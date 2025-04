Splash Brothers Podcast – Previsão do play-in e playoffs da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni fazem uma previsão do play-in e dos playoffs da temporada 2024/25 NBA. Agora, com o fim da fase regular, os olhos dos fãs do melhor basquete do mundo estarão voltados para a pós-temporada.

Como de costume, quatro times de cada conferência da NBA disputam o play-in (repescagem). No Leste, por exemplo, os duelos serão: Atlanta Hawks x Orlando Magic e Miami Heat x Chicago Bulls. Sétimo contra oitavo e nono contra o décimo, respectivamente. O jogo entre Heat e Bulls é de vida ou morte. Ou seja, quem perder está eliminado.

Já no Oeste, os embates são os seguintes: Memphis Grizzlies x Golden State Warriors e Dallas Mavericks x Sacramento Kings. Quem perder o último duelo, aliás, estará de férias.

Com relação aos playoffs da NBA, Gui e Léo falama das quatro séries que já estão definidas. A disputa, aliás, começa neste sábado (19). No Leste teremos New York Knicks x Detroit Pistons e Milwaukee Bucks x Indiana Pacers. No Oeste, por sua vez, o Los Angeles Lakers pega o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets enfrenta o Los Angeles Clippers.

Portanto, confira o episódio 275 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o play-in e os playoffs da NBA.

