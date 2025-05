Splash Brothers Podcast – Segunda rodada dos playoffs da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre a segunda rodada dos playoffs da NBA, que começou no último domingo (4), com a vitória surpreendente do Indiana Pacers sobre o Cleveland Cavaliers. Mesmo fora de casa, a equipe de Tyrese Haliburton bateu o líder da Conferência Leste. Desse modo, o Pacers reverteu a vantagem do mando de quadra.

Ainda no Leste, o Boston Celtics encara o New York Knicks. No primeiro duelo, o time novaiorquino foi ao TD Garden e bateu os atuais campeões da NBA, após uma prorrogação. Ou seja, o Knicks passa a ter vantagem no mando de quadra.

Já com relação à Conferência Oeste, outro favorito foi surpreendido em casa. Nessa segunda-feira (5), o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder, time de melhor campanha da fase regular, graças a uma atuação espetacular de Nikola Jokic e a uma bola de três decisiva de Aaron Gordon. A série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves começa nesta terça (6).

Portanto, confira o episódio 277 do podcast Splash Brothers, com a análise e a projeção de todos os confrontos da segunda rodada dos playoffs da NBA.

