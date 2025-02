Stephen Curry lidera vitória do Warriors sobre Kings

Em uma atuação categórica e liderado por Stephen Curry, o Golden State Warriors superou o Sacramento Kings por 132 a 106 em confronto direto da Conferência Oeste. Os dois times chegaram empatados na zona de play-in e a franquia de San Francisco confirmou seu melhor momento, mesmo jogando fora de casa contra o rival da Califórnia. Além disso, a rodada desta sexta-feira (21) ainda contou com mais oito partidas.

Foi uma das atuações mais completas do Warriors desde que a temporada começou. A equipe segue em alta. Afinal, venceu quatro dos últimos cinco jogos. Isso volta a trazer um equilíbrio e uma campanha acima dos 50%de aproveitamento, com 29 vitórias em 56 jogos. Assim, Golden State assume a nona posição no Oeste, superando justamente o Kings. O time volta a jogar no domingo (23), em duelo contra o Dallas Mavericks.

Sacramento, por outro lado, chega a segunda derrota consecutiva. Apesar de uma outra sequência recente de três vitórias seguidas, a equipe perdeu quatro dos sete jogos desde que De’Aaron Fox foi trocado. A derrota pesa ainda mais, já que se tratava do duelo direto em casa. O Kings ocupa a décima posição do Oeste com 28 triunfos e 28 derrotas. O próximo compromisso é na segunda-feira (24), contra o Charlotte Hornets.

Publicidade

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Kings de DeMar DeRozan.

Warriors a moda antiga 1: coletivo

Em muitos fatores, Golden State triunfou ao seu melhor estilo, como poucas vezes aconteceu nos últimos dois anos. A coletividade foi um ponto vital. Quatro jogadores passaram dos 20 pontos, três deles fizeram mais pontos do que Stephen Curry e nenhum foi Jimmy Butler em Warriors x Kings. Foram 40 assistências para 50 arremessos convertidos. Uma atuação irretocável, sobretudo em termos coletivos.

Publicidade

Warriors a moda antiga 2: bolas de três

O time visitante converteu incríveis 20 bolas triplas em 43 tentativas. Mais de 46% de eficiência. Além do camisa 30 que teve quatro acertos, destaque para Moses Moody, Buddy Hield e Quinten Post. O trio somou 13 conversões em 19 tentativas. Assim, com alto ritmo de jogo, movimentação de bola e acertos do perímetro gerando espaço, o Warriors raramente teve problemas para pontuar.

Warriors a moda antiga 3: velocidade

Enquanto tudo estava indo bem na meia quadra, Golden State também usou uma velha receita que já lhe rendeu muitas vitórias: Capitalizar erros dos rivais. Foram 21 erros de ataque de Sacramento, que geraram 38 pontos do Warriors. Então, a equipe acelerou sempre que o Kings cometeu turnovers. Aliás, foi um daqueles jogos de Draymond Green, fantástico na defesa e nas conexões ofensivas.

Publicidade

Kings teve DeMar DeRozan e só

Se o Warriors esbanjou contribuições e teve uma vitória sem pontuações insanas de suas estrelas, o Kings mal conseguiu competir após o primeiro quarto mesmo com a atuação de DeRozan. Para se ter uma noção, seus 34 pontos ficaram pouco abaixo dos 37 que Curry e Butler somaram do outro lado. Porém, nenhum outro jogador da equipe teve mais do que 14 pontos.

Leia mais!

Zach LaVine vai mal

LaVine e DeRozan relembraram nessa noite algo que o torcedor do Chicago Bulls conhece bem. Afinal, quando um deles joga muito bem, o outro geralmente fica mais apagado. Foi o que aconteceu nessa sexta com o ala-armador. Além de pouco ritmo ofensivo e baixa eficiência, ele teve problemas para lidar com a pressão na bola da defesa rival. Assim, cometeu vários erros de ataque durante a corrida decisiva do Warriors no segundo quarto.

Publicidade

Kings não capitaliza

Durante grande parte do jogo, o Kings teve uma vantagem na batalha de rebotes ofensivos. No entanto, não foi tão grande quanto os erros de ataque, mas foi um ponto para se manter no jogo. Mas em nenhum momento o time conseguiu capitalizar essa vantagem. Por fim, a equipe não só viu a vantagem se dissipar ao longo do jogo, como fez menos pontos do que o rival em segundas chances e pontuou menos no garrafão, em jogo de pouco volume ofensivo para Domantas Sabonis.

Warriors fecha portas para uma reação

Por fim, o Kings teve chances de reagir contra o Warriors de Stephen Curry. Mas em todas as vezes, a resposta veio. No começo do terceiro quarto, por exemplo, a vantagem chegou a cair para sete pontos. Mas, mais um bom momento do time de Steve Kerr fez a vantagem voltar a 20. Tanto no terceiro quanto no último quarto, o armador converteu bolas de três em momentos chave para que a vitória dos visitantes não ficasse em risco no confronto direto.

Publicidade

(29-27) Golden State Warriors 132 x 106 Sacramento Kings (28-28)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 22 2 4 0 1 Buddy Hield 22 3 2 1 0 Brandin Podziemski 21 3 5 0 0 Stephen Curry 20 1 6 2 0 Jimmy Butler 17 3 7 3 0

Três pontos: 20-43; Moody: 5-8

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 34 4 6 1 0 Domantas Sabonis 14 14 9 1 0 Keegan Murray 13 5 0 1 1 Zach LaVine 13 5 3 1 0 Malik Monk 13 0 4 1 1

Três pontos: 11-32; DeRozan: 4-7

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Kings, a rodada ainda contou com mais oito partidas. Então, confira resultados e box-scores desses outros jogos da sexta de NBA.

