Spurs mira troca em três jogadores da NBA

Com uma offseason da NBA movimentada e adicionando jogadores experientes, o San Antonio Spurs fez troca envolvendo o ala Harrison Barnes, que estava no Sacramento Kings. Além disso, o time texano assinou com o veterano Chris Paul, dando sinais de que as coisas podem melhorar em breve. Mas quando? De acordo com o site Bleacher Report, a equipe ainda quer mais mudanças.

Além dos franceses Victor Wembanyama e Jeremy Sochan, o Spurs pode ir atrás de outro jogador daquele país em troca. Trata-se de Bilal Coulibaly, atualmente no Washington Wizards. O fato de Wembanyama e ele terem atuado juntos em duas oportunidades, aumenta os rumores de que San Antonio pode tentar algo em breve.

Coulibaly e Wembanyama jogaram no Metropolitan 92, da França. Então, nas Olimpíadas de Paris, eles conquistaram a medalha de prata, caindo apenas diante dos EUA na final.

Mas o fato é que o Spurs quer fazer alguma troca ainda na temporada 2024/25 da NBA, pois acredita que precisa de jogadores melhores para sonhar com os playoffs. Apesar de não ser fácil, o time tem interesse ainda em outros dois jovens talentosos: Anfernee Simons e Darius Garland.

Garland, do Cleveland Cavaliers, já foi ao All-Star Game e possui cinco anos de experiência na liga. Mas o desejo de contar com o armador não é de hoje. Em junho, já havia rumor sobre o caso.

Enquanto isso, o atleta recebeu críticas por sua última temporada em Ohio. As especulações cresceram após os playoffs e havia a chance de o Cavs partir por mudanças drásticas.

Não aconteceu. No entanto, o Spurs ainda quer Garland em troca. Pode não ser na próxima temporada, mas a equipe vai tentar uma conversa com a diretoria de Cleveland.

Por outro lado, Simons vem aparecendo cada vez mais em rumores de troca e o Spurs seria um dos interessados. O jogador do Portland Trail Blazers tem um contrato mais “amigável” que Garland. Ele vai receber US$25.9 milhões na próxima temporada, enquanto o atleta do Cavs terá US$36.7 milhões.

San Antonio possui vários jogadores que podem sair em troca. Keldon Johnson, por exemplo, é um dos melhores valores para enviar em alguma negociação. Com US$19 milhões em 2024/25, o ala foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Mas o Spurs ainda conta com Zach Collins (US$16.7 milhões), Tre Jones (expirante de US$9.1 milhões), além de várias escolhas de Draft.

Aliás, o Spurs tem a própria pick em 2025 e a do Atlanta Hawks. Já as de Charlotte Hornets e Chicago Bulls estão com a equipe, mas possuem proteções no próximo recrutamento.

Quanto a Chris Paul, seu contrato é de apenas uma temporada. Aos 39 anos, o armador, 12 vezes All-Star, não deve ficar por muito tempo. Então, a ideia de ter Garland para a função seria para tentar brigar na parte de cima da tabela no Oeste.

Na última temporada, o Spurs ficou apenas em 14° na conferência após somar 22 vitórias em 82 jogos.

