Splash Brothers Podcast – Warriors voltou a ser contender?

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni repercutem o ótimo início de temporada do Golden State Warriors. Para debater o assunto, eles convidam Heber Costa, responsável pelo perfil @hocsbasketball no X e do podcast 48 Minutos.

Com oito vitórias e duas derrotas, o time de San Francisco é o terceiro da Conferência Oeste. Desse modo, está acima do que muitas projeções apontavam antes da temporada. Então, o Warriors voltou a ser contender? Até onde Steve Kerr pode levar a equipe em 2024/25?

Além disso, o trio analisa o Los Angeles Clippers. Mesmo com a saída de Paul George, e o desfalque de Kawhi Leonard, o time angelino faz uma campanha positiva (seis vitórias e cinco derrotas).

Portanto, confira o episódio 255 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o Warriors versão 2024/25.

