entanto, com nove derrotas em 12 jogos, o time de Sacramento despencou. Tudo bem que em alguns deles não teve Domantas Sabonis, mas é fato que a equipe não vem jogando bem. Portanto, não é por acaso que caiu tanto.

Mas pelo que os três estão atuando no momento, o Kings dá sinais de que pode sobrar. O Suns, apesar de não ter qualquer sequência regular ao longo de toda a temporada da NBA, venceu quatro jogos consecutivos recentemente. Kevin Durant e Devin Booker fazem a diferença, mas teve Collin Gillespie como “fato novo”. Além disso, finalmente o técnico Mike Buddenholzer colocou Ryan Dunn para jogar.

Já o Mavericks, apesar de tudo, de quase perder jogos por WO na NBA, deu um jeito e começou a vencer jogos. Coincidência ou não, Anthony Davis voltou às quadras e o time ganhou quatro dos últimos cinco.

O fato é que os três times poderiam estar brigando por vaga direta aos playoffs da NBA, mas Kings, Suns e Mavericks “pagam” por seus erros. Alguém vai sobrar.

Classificação até o momento

Time V D % POS Dallas Mavericks 37 37 49.3 9 Sacramento Kings 36 38 48.6 10 Phoenix Suns 35 39 47.3 11

