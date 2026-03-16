Stephen Curry abre o jogo sobre aposentadoria da NBA

No último sábado (14), Stephen Curry fez 37 anos e os rumores de uma possível aposentadoria da NBA voltaram à tona. Mas, em conversa com o portal The Athletic, o craque acalmou os fãs do Golden State Warriors.

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De acordo com Stephen Curry, ele ainda tem motivação para seguir jogando. Ou seja, mantém a ‘chama acesa’ para competir na NBA. Desse modo, o astro não tem planos de se aposentar tão cedo. Mas Curry deixou claro que a longevidade na liga vai depender da sua condição física.

“Acho que o corpo é o primeiro fator. O que é preciso para se preparar para um jogo é muito diferente agora do que era há dez anos. Assim, a pré-temporada, para mim, é a mais difícil porque, depois dos 82 jogos na fase regular, é repetição. Ou seja, você sabe o que precisa fazer nos treinos e nos dias de folga”.

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“Você adora jogar e os jogos são a parte mais divertida. Você se entrega ao jogo. Essa é a parte fácil. Então, se eu conseguir passar pela pré-temporada, acho que é um bom indicador de quanto tempo posso aguentar”.

“Mesmo hoje, quando estou em quadra, me deixo levar completamente pela alegria do jogo. Ainda é o meu refúgio. Todo o trabalho vale a pena porque ainda tenho a chance de jogar no mais alto nível. A competição, o companheirismo, o fato de estar buscando algo que realmente importa. Então, tudo isso ainda me motiva. E não vejo isso acabando tão cedo”, disse o camisa 30.

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A aposentadoria de Stephen Curry voltou a ser discutida na NBA por conta da indisponibilidade do craque. Afinal, o astro do Warriors não atua desde o início de fevereiro. O motivo é uma lesão no joelho direito (contusão óssea e síndrome da dor patelofemoral).

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Na última semana, Curry foi reavaliado pelos médicos do Warriors. Segundo a franquia, o armador vai ficar afastado por no mínimo mais dez dias. Ou seja, a tendência é que o astro volte a jogar apenas ao final da temporada regular.

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Sem o craque, Golden State está sofrendo no Oeste, com oito derrotas nos últimos dez jogos. Desse modo, o time ocupa apenas o nono lugar da conferência. Ou seja, está na zona de play-in. Assim, a vaga direta para os playoffs é improvável.

Veterano de 17 campanhas na NBA, todas por Golden State, o maior arremessador da história já disputou 1.065 jogos na liga. Suas médias, em 2025/26, são de 27,2 pontos e 4,8 assistências, além de 39% nas bolas de três, em 39 jogos.

Devido à lesão, Curry está inelegível para disputar os prêmios individuais da temporada, incluindo a seleção para algum dos três times ideais da NBA. Afinal, ele não vai conseguir mais chegar nos 65 jogos mínimos exigidos pela liga.

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Curry tem contrato com o Warriors até o final da próxima temporada. Em 2026/27, por exemplo, ele vai receber US$62,6 milhões em salários.

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