(37-19) New York Knicks 105 x 142 Cleveland Cavaliers (46-10)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 26 4 4 1 0 Karl-Anthony Towns 23 7 4 1 1 Mikal Bridges 14 1 5 1 0 Precious Achiuwa 7 10 1 0 0 Pacome Dadiet 7 1 0 2 0

Três pontos: 10-28; Brunson: 2-4

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 27 3 5 1 1 Evan Mobley 21 8 4 3 1 Ty Jerome 19 3 2 2 0 De’Andre Hunter 16 0 1 0 0 Craig Porter Jr. 13 6 3 0 0

Três pontos: 19-37; Mitchell: 5-7

Publicidade

(37-19) Memphis Grizzlies 105 x 104 Orlando Magic (28-30)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 23 4 5 1 0 Desmond Bane 16 7 2 2 0 Jaren Jackson Jr. 16 4 1 1 3 Brandon Clarke 13 11 2 1 0 G.G Jackson 12 2 0 0 0

Três pontos: 7-33; Jackson: 3-3

Publicidade

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 25 6 3 1 2 Paolo Banchero 21 6 2 0 1 Cole Anthony 17 9 7 2 1 Wendell Carter Jr. 10 11 0 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 9 2 3 1 1

Três pontos: 9-31; Anthony: 2-4

Publicidade

(31-24) Milwaukee Bucks 104 x 101 Washington Wizards (9-46)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 19 8 5 1 0 Brook Lopez 18 9 2 1 2 Giannis Antetokounmpo 18 6 3 1 1 Ryan Rollins 15 4 4 3 1 Kevin Porter Jr. 12 3 3 3 0

Três pontos: 9-32; Green: 3-9

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 22 7 1 2 1 Corey Kispert 16 2 2 0 0 Khris Middleton 12 5 2 2 0 Jordan Poole 11 2 5 0 0 Kyshawn George 4 9 5 1 2

Três pontos: 12-39; Kispert: 4-7

Publicidade

(26-28) Miami Heat 120 x 111 Toronto Raptors (17-39)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 3 7 0 1 Andrew Wiggins 25 8 1 2 0 Bam Adebayo 19 12 1 0 0 Davion Mitchell 16 2 1 1 0 Duncan Robinson 14 3 0 1 0

Três pontos: 13-36; Herro: 4-9

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 29 3 4 2 0 Immanuel Quickley 23 7 3 1 0 Scottie Barnes 13 6 3 0 1 Gradey Dick 9 10 1 3 0 Orlando Robinson 9 5 4 0 0

Três pontos: 17-43; Quickley: 5-11

Publicidade

(30-26) Detroit Pistons 125 x 110 San Antonio Spurs (24-30)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 1 12 2 0 Tobias Harris 22 7 2 2 0 Jalen Duren 21 15 5 1 1 Malik Beasley 16 0 1 2 0 Tim Hardaway Jr. 9 1 2 0 1

Três pontos: 12-35; Beasley: 4-7

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 28 4 5 0 0 De’Aaron Fox 27 5 5 4 0 Stephon Castle 12 3 1 2 0 Sandro Mamukelashvilli 10 8 2 1 1 Jeremy Sochan 8 3 3 1 0

Três pontos: 10-29; Fox: 3-7

Publicidade

(13-43) New Orleans Pelicans 103 x 111 Dallas Mavericks (31-26)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 29 7 3 2 0 Trey Murphy III 20 6 6 2 0 CJ McCollum 16 6 5 1 1 Karlo Matkovic 9 5 1 0 1 Yves Missi 6 10 1 0 4

Três pontos: 8-27; Murphy: 4-8

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 35 2 4 0 1 PJ Washington 24 7 3 2 1 Max Christie 16 4 2 1 0 Naji Marshall 15 10 1 0 0 Klay Thompson 12 3 3 2 0

Três pontos: 16-44; Irving: 5-12

Publicidade

(31-26) Minnesota Timberwolves 115 x 121 Houston Rockets (35-21)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 37 4 3 0 1 Naz Reid 22 8 3 1 3 Jaden McDaniels 21 6 3 2 1 Nickeil Alexander-Walker 16 5 3 0 1 Mike Conley 5 2 5 1 0

Três pontos: 11-39; Alexander-Walker: 4-5

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 35 5 4 2 0 Alperen Sengun 24 13 2 0 0 Amen Thompson 17 10 6 1 3 Jabari Smith Jr. 15 9 2 0 1 Tari Eason 12 3 1 1 2

Três pontos: 13-26; Green: 5-11

Publicidade

(45-10) Oklahoma City Thunder 130 x 107 Utah Jazz (13-42)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 21 2 8 1 3 Chet Holmgren 20 7 1 0 3 Jalen Williams 18 9 4 2 1 Isaiah Joe 15 5 2 1 1 Isaiah Hartenstein 8 13 4 0 1

Três pontos: 19-43; Williams: 4-7

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 26 3 1 1 0 Keyonte George 20 3 6 1 0 Jordan Clarkson 19 4 2 0 0 Isaiah Collier 9 3 12 1 0 Kyle Filipowski 12 3 2 1 0

Três pontos: 15-41; George: 5-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA