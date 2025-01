Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre o Detroit Pistons, uma das boas surpresas da NBA em 2024/25. Depois de sucessivos fracassos, a franquia voltou a se tornar relevante na liga. Para analisar a temporada do Pistons, Gui e Léo recebem Gabriel Martins, host do podcast Cara dos Sports e torcedor da do time de Detroit.

Hoje, a equipe liderada pelo jovem Cade Cunningham ocupa o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 21 derrotas. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. O detalhe é que o Pistons não chega à pós-temporada desde 2019. Portanto, logo na primeira temporada sob o comando do técnico JB Bickerstaff, a franquia de Detroit tem boas chances de voltar aos playoffs.

Além disso, Cunningham faz uma temporada espetacular. Com médias de 24,5 pontos, 6,5 rebotes e 9,3 assistências (melhores números da carreira), o armador de 23 anos está jogando em nível All-Star.

Os Splash Brothers também trazem o perfil de duas das maiores promessas do Draft 2025: o ala Ace Bailey (Rutgers) e o ala-armador VJ Edgecombe (Baylor). Ambos são projetados como escolhas top 5 do recrutamento deste ano.

Portanto, confira o episódio 264 do podcast Splash Brothers, com a análise da campanha do Detroit Pistons.

