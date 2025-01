Splash Brothers Podcast – Thunder favoritaço no Oeste?

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste. Após a vitória sobre o Cleveland Cavaliers, a equipe liderada por Shai Gilgeous-Alexander passou a ter a melhor campanha da NBA (34-6), em 2024/25, com vantagem nos critérios de desempate em relação ao time de Ohio.

Para analisar a temporada do Thunder, Gui e Léo recebem Vitor Buratini, analista de NBA e torcedor da franquia. Então, a equipe de Oklahoma City é mesma a grande favorita ao título do Oeste? Como ficará o time com o retorno de Chet Holmgren (lesionado boa parte da campanha)?

Além disso, os Splash Brothers trazem o perfil das duas maiores promessas do Draft 2025: Cooper Flagg (Duke) e Dylan Harper (Rutgers). Hoje, ambos são cotados para as duas primeiras escolhas do recrutamento. Talento geracional, o ala ainda é o favorito a ser a pick 1, mas o armador também faz uma excelente temporada no College e vem encantando os scouts.

Portanto, confira o episódio 263 do podcast Splash Brothers, com muito sobre o Thunder, líder do Oeste e um dos favoritos ao título da temporada da NBA.

